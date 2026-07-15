오마이뉴스 '내 이름은 원덕기', 민언련 이달의 좋은 보도상 수상

▲팀 원버그의 누나 록산 원버그 윌슨이 지난 3월 1일 미네소타 브레이너드에 있는 지인의 집에서 동생의 1980년 5·18민주화운동 당시 인터뷰 영상을 보고 있다. 이 영상은 위르겐 힌츠페터가 촬영했다. ⓒ 이희훈 관련사진보기