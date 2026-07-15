경안시장 상인회 사무소에 차려진 '광주시장실'... 무슨 일이?

큰사진보기 ▲박관열 광주시장이 시민과의 현장 소통을 강화하기 위한 '직통시장실' 운영을 시작하며 전통시장 활성화와 생활밀착형 민원 해결에 나섰다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲박관열 광주시장이 시민과의 현장 소통을 강화하기 위한 '직통시장실' 운영을 시작하며 전통시장 활성화와 생활밀착형 민원 해결에 나섰다. ⓒ 광주시 관련사진보기

박관열 광주시장이 시민과의 현장 소통을 강화하기 위한 '직통시장실' 운영을 시작하며 전통시장 활성화와 생활밀착형 민원 해결에 나섰다.박 시장은 15일 경안시장 상인회 사무소에서 '제1회 직통시장실'을 열고 상인과 주민들의 의견을 직접 듣는 현장 소통 행정을 펼쳤다.'소통을 넘어 직통으로'를 주제로 열린 이날 직통시장실에는 박 시장을 비롯해 정책실장과 행정자치국장, 자치협력과장, 민원 관련 부서 관계자, 경안시장 상인회 관계자, 지역 주민 등이 참석했다.회의에서는 경안시장 활성화를 위한 주요 현안이 집중 논의됐다. 참석자들은 주차시설 확충과 개선, 아케이드 방수공사 및 기둥 도색, 노후 안개 분사기 정비 등 전통시장 시설 개선 방안을 놓고 의견을 나눴다.특히 관련 부서 담당자들이 현장에서 건의 사항을 직접 검토하고 처리 방향과 지원 방안을 논의하며 민원 해결 방안을 모색했다.이어진 현장 상담에서는 약 140분 동안 상인과 시민들의 애로사항을 청취하고 지역경제 활성화를 위한 다양한 의견을 수렴했다. 광주시는 이날 접수된 건의사항을 부서별로 검토한 뒤 시정에 반영하고 순차적으로 조치할 계획이다.박관열 시장은 "직통시장실은 시민의 삶 속으로 직접 찾아가 형식에 얽매이지 않고 소통하기 위해 마련한 자리"라며 "앞으로도 현장에서 답을 찾는 직통시장실을 지속적으로 운영해 시민이 체감하는 열린 행정을 실현해 나가겠다"고 말했다.