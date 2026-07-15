이 대통령, 오송지하차도 참사 3주기에 "기억을 책임으로 이어갈 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 취임 후 두번째인 이번 업무보고에는 매회 20여명의 '국민 참여단'이 참석한다. 2026.7.15 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 15일 오송지하차도 참사 3주기를 맞아 희생자들의 명복을 빌면서 "국가의 제1책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것임을 잊지 않겠다"고 다짐했다.아 대통령은 이날 전성환 청와대 경청통합수석 대독 추모사를 통해 "감히 가늠하기조차 어려운 그날의 아픔을 가슴에 품고 살아가고 계신 유가족과 피해자 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 이같이 밝혔다.이 대통령은 "오송지하차도 참사는 우리 사회에 뼈아픈 교훈을 남겼다. 여러 차례 위험을 알리는 경고가 있었고 충분히 대비할 시간도 있었다"라며 "그 신호를 간과한 결과는 매우 참혹했다. 우리는 이 비극을 결코 잊어서는 안 된다"고 했다.특히 "기후위기로 인한 집중호우와 극한기상은 이제 특별한 재난이 아닌, 우리가 늘 대비해야 할 일상이 됐다"라며 "그렇기에 이에 대한 대응도 달라져야 한다. 사고가 발생한 뒤 수습하는 것이 아니라 사고를 미리 막는 예방 중심의 대응으로 전환해야 한다"고 강조했다."정부는 과하다 싶을 정도의 선제적인 대비를 해 나가겠다"고도 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "지하차도와 하천 주변, 산사태와 침수 위험지역을 비롯한 재난 취약지역을 철저히 점검하고 위험이 감지되는 즉시 통제와 대피가 이뤄질 수 있도록 대응체계를 빈틈없이 갖추겠다"면서 "현장의 작은 이상 징후 하나도 가벼이 넘기지 않고 관계기관이 책임 있게 대응하는 시스템을 만들겠다"고 했다.이어 "국민 여러분께서 평범한 일상을 아무 걱정 없이 살아가실 수 있도록 아침에 집을 나선 이들이 저녁이면 무사히 가족의 품으로 돌아올 수 있도록 정부가 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다"며 "희생자 한 분 한 분을 오래도록 기억하며 기억을 책임으로 이어갈 것을 굳게 약속드린다"고 밝혔다.한편, 이번 오송지하차도 참사 추모식은 정부와 유가족·생존자협의회 공동주최로 처음 열렸다. 이 대통령은 지난 14일 국무회의에서 "이 당연한 일에 3년이라는 시간이 걸려 참으로 안타깝다"고 밝힌 바 있다.