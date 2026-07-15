"야구특화·정주여건 혁신으로 폐교·인구감소 돌파"

큰사진보기 ▲박정주 홍성군수가 인구감소로 인한 지역소멸과 학교 폐교 위기에 놓인 결성면을 '야구를 중심으로 한 체류형 스포츠·관광도시'로의 대전환을 예고했다. 박정주 군수는 15일 읍면순방 다섯 번째 일정으로 결성면을 찾아 야구 특성화와 정주여건 개선, 관광 활성화를 결합한 '작지만 강한 결성' 발전 전략을 제시하며 지역 재도약에 강한 의지를 밝혔다. ⓒ 이은주 관련사진보기

"결성에 오고 싶어도 머무를 곳이 없습니다."

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

박정주 홍성군수가 인구감소로인한 지역소멸과 학교 폐교 위기에 놓인 결성면을 '야구를 중심으로 한 체류형 스포츠·관광도시'로 대전환시킬 것을 예고했다.박정주 군수는 15일 읍면순방 다섯 번째 일정으로 결성면을 찾아 야구 특성화와 정주여건 개선, 관광 활성화를 결합한 '작지만 강한 결성' 발전 전략을 제시하며 지역 재도약에 강한 의지를 밝혔다.박 군수는 "소멸지역이라는 말만 할 것이 아니라 결성이 가진 장점을 살려 사람을 불러들이는 전략이 필요하다"며 "외지에서 찾아와도 머물 공간이 없어 발전의 동력이 만들어지지 못하고 있다"고 진단했다.이어 "결성초등학교는 학생 감소로 폐교 위기에 놓여 있고 중심가도 활력을 잃고 있다"며 "야구를 중심으로 한 특성화 정책과 정주여건 개선을 함께 추진해 사람이 찾아오고 머무는 결성을 만들겠다"고 강조했다.박 군수는 결성초등학교를 야구 특성화 학교로 육성하는 방안을 충남교육청과 협의해 추진하겠다고 밝혔다.그는 "장곡면이 농촌유학을 통해 학생 수를 크게 늘린 것처럼 면 단위 학교가 살아남는 길은 특성화"라며 "결성은 이미 야구라는 경쟁력을 갖추고 있는 만큼 이를 더욱 발전시키겠다"고 말했다.또 "다른 면 단위 학교들도 지역 특성에 맞는 예체능 특성화를 통해 학생을 유치하는 방안을 마련하겠다"며 소규모 학교를 살리는 교육정책도 함께 추진하겠다고 밝혔다.이에 대해 해동마을 이기학 이장은 "결성초는 12개 읍·면 가운데 가장 어려운 상황"이라며 "야구를 더욱 활성화해 학생을 유치하고 군수배 대회 등을 확대해 전국적으로 알려야 한다"고 건의했다.박 군수는 스포츠도시의 핵심은 경기장이 아니라 정주여건이라고 강조했다.국토교통부 환경개선사업과 연계해 임대주택과 공동주택 공급, 빈집 리모델링, '리브 투게더(Live Together)' 사업 등을 추진해 청년과 야구선수 가족들이 안정적으로 거주할 수 있는 기반을 조성하겠다는 구상이다.현재 내포신도시에서 결성으로 통학하는 야구부 학생들도 지역에 거주할 수 있도록 지원을 확대한다는 계획이다.특히 홍성공업고등학교의 마이스터고 전환과 기숙사 건립도 적극 지원하겠다는 입장을 밝혔다.박 군수는 "학생들이 생활할 공간이 마련되면 지역 정주여건 개선은 물론 야구선수 숙소로도 활용할 수 있다"며 "스마트농업과 축산 등 미래산업과 연계해 청년들이 결성에 정착할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.결성의 또 다른 성장축은 관광이다.박 군수는 "결성은 역사와 자연을 함께 갖춘 관광자원이 풍부한 지역"이라며 "야구대회와 관광을 연계한 체류형 관광상품을 개발해 지역경제를 활성화하겠다"고 밝혔다.신리마을 최진구 이장은 "홍성호라는 훌륭한 자원이 제대로 활용되지 못하고 있다"며 관광과 신재생에너지 자원으로 활용해 줄 것을 건의했다.이에 박 군수는 "공약에도 포함된 내용으로 전적으로 공감한다"며 "태양광 등 활용방안도 주민 의견을 충분히 수렴해 검토하겠다"고 답했다.주민들은 결성 발전의 가장 시급한 과제로 교통 인프라 개선을 꼽았다.박철마을 이호형 이장은 "결성으로 오려면 산길을 돌아와야 한다"며 "야구장을 아무리 잘 만들어도 접근성이 확보되지 않으면 발전에는 한계가 있다"고 말했다. 이어 "홍성과 결성을 연결하는 왕복 4차선 도로 개설이 최대 숙원사업"이라며 적극적인 추진을 요청했다.복인환 지역개발국장은 "구항~결성 연결도로는 장기적으로 검토하겠다"고 밝혔으며, 박 군수도 "필요성에 충분히 공감한다"며 "타당성 조사와 수요 분석을 거쳐 추진 가능성을 검토하겠다"고 밝혔다.이풍원 주민자치회장도 "인구소멸지역일수록 깨끗한 경관과 숙박시설이 중요하다"며 스포츠타운 확대와 경관 개선을 건의했다.박 군수는 "주택정비와 골목환경 개선사업을 지속적으로 추진해 청년이 정착하고 관광객이 머무는 결성을 만들겠다"고 약속했다.