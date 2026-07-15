이천시 민선 9기 청사진 윤곽…'실행 중심' 8대 정책과제 확정

큰사진보기 ▲이천시는 지난 13일 성수석 시장과 서학원 시장직 인수위원장, 인수위원 등이 참석한 가운데 '민선 9기 인수위원회 추진상황 점검 보고회'를 열고 공약 이행 계획과 정책 과제를 최종 점검했다고 14일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이천시는 지난 13일 성수석 시장과 서학원 시장직 인수위원장, 인수위원 등이 참석한 가운데 '민선 9기 인수위원회 추진상황 점검 보고회'를 열고 공약 이행 계획과 정책 과제를 최종 점검했다. ⓒ 이천시 관련사진보기

민선 9기 이천시정의 향후 4년을 이끌 핵심 정책 방향이 모습을 드러냈다. 인수위원회는 선거 공약을 단순히 나열하는 데 그치지 않고 실행 가능성을 중심으로 재정비하며 현실적인 시정 로드맵 마련에 초점을 맞췄다.이천시는 지난 13일 성수석 시장과 서학원 시장직 인수위원장, 인수위원 등이 참석한 가운데 '민선 9기 인수위원회 추진상황 점검 보고회'를 열고 공약 이행 계획과 정책 과제를 최종 점검했다고 14일 밝혔다.지난달 11일 출범한 인수위원회는 기획행정과 경제산업, 복지문화 등 3개 분과를 중심으로 성 시장의 공약을 전면 검토해 8대 정책과제와 64개 세부 공약, 46개 추가 과제​를 마련했다.확정된 8대 정책과제는 ▲ 미래를 키우는 산업혁신 ▲ 성장을 연결하는 교통도시 ▲ 일과 삶이 조화로운 안심도시 ▲ 미래인재를 키우는 교육도시 ▲ 일상이 풍요로운 매력도시 ▲ 평생 안심 복지도시 ▲ 지속 가능한 미래농업도시 ▲ 시민이 참여하는 시정혁신이다.인수위원회는 특히 실현 가능성을 핵심 기준으로 삼았다. 법적 절차가 복잡하거나 막대한 재정이 필요한 사업은 재검토 대상으로 분류하고, 행정 여건과 재정 상황을 고려해 실질적으로 추진 가능한 과제를 중심으로 정책을 재구성했다.이날 논의된 분과별 의견을 반영한 최종 종합보고서는 오는 20일 성수석 시장에게 공식 전달될 예정이다. 시는 이를 민선 9기 시정 운영의 기본계획으로 활용해 공약 이행에 속도를 낼 방침이다.성수석 시장은 "인수위원회의 정책 제안과 의견은 민선 9기 시정이 나아갈 방향을 제시하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "현장의 작은 목소리까지 정책에 담아 시민들이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 시정을 만들어 가겠다"고 말했다.