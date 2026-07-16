'내란 가담 의혹' 심우정 전 검찰총장, 구속 갈림길... "소상히 설명할 것"

큰사진보기 ▲심우정 전 검찰총장이 지난달 24일 오전 9시 40분 내란 가담 의혹 관련 피의자 조사를 위해 경기도 과천에 위치한 종합특검(특별검사 권창영) 조사실로 출석하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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12.3 내란에 가담한 혐의로 구속영장 심사에 출석한 심우정 전 검찰총장이 "계엄 당시 상황 및 그 이후 상황에 대해서 소상하게 설명드리겠다"고 밝혔다.서울중앙지방법원 부동식 영장전담 부장판사 심리로 16일 오전 9시 30분부터 김 전 차장에 대한 구속영장실질심사가 진행되고 있다.종합특검(특별검사 권창영)의 권영빈 특검보도 이날 취재진과 만나 "대검찰청 압수수색을 통해 증거를 수집한 결과 구속영장을 청구할 수 있다고 판단했다"고 말했다특검은 지난 14일 심 전 총장이 내란 당시 내란중요임무에 종사하고 법원에 의해 전직 대통령 윤석열이 석방된 직후 즉시항고를 포기하도록 검찰을 지휘해 직권을 남용했다고 보고 구속영장을 청구했다.당초 심 전 총장은 비상계엄 선포 당일인 2024년 12월 3일 박성재 전 법무부 장관의 지시로 계엄 합동수사본부에 검사 파견을 검토한 혐의로 특검의 소환조사를 받았다.특히 서울중앙지방법원 형사33부(재판장 이진관 부장판사)는 지난달 22일 내란중요임무종사 혐의 등으로 기소된 박 전 장관에게 징역 25년을 선고하며 유죄 이유 중 하나로 '합수부 검사 파견 요청' 지시를 들었다.심 전 총장은 비상계엄 선포 직후 대검 기획조정부 실무자에게 계엄 상황에서 검찰 수사와 재판 관할에 대해 검토하는 문건을 작성하도록 한 혐의도 받고 있다.또 지난해 3월 7일 윤석열 내란우두머리 사건 1심 재판부였던 서울중앙지방법원 형사25부(당시 재판장 지귀연 부장판사)가 윤석열에 대해 구속취소 결정을 했을 때 즉시항고하지 않은 점도 직권남용권리행사방해 혐의를 적용했다.