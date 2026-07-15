이 대통령, 오송지하차도 참사 3주기에 "기억을 책임으로 이어갈 것"

이재명 대통령이 15일 오송지하차도 참사 3주기를 맞아 희생자들의 명복을 빌면서 "국가의 제1책무는 국민의 생명과 안전을 지키는 것임을 잊지 않겠다"고 다짐했다.
아 대통령은 이날 전성환 청와대 경청통합수석 대독 추모사를 통해 "감히 가늠하기조차 어려운 그날의 아픔을 가슴에 품고 살아가고 계신 유가족과 피해자 여러분께 깊은 위로의 말씀을 전한다"며 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "오송지하차도 참사는 우리 사회에 뼈아픈 교훈을 남겼다. 여러 차례 위험을 알리는 경고가 있었고 충분히 대비할 시간도 있었다"라며 "그 신호를 간과한 결과는 매우 참혹했다. 우리는 이 비극을 결코 잊어서는 안 된다"고 했다.
특히 "기후위기로 인한 집중호우와 극한기상은 이제 특별한 재난이 아닌, 우리가 늘 대비해야 할 일상이 됐다"라며 "그렇기에 이에 대한 대응도 달라져야 한다. 사고가 발생한 뒤 수습하는 것이 아니라 사고를 미리 막는 예방 중심의 대응으로 전환해야 한다"고 강조했다.
"정부는 과하다 싶을 정도의 선제적인 대비를 해 나가겠다"고도 밝혔다.
이에 대해 이 대통령은 "지하차도와 하천 주변, 산사태와 침수 위험지역을 비롯한 재난 취약지역을 철저히 점검하고 위험이 감지되는 즉시 통제와 대피가 이뤄질 수 있도록 대응체계를 빈틈없이 갖추겠다"면서 "현장의 작은 이상 징후 하나도 가벼이 넘기지 않고 관계기관이 책임 있게 대응하는 시스템을 만들겠다"고 했다.
이어 "국민 여러분께서 평범한 일상을 아무 걱정 없이 살아가실 수 있도록 아침에 집을 나선 이들이 저녁이면 무사히 가족의 품으로 돌아올 수 있도록 정부가 할 수 있는 모든 노력을 다하겠다"며 "희생자 한 분 한 분을 오래도록 기억하며 기억을 책임으로 이어갈 것을 굳게 약속드린다"고 밝혔다.
한편, 이번 오송지하차도 참사 추모식은 정부와 유가족·생존자협의회 공동주최로 처음 열렸다. 이 대통령은 지난 14일 국무회의에서 "이 당연한 일에 3년이라는 시간이 걸려 참으로 안타깝다"고 밝힌 바 있다.