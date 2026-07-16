"우리밀 빵 꾸러미 사업 꼭 해보고 싶어요"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲“진주서 빵집 연 농민운동가, 우리밀만 고집하는 이유”우리밀 베이커리 '밀알' 앞에서 환한 미소를 짓고 있는 김영미 대표 ⓒ 박보현 관련사진보기

- 처음 우리밀과 인연을 맺게 된 계기가 궁금합니다.

AD

- 우리밀 판매에서 체험과 교육까지 활동을 넓히게 된 이유는 무엇인가요?

- 우리밀 베이커리를 열게 된 이유는 무엇인가요?

- 흔히들 우리밀은 빵 만들기가 어렵다는 이야기도 많습니다.

- 우리밀 라면도 직접 개발하셨는데, 쉽지 않았을 것 같습니다.

- 코로나19는 큰 위기였을 텐데 어떻게 극복하셨나요?

큰사진보기 ▲“진주서 빵집 연 농민운동가, 우리밀만 고집하는 이유”2026년 진주시여성농민한마당에서 김영미 사무국장이 사회를 보는 모습 ⓒ 박보현 관련사진보기

- 좋은 재료를 고집하는 특별한 이유가 있나요?

큰사진보기 ▲우리밀의 가치를 전하는 22년차 농민운동가 김영미 대표2026년 진주시여성농민한마당에서 김영미 사무국장이 사회를 보는 모습 ⓒ 김영미 관련사진보기

- 현재 진주여성농민회에서 사무국장도 맡고 계시죠?

- 진주가 우리밀을 더 잘 활용하려면 무엇이 필요하다고 보십니까?

- 앞으로 해보고 싶은 일이 있다면 무엇인가요?

식량자급률 2%에도 못 미치는 현실…진주가 지켜온 우리밀의 명맥 진주우리밀생산자협의회에는 금곡면·진성면·사봉면·지수면·이반성면 등 5개 지역 28개 농가가 참여해 약 100ha 규모에서 우리밀을 재배하고 있다. 연간 생산량은 약 300톤으로, 이 가운데 200톤은 국립식량과학원 채종포용 종자로 공급되고 나머지 100톤은 한국농수산식품유통공사(aT)의 비축사업을 통해 보관된다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

