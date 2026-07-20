금강하구 생태복원 본격적인 추진에 앞서 해야 할 일

큰사진보기 ▲지난해 10월 23일 충남 서천지역 주민들이 금강하구둑 개방을 촉구하며 금강하구둑을 걷고 있다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 충남연구원 연구위원입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

이재명 정부의 국정과제 '4대강 자연성 및 한반도 생물다양성 회복' 에 금강·영산강하구 생태계 복원이 포함되어 있습니다. 국정과제 발표 이후 국정과제 이행방안을 신속하게 검토하기 위해 2025년 9월 기후에너지환경부를 중심으로 농림축산식품부, 해양수산부 등 관계기관을 포함하여 전문가, 환경단체, 농민단체 등 이해관계자 등과 함께 금강·영산강하구의 생태계를 효과적으로 복원하기 위한 '금강·영산강 하구 복원 협의체'가 출범하였습니다.국정과제 채택 이전부터 국가하구생태복원전국회의를 중심으로 국가하구 생태복원을 법·제도적으로 뒷받침하고자 세미나 및 토론회 개최 등을 통해 '하구 복원 및 관리에 관한 특별법'을 마련하여 현재 특별법 제정안이 국회에 발의되어 있습니다. 한편, 기후에너지환경부와 농어촌공사가 공동으로 농업용수 이용에 차질이 없도록 생태계 복원방안 마련을 위해 '금강·영산강 하구 생태복원 방안 연구'를 2026년 6월부터 시작하였습니다. 하지만, 금강·영산강하구 생태복원을 위한 다양한 사업을 본격적으로 추진하기에 앞서 다음과 같은 사항들을 선제적으로 추진하는 것이 필요합니다.금강하구는 하굿둑 건설로 인해 서천 갯벌의 지속적인 토사 퇴적과 수심 저하 등으로 장항항은 항구 기능이 마비되었고, 금강 본류 우안(서천)은 하상퇴적물 오염도가 심각해 매년 녹조현상이 지속적으로 발생하고 있습니다. 하지만, 금강하구 본류에는 국가 차원에서 운영하고 있는 수질(총량)측정망 이외에 생물측정망과 퇴적물측정망이 설치되어 있지 않아 생태계 및 하상 퇴적환경 변화를 파악하기 어렵습니다. 특히, 하구 복원에 따른 기수생태계 변화를 정확히 평가하기 위해서는 복원사업 이전 하구 지역의 전반적인 환경 현황을 파악하는 것이 중요합니다.하구 기수생태계 복원을 추진 중인 낙동강의 경우에는 부산광역시에서 2003년부터 '낙동강하구 생태계 모니터링 조사'를 추진하고 있습니다. 이러한 모니터링을 통해 낙동강 하굿둑 개방 이후 기수생태계 복원으로 연어가 다시 찾아오고, 기수어종인 숭어와 농어를 포함한 실뱀장어 등이 관찰되는 등 기수생태계가 되살아난 것이 확인되었습니다.금강은 지난 2018년 금강 세종보와 공주보 개방 이후 보 구간을 중심으로 생태계 모니터링을 추진한 사례가 있습니다. 세종보와 공주보 개방에 따라 물의 체류시간이 줄어들고 유속이 증가하는 등 물 흐름이 개선되어 하상 퇴적물이 하류로 씻겨 내려가 수변 생태 서식공간이 늘어나고 생물 서식처가 다양하게 형성되면서 멸종위기종을 포함한 멸종위기 야생생물 등이 지속적으로 발견되는 등 생태계 개선 효과가 뚜렷하게 관찰되었습니다.낙동강하구 및 금강의 보 개방 사례에서와 같이 금강하구 생태복원의 본격적인 추진에 앞서 금강하구 지역을 중심으로 물환경 모니터링을 통해 현재 상태를 정확히 파악하는 것이 매우 중요합니다. 특히, 국가 물환경측정망에서 자료가 구축되지 않고 있는 금강하구 지역의 생태계 및 퇴적환경 변화를 집중적으로 모니터링하는 것이 필요합니다.향후 금강하굿둑 수문개방을 통한 기수생태계가 복원되더라도 해수순환율이 높지 않은 상황에서 수질개선 효과를 기대하기는 어렵기 때문에, 기수생태계 복원에 따른 하상 퇴적환경 개선 및 생태계 복원 등을 하구 복원의 중요한 성과로 활용하기 위해서라도 중장기적인 목표를 가지고 생태계 및 퇴적환경 변화를 집중적으로 모니터링해야 합니다.가능하다면 기후에너지환경부 차원에서 금강 보 구간을 중심으로 이루어지고 있는 수질·수생태계 모니터링을 금강하구 지역까지 확대하는 방안을 추진하거나, 충청남도와 세종특별자치시에서 2011년부터 추진하고 있는 '금강 물환경 모니터링 사업'과 연계하여 추진하는 방안을 고려해야 합니다. 