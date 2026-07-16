대구가 고향인데 왜 여길 몰랐지?

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큰사진보기 ▲유네스코세계기록유산(60년 2월 28일 2·28민주운동 당시 ‘학원에 자유’를 달라는 구호를 외치며 경북도청으로 향하는 경북고 학생들). 전시물 촬영. ⓒ 홍영미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전태일 옛집 마당, '열여섯 태일의 꿈' 조형물 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲성직자 묘 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲성유스티노 신학교 전경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲밤의 가로등 불빛을 받아 신비롭고 아늑한 분위기를 자아내는 '성모당의 야경 전경 ⓒ 홍영미 관련사진보기

'시간이 허락하는 대로 대구 중구 골목투어 1코스부터 5코스까지 모두 완주하기.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

언제든 갈 수 있다는 생각에 늘 미뤄두었던 길이다. 딸아이 집에서 지내며 한 달에 한 번 대구에 들르게 되니, 역설적이게도 이 자투리 시간마다 내가 사는 곳을 깊은 시선으로 들여다보게 된다. 늘 곁에 있어 소중함을 잊었던 고향이다. 타지에 잠시 머물다 돌아와 걷는 길, 마음 밑바닥에 숨어 있던 애향심이 잔잔한 물결처럼 피어오른다.7월 15일 대구의 더위는 대단했다. 저녁에 남산동에서 50년 지기 오랜 친구들과의 약속이 있어, 조금 일찍 집에서 나섰다. 어제 못다 본 골목투어 5코스의 나머지 구간을 탐방하기 위해서다.첫 목적지인 2·28민주운동기념회관은 대구명덕초등학교와 이웃하고 있었다. 건물 좌우로 묵묵히 서 있는 소나무와 회화나무, 은행나무가 오랜 벗처럼 방문객을 반긴다. 1960년, 자유당 독재정권의 부정부패에 맞서 대구의 8개 고등학교 학생들이 중심이 되어 일으킨 대한민국 최초의 민주화 운동. 그 뜨거웠던 청춘들의 숨결이 1층 전시실에 오롯이 살아 숨 쉬고 있었다.이곳에서 지난 2023년 5월, 2·28 민주운동 관련 기록물 6점이 4·19 혁명 기록물과 함께 유네스코 세계기록유산으로 최종 등재되었다는 것을 처음 알게 되었다. 교복 차림으로 스크럼을 짜고 옛 경북도청(현 경상감영공원) 앞으로 행진하던 고등학생들의 선명한 시위 사진, 수성천변에서 열린 장면 부통령 후보의 유세장 사진 등이 그 가치를 인정받게 된 것이다.내가 살고 있는 대구에 이토록 자랑스러운 세계기록유산이 있었다니. 미처 몰랐다는 부끄러움과 이제라도 알게 되어 다행이라는 안도감이 교차했다. 주변의 작은 것 하나도 자세히 보려는 노력은 오마이뉴스 시민기자 활동을 시작한 후 생긴 기분 좋은 변화다.다음은 아름다운 청년 노동자 전태일 열사의 옛집이다. 2024년 11월, 열사의 54주기를 맞아 개관한 이곳은 순수하게 시민 3,000여 명의 후원금(8억 9,000만 원)으로만 부지를 매입하고 복원한 공간이다. 시민정신의 위대함에 가슴이 먹먹했다.대문 없이 활짝 열린 마당에 서니 '전태일 의자'가 눈에 들어왔다. 의자는 열사가 그토록 배움을 갈망했던 기억을 증명하듯, 그가 잠시 다녔던 대구명덕초등학교 방향을 곧게 바라보고 있었다. 전 열사가 가족들과 함께 이곳에서 셋방살이를 한 것은 2년도 채 되지 않지만, 그는 이 시절을 인생을 통틀어 '가장 행복했던 시절'이라 했다.담에 걸린 문패를 보니 눈시울이 붉어졌다. 살아서는 단 한 평의 땅도 가지지 못했던 가난한 청년. 죽고 나서야 수많은 시민의 마음이 모여 마침내 '전태일'이라는 이름 석 자가 박힌 문패를 달게 되었으니, 늦은 그의 집들이 앞에서 살아남은 자가 느끼는 부채감에 쉽게 발걸음이 떨어지지 않았다.