경안시장 상인회 사무소에 차려진 '광주시장실'... 무슨 일이?

박관열 광주시장이 시민과의 현장 소통을 강화하기 위한 '직통시장실' 운영을 시작하며 전통시장 활성화와 생활밀착형 민원 해결에 나섰다.
박 시장은 15일 경안시장 상인회 사무소에서 '제1회 직통시장실'을 열고 상인과 주민들의 의견을 직접 듣는 현장 소통 행정을 펼쳤다.
'소통을 넘어 직통으로'를 주제로 열린 이날 직통시장실에는 박 시장을 비롯해 정책실장과 행정자치국장, 자치협력과장, 민원 관련 부서 관계자, 경안시장 상인회 관계자, 지역 주민 등이 참석했다.
회의에서는 경안시장 활성화를 위한 주요 현안이 집중 논의됐다. 참석자들은 주차시설 확충과 개선, 아케이드 방수공사 및 기둥 도색, 노후 안개 분사기 정비 등 전통시장 시설 개선 방안을 놓고 의견을 나눴다.
특히 관련 부서 담당자들이 현장에서 건의 사항을 직접 검토하고 처리 방향과 지원 방안을 논의하며 민원 해결 방안을 모색했다.
이어진 현장 상담에서는 약 140분 동안 상인과 시민들의 애로사항을 청취하고 지역경제 활성화를 위한 다양한 의견을 수렴했다. 광주시는 이날 접수된 건의사항을 부서별로 검토한 뒤 시정에 반영하고 순차적으로 조치할 계획이다.
박관열 시장은 "직통시장실은 시민의 삶 속으로 직접 찾아가 형식에 얽매이지 않고 소통하기 위해 마련한 자리"라며 "앞으로도 현장에서 답을 찾는 직통시장실을 지속적으로 운영해 시민이 체감하는 열린 행정을 실현해 나가겠다"고 말했다.