노릇노릇하게 구워진 우리밀 빵의 고소한 향이 가득한 진주시 호탄동 '베이커리 밀알'. 이곳의 빵은 모두 우리밀로 만든다.밀알 베이커리를 운영한 지 3년째인 김영미(45) 대표는 2005년 전국여성농민회총연합(전여농) 경남연합에서 활동을 시작한 뒤 20여 년간 여성농민운동을 이어오고 있다. 그는 우리밀 판매를 시작으로 체험교육과 학교 식생활 교육, 우리밀 라면과 밀키트 개발, 베이커리 운영까지 활동의 영역을 넓히며 우리밀의 가치를 알려왔다.농촌 소멸이 현실이 되고 국산 밀 자급률이 2%에도 미치지 못하는 지금도 그는 아이들과 함께 밀을 심고 우리밀 빵을 굽는다. 지난 13일 김영미 대표를 만나 우리밀과 함께 걸어온 여정과 그가 꿈꾸는 우리밀의 미래를 들었다."사실 처음부터 '우리밀을 지켜야겠다'는 거창한 생각이 있었던 건 아니었어요. 남편과 농촌에서 살고 싶어서 진주시 금곡면에 신혼집을 마련했는데, 마을에서 우리밀 농사를 짓던 어르신 한 분이 재고가 많이 쌓였다며 좀 팔아달라고 부탁하셨어요. 그렇게 판매를 도와드리기 시작했는데, 알고 보니 그 밀이 토종밀이더라고요. 마침 저는 전여농 활동을 하면서 토종 씨앗을 지키는 운동도 하고 있었거든요. 그때 '이건 우리가 꼭 지켜야 하는 작물이구나'라는 생각이 들었습니다. 우연히 시작한 일이었지만, 돌아보면 그 만남이 제 삶의 방향을 완전히 바꿔놓은 것 같아요.""농부들이 생산한 밀을 그냥 원물로만 팔아서는 가격도 낮고 지속하기가 어려웠어요. 그래서 '사람들이 우리밀을 더 재미있게 만날 수 있는 방법이 없을까'를 계속 고민했습니다. 그때 아이들과 반죽놀이를 하는 체험을 시작했는데 반응이 정말 좋았어요. 쿠키도 만들고 피자도 만들고, 학교에 가서 식생활 교육도 하면서 자연스럽게 우리밀을 알리게 됐죠. 사람들이 '아이디어가 좋다'고 말씀하시는데 사실은 살아남기 위해 계속 고민한 결과였습니다. 농촌에서 먹고살 수 있는 방법을 찾다 보니 교육도 하고 체험도 하게 된 거죠.봄이면 교육기부 형태로 학교 아이들과 함께 우리밀을 심는 것부터 시작합니다. 밀이 자라는 과정을 함께 배우고, 수확도 하고, '밀사리' 체험과 우리밀을 활용한 다양한 체험까지 하나의 교육과정으로 이어가고 있어요. 아이들이 씨앗이 자라고 빵이 되는 전 과정을 직접 경험하면서 우리 농업과 먹거리의 소중함을 자연스럽게 배우는 거죠. 저는 이런 경험이 우리밀을 알리는 가장 좋은 교육이라고 생각합니다.""체험을 했던 분들이 '우리밀 빵은 어디서 살 수 있느냐'고 자주 물어보셨어요. 마침 금곡농협 로컬푸드 안에 자리가 생겨서 '이왕이면 사람들이 일상에서도 우리밀을 쉽게 먹을 수 있는 공간을 만들어 보자'고 마음먹었죠. 그래서 빵집을 시작하게 됐어요. 남편은 오전에 나와 반죽하고 빵을 굽고, 저는 오후에 나와 포장도 하고 손님도 맞으면서 함께 가게를 운영하고 있어요.""그런 이야기 정말 많이 들어요. '우리밀은 빵이 잘 안 된다'고들 하잖아요. 그런데 저희는 처음부터 우리밀로만 빵을 배웠어요. 그러니까 오히려 그게 더 익숙한 거죠. 손님들도 신기해하세요. '다른 빵은 먹으면 속이 불편한데 여기 빵은 괜찮다'고 말씀하시는 분들이 많아요. 요즘은 아프신 분들도 생각보다 많잖아요. 그런 분들이 와서 '빵이 참 고소하고 속도 편하다'고 말씀해 주실 때가 있어요. 그럴 때마다 '아, 우리가 좋은 먹거리를 만들고 있구나' 하는 보람을 많이 느낍니다.""정말 쉽지 않았죠. 그 당시(2016년)에는 우리밀로 만든 라면가 거의 없었어요. '누군가는 한 번 해봐야 하지 않을까' 하는 마음으로 시작했습니다. 우리밀과 국내산 고춧가루를 사용하다 보니 원가는 높아질 수밖에 없었고, 방부제를 넣지 않으니 유통기한도 짧았어요. 