실내 전시실에는 전태일 열사의 생애뿐 아니라 그의 평전을 쓴 조영래 변호사, 그리고 노동자의 어머니 이소선 여사의 이야기가 소박하지만 묵직하게 전시되어 있었다.대구대교구청에 도착하여 먼저 성직자 묘지로 향했다. 묘역 전체를 감싸는 침묵은 뜨거운 여름햇살 아래 장엄했다. 입구에 새겨진 'Hodie Mihi, Cras Tibi(오늘은 나에게, 내일은 너에게)'라는 라틴어 글귀를 보며 삶과 죽음의 경계를 응시했다. 경외감이 밀려왔다.성직자 묘지를 지나 1930년대 사제관으로 지어진 기와지붕의 단아한 한옥, 안익사(安益舍)로 발걸음을 옮겼다. 안익사 앞에는 우람한 왕벚나무가 서 있었다. 왕벚나무는 우리나라 고유의 자생종이다. 1908년 제주도에서 활동하던 프랑스 출신의 에밀 타케 신부가 한라산 자생지를 최초로 발견하여 전 세계에 보고함으로써 우리 고유의 나무임을 처음으로 증명했다. 모진 풍파를 견디며 한자리를 지켜온 나무에서 우리 땅의 숨은 아름다움을 찾아내고 지켜내려 했던 선구자들의 깊은 애정이 전해졌다.언덕을 오르니 고해소 뒤로 웅장한 성모당이 모습을 드러냈다. 1918년에 완공된 성모당은 프랑스 뤼르드의 성모 동굴을 본떠 붉은 벽돌로 정교하게 쌓아 올린 성지다.동굴 내부처럼 고즈넉하게 휘어진 아치형 붉은 벽돌벽은 찾아오는 모든 이들의 고단한 삶을 말없이 품어 안아주는 어머니의 품 같았다. 건물 상부에 새겨진 라틴어 글귀 'Ex Voto(서원에 의하여)'를 가만히 읊조려 본다. 간절히 바랐던 세 가지 서원이 이루어지면 이 성당을 봉헌하겠다던 드망즈 신부의 뜨거운 약속이 벽돌 한 장 한 장에 깃든 듯했다.종교를 떠나, 기적과 감사의 역사가 살아 숨 쉬는 이 고요한 성벽 앞에 서는 것만으로도 설명하기 힘든 영성적 위로가 마음에 깊이 닿았다. 한낮의 무더위 속에서도 머리를 숙여 기도하는 신자들의 경건함 앞에, 천주교 신자는 아니지만 나도 가만히 두 손을 모았다.이어 마주한 성유스티노 신학교는 대구 최초의 서구식 중등학교이자 성직자 양성 요람이다. 1914년 완공 당시 중국인 기술자들이 정교하게 벽돌을 쌓아 올린 건축물로, 고딕과 로마네스크 양식이 절묘하게 융합되어 성스러운 균형미를 자아낸다. 그 맞은편에는 1915년에 세워진 샬트르 성 바오로 수녀원이 자리하고 있다.이 두 곳은 백 년이 넘는 세월 동안 이 땅의 가장 소외된 이들의 눈물을 닦아주고 보듬어 준 곳이다. 붉은 벽돌 건물들을 바라보는 것만으로도, 마음에 켜켜이 쌓여 있던 일상의 번잡함이 깨끗이 씻겨 내려가는 듯했다. 아쉽게도 수녀원 내부는 일반인 출입이 통제되어 정문 입구에서 아름다운 근대식 건물의 외경만 카메라에 담았다.5코스 중 남겨둔 길을 완주하고 나니 해가 서쪽으로 넘어가고 있었다. 친구들을 만나 오랜 회포를 풀고 헤어져 나오는 길, 대구의 골목에는 어둠이 내려앉았다.문득 밤의 대구대교구청 풍경이 궁금해져 다시 발걸음을 돌렸다. 가로등 불빛 아래 마주한 성지는 낮보다 훨씬 더 신성하고 평화로웠다. 어둠이 내린 성모당은 은은하고 아늑했다. 한낮보다 더 많은 사람이 성모당 앞 잔디밭과 벤치 곳곳에 흩어져 간절히 기도를 올리고 있었다.낮 동안 뜨거운 볕을 견뎌낸 벽돌들, 성지가 품은 사랑의 온도가 밤공기를 타고 흘렀다. 기도하는 이들을 뒤로하고 돌아서 나오는 길, 가로등 불빛을 받은 성모마리아 상이 나를 향해 빙긋이 웃어주는 듯해 고단했지만 발걸음은 가벼웠다.대구 중구의 골목투어 코스는 총 1코스부터 5코스까지 있다. 5코스를 완주한 것은 이번이 처음이다. 집으로 돌아오는 길, 나의 버킷리스트에 한 줄을 추가했다.내가 사는 지역을 사랑하는 나만의 방법이다. 골목 구석구석을 다정하게 바라봐 주는 일부터 시작하는 것. "자세히 보아야 예쁘다. 오래 보아야 사랑스럽다. 너도 그렇다"라는 나태주 시인의 시 구절처럼 말이다.내가 살아가는 대구의 골목길도 그렇다. 무심코 지나칠 때는 보이지 않던 것들이, 멈춰 서서 자세히 들여다보니 참 눈물겹도록 아름답고 사랑스럽다.