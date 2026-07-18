북한산 오르다가 꺼낸 '초경량 세트', 피로가 녹습니다

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

큰사진보기 ▲마치 양산을 똘똘 만 것 같은 폈다 진 무궁화, 초록 기운이 남아 송진 향기가 폴폴 나는 솔방울, 익지 않은 상수리, 떡갈나무 잎사귀를 티타임에 초청해보았다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲단발령에서 바라본 금강산, 《신묘년 풍악도첩》, 국립중앙박물관 소장 ⓒ 노시은 촬영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲단발령에서 바라본 금강산 일부, 《신묘년 풍악도첩》, 국립중앙박물관 소장 ⓒ 노시은 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲처음으로 초경량 세트를 시도해본 날. 계곡 근처에서 자리 잡고 차 한 잔을 마시며 이것은 될 세팅이라며 기뻐했다. ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲동방미인 같은 향기 좋은 우롱차는 산에서 마시면 피톤치드 향과 어우러져 정말 황홀한 맛과 향기를 제공한다. ⓒ 노시은 관련사진보기