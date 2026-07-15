'김혜경 여사 영상 왜곡 논란' 주진우 "비판 권리 있어, 표현의 자유"

▲이러한 비판에도 정작 주 의원은 아랑곳하지 않는 모습이다. 주 의원은 15일 자신의 페이스북에 "이재명 청와대의 '입틀막 독재', 벌써 시작인가"라며 "김혜경 여사가 몽골 대통령과 악수한 직후 손을 탈탈 털었다. 손이 저렸어도 상대방 면전에 대고 바로 손을 턴 것은 명백한 외교 결례"라고 주장했다. ⓒ 주진우 의원 페이스북 갈무리 관련사진보기