이러한 생태계 모니터링은 일회성이 아닌 중장기적인 관점에서 지속적으로 이루어져야 하며, 모니터링을 통해 구축된 자료는 생태계 변화를 파악하고, 하구 복원 목표설정 및 기수생태계 개선 효과를 명확하게 파악하는 중요한 기초자료로 활용될 수 있습니다.금강하구호는 충청남도와 전북특별자치도 등에 용수를 공급하고 있으며, 용수공급능력은 총 365백만톤/년으로 농업용수 244백만톤/년, 공업용수 121백만톤/년입니다. 특히, 농업용수 공급량 244백만톤/년은 충청남도에 65백만톤/년, 전북특별자치도에 179백만톤/년을 공급하고 있으며, 공업용수 121백만톤/년은 전량 전북특별자치도 군산지역의 국가 및 지방산업단지 등에 공급하고 있습니다.앞서 언급한 용수공급능력은 금강하굿둑 건설 당시 계획된 용수량이지만, 현재 농업용수 사용량은 양수장 가동시간과 전력사용량을 이용하여 추정하고 있어, 실제 계획된 농업용수 공급량과 같은 수준으로 사용되고 있는지 파악하기 어렵습니다. 또한, 현재 농업용수 사용량에 대한 계측도 이루어지지 않고 있어 농업용수 사용량의 정확한 산정도 어려운 것이 현실입니다.최근 쌀 소비와 논 면적 감소로 인해 금강하굿둑 건설 당시 계획되었던 농업용수 사용량이 감소하였을 것으로 예상되므로, 금강하구 지역의 주요 양수장을 대상으로 다양한 ICT 기술을 접목하여 농업용수 사용량을 정확히 산정하기 위한 노력을 선제적으로 추진해야 합니다. 특히, 최근에 전국적으로 반도체 클러스터, AI데이터센터 등의 추진에 따른 용수확보 문제가 지역적인 핵심 현안으로 도출되고 있는 만큼, 금강하구 생태복원과 더불어 지역의 경제발전을 위해서는 용수의 효율적인 이용에 대한 준비가 필요합니다.이를 위해 금강하구 지역을 중심으로 농업용수 사용량에 대한 정확한 계측을 통해 필요 수량을 명확히 산정하고, 남는 농업용수를 유역 내 다양한 형태의 용수로 활용하기 위해 노력해야 합니다. 이와 더불어 농업용수 회귀수량을 재이용하기 위한 다양한 방법들을 선제적으로 적용하여 농업용수 이용량을 줄이기 위한 노력도 병행해야 합니다.금강하구는 충청남도와 전북특별자치도가 연접하고 있고, 하구 공간 및 용수(특히, 농업용수)에 대한 현안 및 쟁점 사항들이 존재하여 이를 해결하기 위해서는 다양한 이해관계자들의 의견 조정 및 협의가 필요합니다. 지난 2009년 충청남도가 금강 수질개선을 위한 해수 유통을 정부에 건의하는 것으로부터 시작된 금강하구 생태복원 추진 과정에 다양한 거버넌스 조직이 만들어졌지만, 중장기적인 관점에서 지속적으로 운영되어 온 거버넌스 조직은 많지 않습니다. 최근 기후에너지환경부에서는 금강·영산강하구 생태복원이 국정과제로 채택된 이후 금강·영산강 하구복원 정부협의체를 출범시켰고, 이후에는 금강 및 영산강 하구복원 지역협의체도 구성할 계획을 가지고 있습니다.이러한 중앙정부 주도의 협의체 구성 및 운영을 통한 이해관계자의 의견수렴 과정도 중요하지만, 중앙정부와 별개로 지역 차원에서 하구복원에 대해 중장기적으로 긴 호흡을 가지고 지속적인 운영이 가능한 상설화된 거버넌스 조직이 필요합니다. 하구복원 특별법 제정을 주도해 왔던 '국가하구생태복원전국회의'가 해산된 이후 민간 주도로 금강·영산강 하구복원을 지속 추진하기 위한 상설기구인 '영산강금강하구생태복원협의회' 설립 움직임이 활발히 이루어지고 있습니다.이러한 상설화된 거버넌스 체계구축을 통해 금강하구 생태복원과 관련된 핵심 이슈에 대해 다양한 이해관계자가 참여하여 집중적인 논의를 통해 서로의 간극을 좁히기 위한 노력이 필요합니다. 이해관계자들이 개별 분야 또는 영역에서 생각하고 있는 방향성과 문제점에 대해 본격적인 하구복원에 앞서 선제적으로 추진이 필요한 현안을 지속적이고 주기적으로 논의할 수 있도록 협력적 거버넌스 체계를 구축해야 합니다. 특히, 상설화된 '영산강금강하구생태복원협의회'는 이제까지 일시적으로 추진되었다가 사그라지는 거버넌스가 아닌 긴 호흡을 가지고 운영될 수 있도록 우리 모두 최선을 다해야 합니다.국정과제 채택 이후 금강하구 생태복원을 본격적으로 추진하기 위한 출발점에 서 있는 지금, 본격적인 사업 추진 이전에 선제적으로 추진되어야 하는 일들이 체계적으로 잘 이루어질 수 있도록 우리 모두의 관심과 노력이 필요한 시점입니다.