결국 소비자들은 대기업 제품과 가격을 비교하게 되고 사업은 쉽지 않았습니다. 빚도 많이 졌어요. 그래도 후회는 없습니다. 우리밀로도 라면을 만들 수 있다는 가능성을 보여줬다는 데 의미가 있다고 생각해요.(웃음)""체험이 하루아침에 모두 끊겼어요. 그때는 정말 앞이 캄캄했습니다. 그렇다고 손 놓고 가만히 있을 수는 없잖아요. 그래서 '그럼 사람들이 집에서 하면 되지'라는 생각으로 피자 키트, 쿠키 키트, 송편 키트, 케이크 키트, 한과 키트 등 다양한 DIY키트를 만들기 시작했어요. 주문이 들어오면 직접 차에 싣고 부산, 대구 등 전국을 다녔습니다. 몸은 정말 힘들었지만 아이들이 집에서도 우리밀을 경험할 수 있다는 게 큰 보람이었어요. 돌이켜 보면 코로나는 위기였지만 새로운 길을 찾게 해준 시간이기도 했습니다.""우리밀 100%에 무항생제 달걀, 좋은 버터와 우유만 사용합니다. 원가는 일반 빵보다 훨씬 많이 들어가죠. 그래도 먹거리를 만드는 사람이 재료를 속이면 안 된다고 생각합니다. 저도 아이를 키우는 엄마인데 내 아이에게 먹이기 싫은 걸 다른 아이들에게 줄 수는 없잖아요. 돈을 조금 더 버는 것보다 '여기 빵은 믿고 먹을 수 있다'는 말을 듣는 게 훨씬 값집니다. 그 믿음을 지키는 게 저희 빵집의 가장 큰 원칙입니다.""2005년에 전여농 활동을 시작했으니까 어느덧 20년이 넘었네요. 돌아보면 제 청춘 대부분을 농민운동과 함께 보낸 것 같습니다. 예전에는 운동을 열심히 하면 세상이 바뀔 거라고 믿었어요. 그런데 지금은 농촌이 생각보다 훨씬 빠르게 사라지고 있다는 현실이 더 크게 다가옵니다.이번 지방선거 때 시골 마을을 많이 다녔는데 사람이 없어요. 빈집은 늘어나고 어르신들만 계신 마을도 많았습니다. 그 모습을 보면서 '농촌을 지키는 일이 정말 시급하구나'라는 생각을 많이 했어요. 지금은 세상을 크게 바꾸겠다는 마음보다 농촌 소멸의 속도를 조금이라도 늦출 수 있다면 그것만으로도 충분히 의미 있는 일이라고 생각합니다.""진주에는 정말 자랑할 만한 역사와 문화자원이 많잖아요. 여기 근처 새벼리에는 형평운동의 주역인 강상호 선생님 묘소도 있고요. 여행객들이 '형평의 도시 진주'라는 이야기를 듣는 순간 '무슨 이야기지?' 하고 자연스럽게 관심을 갖게 될 거예요. 그 관심이 형평운동의 역사로 이어진다면, 진주가 역사와 인권의 도시라는 점도 오래 기억하지 않을까요?진주에서 태어난 허수경 시인, 진주여고에 다니며 문학의 꿈을 키웠던 박경리 작가, 그리고 '아기공룡 둘리'의 김수정 작가는 금성초등학교 졸업했고 모두 진주와 인연이 있잖아요. 대구는 '김광석 거리' 하나만으로도 많은 사람들이 찾아오고, 김천도 김밥축제를 전국적인 축제로 키웠잖아요. 그런 걸 보면 결국 필요한 건 새로운 상상력이라고 생각합니다.이제는 축제도 그냥 보고 즐기는 시대가 아니라 직접 참여하고 경험하는 시대예요. 행정과 관광 정책도 이런 변화를 조금 더 과감하게 받아들였으면 좋겠습니다. 시에서 주관하는 위원회는 2~3년에 한 번 형식적으로 회의하는 것만으로는 달라질 수 없다고 생각해요. 시민들이 무엇을 원하고 어떤 콘텐츠를 좋아하는지 꾸준히 듣고, 그 의견을 실제 정책으로 이어갈 때 도시도 발전할 수 있는 거잖아요. 진주가 가진 역사와 문화, 사람 이야기를 하나로 엮어 사람들이 다시 찾고 오래 기억하는 도시가 됐으면 좋겠습니다.""우리밀 빵 꾸러미 사업을 꼭 해보고 싶어요. 어르신이나 아이들, 또 멀리 있는 분들도 우리밀을 일상에서 쉽게 만날 수 있도록 하고 싶습니다. 사람들이 우리밀을 먹어보고, 아이들이 우리밀을 한 번 더 경험하면서 우리 농업을 조금 더 가까이 느낄 수 있다면 그걸로 충분하다고 생각해요. 앞으로도 우리밀 빵을 굽고 씨앗을 지키면서 우리밀의 가치를 꾸준히 전하고 싶습니다."