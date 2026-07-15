송재봉·이영신, 민주당 충북도당위원장 출사표

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 충북도당위원장 선거에 출마한 송재봉(청주 청원) 국회의원과 이영신 전 청주시의원이 15일 나란히 출마 기자회견을 열고 당원들의 지지를 호소했다.두 후보는 모두 '당원 중심의 충북도당'을 강조했지만, 송 의원은 집권여당으로서의 성과와 지역 발전에 방점을 찍은 반면, 이 전 시의원은 당내 통합과 소통을 전면에 내세웠다.송재봉 의원은 이날 도청에서 진행한 기자회견에서 "더불어민주당 충북도당은 중앙정부와 지방정부, 국회와 지방의회를 연결하는 책임 있는 집권여당의 역할을 해야 한다"며 "말보다 구체적인 성과를 내고 당원 민주주의가 뿌리내리는 충북도당을 만들겠다"고 포부를 밝혔다.또 "언제나 현장에서 답을 찾는 '길 위의 송재봉', 도민과 당원의 문을 두드리는 '똑똑똑 송재봉'을 실천하겠다"며 "당원의 목소리를 가장 먼저 듣고 도민의 삶을 가장 먼저 살피는 도당위원장이 되겠다"고 말했다.송 의원은 도당 운영의 5대 방향으로 ▲정부의 지역주도 국가균형발전 전략을 선도하는 충북 건설 ▲사람을 키우고 당원이 자랑스러운 충북도당 실현 ▲당정협의 정례화를 통한 지역 거버넌스 구축 ▲국정과 도정 성과를 바탕으로 승리하는 유능한 민주당 구현 ▲충북의 미래를 이끌 지역 인재 발굴과 육성을 제시했다.이영신 전 청주시의원도 이날 기자회견을 열고 "평범한 권리당원도 도당위원장에 도전할 수 있는 민주당, 당원이 주인인 충북도당을 만들겠다"고 밝혔다.그는 "2028년 총선을 앞둔 충북 민주당에 가장 필요한 것은 경쟁이 아니라 통합"이라며 "도당위원장은 개인의 정치적 자리가 아니라 충북 민주당의 힘을 하나로 모으는 책임의 자리"라고 강조했다.이 전 의원은 "총선 승리를 철저히 준비하고 중앙당과 함께 충북의 미래 전략을 만들어 가겠다"며 "더 많이 듣고 더 낮은 자세로 소통하며 사람을 연결하는 리더가 되겠다"고 약속했다.더불어민주당 충북도당은 도당 선거관리위원회 의결을 거쳐 이달 말부터 다음 달 초 사이 도당위원장 선거를 실시할 예정이다. 도당위원장 임기는 2년이다.