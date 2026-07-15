경기교육감직인수위 정책 백서 전달, 안민석 "실행에 옮기겠다"

큰사진보기 ▲안민석 경기교육감과 김상곤 인수위원장 ⓒ 경기도교육청 관련사진보기

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경기도교육감직인수위원회가 지난 한 달간의 활동 결과와 정책 제안을 담은 백서 '경기교육대전환 크게 제대로!'를 안민석 교육감에게 전달했다.15일 오후 경기도 교육청 조원청사에서 열린 종합 보고회에서 김상곤 인수위원장은 "이 백서는 경기교육대전환의 약속이자 출발점"이라며 "경기교육대전환을 위한 소중한 이정표가 되기를 기대한다"고 밝혔다.안민석 교육감은 "오늘 전달 받은 백서는 경기 교육이 나아가야 할 나침반이자 경기 도민께 드리는 엄숙한 약속"이라며 "인수위가 치열하게 논의하고 설계한 제안을 무거운 책임감을 갖고 하나하나 확실하게 실행에 옮기겠다"고 말했다.이어 "AI 시대 첫 교육감으로서 경기 교육을 AI 시대 교육 체제로 과감히 개편하고, 실사구시 정신을 바탕으로 현장의 문제를 해결하는 '현장형 해결사 교육감'이 되겠다"며 "경기 교육 대전환의 길을 크게, 제대로, 당당하게 감행하겠다"고 강조했다.백서는, 김상곤 위원장을 비롯한 인수위원 12명과 1개 위원회, 2개 특별위원회, 3개 추진단, 8개 분과 등 14개 기구가 논의와 숙의를 거쳐 만든 결과물이다.인수위는 정책의 전문성 등을 위해 교권회복위원회(위원장 박효진), AI교육대전환특별위원회(위원장 김정호), 경기교육정의특별위원회(위원장 김동선)를 설치해 활동했다. 또 경기미래교육추진단(공동단장 이범·하태욱)과 경기유보통합추진단(단장 진용복), 경기북부교육혁신추진단(공동단장 최경자·김성일·최창의)을 가동했다. 교육정책총괄·손난로·건강안전·벽깨기·RAS·진로직업·민주시민·교육자치 등 8개 분과를 통해 공약의 실효성을 검토했다.또 자문위원단과 교육주체 멘토단, 인사조직혁신팀 등을 운영해 교원과 학부모, 시민이 직접 참여하는 개방형 정책 숙의 체계를 구축, 현장의 목소리를 백서에 담았다.인수위는 '학생은 등교가 설레고, 교사는 존중 받으며, 학부모가 안심할 수 있는 학교'를 실현하기 위한 5대 정책 목표와 32개 핵심 과제를 제시했다. 5대 정책 목표는 ▲교육 AX를 통한 미래교육 선도 ▲교사가 교육에 전념하는 환경 조성 ▲안심에듀버스를 통한 무상통학과 학교 안전 강화 ▲교육자치 실현과 교육 격차 해소 ▲'벽깨기'를 통한 교육협력 생태계 조성이다. 주요 과제는 경기AI교육원 설립, 긴급 민원 대응 체계 구축, 경기형 통학 안전망 마련, 31개 시·군 단독 교육 지원청 설치, RAS 경기 문예체 교육, 경기형 유보통합과 온동네 돌봄체계 확대 등이다.인수위는 백서에 담긴 제안을 바탕으로 경기도 교육청이 민선 6기 핵심 공약을 한층 구체화하고, 예산과 인력 배치를 포함한 단계별 실행 계획을 수립해 본격적인 경기 교육 대전환에 착수할 것을 권고했다.