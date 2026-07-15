충남도 1조 원 재정 구멍... 박수현 "책임지고 해결하겠다"

큰사진보기 ▲박수현 충남지사가 15일 내포신도시 카이스트(KAIST) 모빌리티연구소에서 열린 ‘통(通)하는 충남 준비위원회’ 대도민 보고대회에서 발언을 하고 있다. ⓒ 충남도 관련사진보기

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박수현 충남지사가 15일 내포신도시 카이스트(KAIST) 모빌리티연구소에서 열린 '통(通)하는 충남 준비위원회' 대도민 보고대회에서 "1조 원이 넘는 도의 심각한 재정 공백 상황에 대한 책임을 전임 도정에 돌리기보다 민선 9기 도정의 책임으로 받아들이겠다. 더 나아가 재정 정상화와 미래 성장동력에 대한 투자를 동시에 달성하겠다"고 약속했다.올해 하반기 재정을 점검한 결과 세입 부족과 추가 세출 수요를 합쳐 총 1조 304억 원 규모의 재정 공백이 발생할 것으로 예상한 박 지사는 구체적인 재정 위기 원인으로 세입 측면에서 ▲ 순세계잉여금 1353억 원 결손 ▲ 보통교부세 334억 원 감액 ▲ 금강수목원(산림자원연구소 부지) 매각 대금 3000억 원의 미실현 등을 꼽았다.박 지사는 "실현되지 않은 공유재산 매각 대금을 세입으로 잡아 세출 계획을 짰다는 치명적인 결함이 있다"며 "애초 예상보다 세입이 4687억 원 이상 부족할 것"이라고 설명했다.세출 분야에서도 국고보조사업에 따른 도비 매칭 사업비 688억 원, 법정경비 지출 4642억 원, 미편성 유보 사업 287억 원 등 5617억 원 이상이 필요한 실정이다.박 지사는 "새 도지사로서 해야 할 일이 많지만, 재정난으로 인해 공약 실천 예산을 하반기에 150억 원밖에 반영하지 못할 정도로 허리띠를 졸라매고 있다"고 토로했다.도 채무 규모에 대해서도 숨김없이 밝혔다. 박 지사는 "현재 충남도의 채무는 2조 3594억 원으로 도 단위 광역지자체 중 최고 수준이며, 2022년 1조 1734억 원이던 채무가 4년 만에 약 1조 2000억 원 늘어났다"고 설명했다.그러나 채무 급증에 대해 전임 도정을 탓하기보다는 책임 행정을 강조했다.박 지사는 "채무 증가의 원인이 어디에 있는가에 대해서는 언급하지 않겠다"며 "분명한 것은 현재 우리 도의 재정을 정상화하는 책임 역시 민선 9기 도정에 부여된 책무라는 점"이라고 역설했다.이에 따라 박 지사는 재정 공백 해소를 위한 구체적 해법으로 ▲ 대규모 투자 사업 순기 조정(3264억 원) ▲ 시군 일반조정교부금 등 법정경비 일부 내년 순연(4642억 원) ▲ 기존 예산 20% 절감(1489억 원) ▲ 기금 여유자금 활용(600억 원) 등을 제시했다. 아울러 현재 18.93%인 예산 대비 채무비율을 민선 9기 동안 17% 수준으로 낮춰 전국 평균 수준의 재정건전성을 확보하겠다는 중장기 목표도 공표했다.박수현 지사는 "민선 9기는 불필요한 지출을 과감히 줄이고 채무를 안정적으로 관리하는 한편, 첨단산업과 미래 성장동력에 대한 전략적 투자는 흔들림 없이 이어가 두 마리 토끼를 다 잡는 과제를 풀어 나아갈 것"이라며 도민들의 이해와 협조를 간곡히 당부했다.