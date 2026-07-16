미루나무와 연꽃, 이 장면 보려고 새벽 5시에 출발했다

큰사진보기 ▲정자와 연지뒷미지공원 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍련뒷미지공원 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲홍련2뒷미지공원 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲백련뒷미지공원 ⓒ 최옥화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연잎에 맺힌 물방울뒷미지공원 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲연잎에 맺힌 물방울뒷미지공원 ⓒ 최옥화 관련사진보기

큰사진보기 ▲연지와 미루나무뒷미지공원 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

비 소식이 들려오던 날, 연잎 위로 투두둑 떨어지는 빗방울의 싱그러운 순간을 카메라 프레임에 담고 싶어 새벽 5시부터 서둘러 길을 나섰다.목적지는 대구에서 차로 1시간 남짓이면 닿는 성주군 초전면의 '뒷미지 수변공원'이다. 뒷미지 공원은 원래 농업용 저수지였던 연못에 연꽃이 자연적으로 자생해 온 곳으로 약 8천평의 넓은 규모를 자랑한다. 연지에는 백련과 홍련, 수련, 가시연꽃 등이 피고 정자와 구름다리 , 데크로드 그리고 분수가 있는데 이곳의 상징인 미루나무가 함께 어우러진 아름다운 공간이다.​조용한 시골길을 따라 달리다 보니 작지만 깔끔하게 정돈된 주차장과 함께 호수를 둘러싼 데크길, 그리고 운치 있는 정자가 먼저 반겨주었다. ​이른 아침이라 인적조차 없는 고요한 공원 안에는 수천 송이의 연꽃이 화사하게 피어나 바람결에 잔잔하게 흔들리고 있었다.기대했던 비가 쏟아지지는 않았지만, 안개 머금은 이른 아침의 공기와 초록빛 연잎 물결만으로도 새벽길을 달려온 보람은 충분하고도 넘쳤다.​연꽃은 요란스럽게 화려하지 않으면서도, 감히 범접할 수 없는 고고한 기품을 풍긴다. ​가만히 들여다보고 있으면 저마다 품고 있는 결이 다르다. 은은한 분홍빛을 띠는 홍련은 마음속에 애틋한 사연 하나쯤은 품고 있을 법한 새색시의 수줍은 얼굴을 닮았고, 티 없이 맑고 하얀 백련은 제 아름다움을 애써 감춘 청상과부의 정갈한 실루엣을 연상시킨다. 둘 다 눈이 시릴 만큼 아름답지만, 그 화사함 이면에 아련한 슬픔이 깃들어 있는 듯한 묘한 분위기를 자아낸다.​흔히 비 오는 날 연잎을 보면 물방울이 스며들지 않고 또르르 굴러다니는 모습을 볼 수 있다. 여기에는 흥미로운 과학적 비밀이 숨어 있다. ​연잎 표면에는 미세한 돌기들이 빽빽하게 돋아 있어, 물방울이 잎에 직접 닿지 못하고 떠 있는 상태가 된다.그 덕분에 물방울은 표면장력에 의해 퍼지지 않고 동글동글한 구형을 유지하다가, 잎이 아주 조금만 기울어져도 또르르 굴러 떨어지는데 이때 잎 위에 앉아 있던 먼지와 오염 물질까지 함께 쓸어가니, 연잎은 별도의 세척 없이도 늘 깨끗함을 유지하는 것이다.무엇보다 우리가 연꽃을 사랑하는 가장 큰 이유는 진흙 속에서도 아름답게 피어나는 연꽃의 상징적 의미 때문이 아닐까 한다. 실제 연꽃의 가치는 꽃의 아름다움과 더불어 뛰어난 수질 정화 능력에 있눈데 크게 두 가지 방식으로 작용한다고 한다.​잎에서 광합성으로 만들어진 산소를 뿌리가 진흙과 물속으로 내보내고, 그 산소 덕분에 물속의 유익한 호기성 미생물들이 활발히 번식하며 유기물을 빠르게 분해한다는 이론이 하나. 둘째는 녹조와 적조를 부르는 질소와 인 같은 영양염류를 연 뿌리가 강력하게 흡수하여 수질이 부영양화되는 것을 원천적으로 차단하는 것이다.이런 생각에 이르자 문득 내가 부끄러워졌다. 그동안 나는 나의 환경을 탓하며 주저앉지는 않았는가? 나보다 더 나은 능력과 배경을 가지고 타고난 사람을 부러워하지는 않았는가? 이렇게 아름다운 꽃을 피워내는 연꽃 앞에서 환경을 탓하고 꽃 피우는 것을 게을리 한 순간이 생각나 저절로 나를 돌아 보게 된다.​이러한 자정 능력을 가진 특성 덕분에 연꽃은 세상의 그 어떤 꽃보다 물과 가장 잘 어울린다. 흐르는 강이나 넓은 바다 옆이 아니더라도, 갇혀서 고여 있는 정체된 물속에서 스스로를 정화하고 주변까지 함께 맑게 가꾸어가는 힘을 지녔기 때문이다.자신이 처한 환경이 나쁘다고 탓하지 않고, 그 조건 때문에 더는 아름다워질 수 없다고 쉽게 포기하지도 않는다. 오히려 자신이 뿌리내린 어두운 배경 자체를 맑고 살기 좋은 환경으로 서서히 바꾸어 나가면서도 세상 어디에도 뒤지지 않는 아름다운 꽃을 피워낸다. ​세상을 뒤엎으려는 혁명가처럼 요란스럽지 않으면서도, 은은하고 깊은 사랑으로 어느새 주변을 온통 아름답게 물들여 놓는 현명한 사람의 모습을 닮았다.어쩌면 질소나 인을 뿌리로 흡수하는 한편, 잎에서 만든 산소를 줄기로, 뿌리로 전달해 끊임없이 물을 정화해 나가는 연의 능력은, 우리 인간의 능력으로 치면 회복 탄력성에 비유할 수도 있을 것 같다. 우리는 내가 선택할 수 없는 환경과 배경으로 인해 끊임없이 상처를 받는다.이때 그 상처에 무너지지 않고 나를 꿋꿋이 일으켜 세우는 힘, 오히려 상처가 되는 배경을 극복하고 상대방과 함께 한 단계 더 성장해 나가는 역량이 이 연꽃의 자정 능력과 비슷하지 않을까 하는 생각을 해 본다.새벽 바람에 수런 수런 흔들리며 아름다운 꽃을 피워내는 연지에서 나도 내 삶의 자정 작용을 게을리 하면 안 되겠다는 다짐을 해본다. 멀리 우뚝 서서 이 아름다운 연꽃들의 말없는 작용을 지켜보고 있는 미루나무 역시 바람에 잎을 흔들며 고요한 응원의 지지를 보내고 있는 듯하다.