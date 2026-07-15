오지연 의원, 하남시 예산편성 비판…"원칙부터 바로 세워야"

큰사진보기 ▲오지연 하남시의원이 민선 9기 주요 공약사업의 예산 편성과 도시개발 방향을 둘러싼 우려를 제기하며 재정 운영의 원칙과 균형발전의 중요성을 강조했다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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오지연 하남시의원이 민선 9기 주요 공약사업의 예산 편성과 도시개발 방향을 둘러싼 우려를 제기하며 재정 운영의 원칙과 균형발전의 중요성을 강조했다.오 의원은 지난 14일 열린 제350회 하남시의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 하남시의 예산편성 방식과 대형 개발사업 추진 방향에 대해 비판적인 의견을 밝혔다.그는 "민선 9기 이현재 시장은 10조 원 투자유치와 K-컬처 복합콤플렉스, 지하철 5철 시대 등 5대 핵심 과제를 제시했지만, 이러한 청사진이 구호에 그쳐서는 안 된다"고 말했다.이어 하남시의 2026년도 예산이 1조 450억 원으로 2025년 최종예산 1조 1896억 원보다 12.16% 감소한 점을 언급하며 재정 운영의 신중함이 요구된다고 강조했다.특히 지난해 본예산 심의 과정에서 집행부와 의회 간 이견으로 준예산 편성 가능성이 제기됐던 상황을 언급하며 "준예산 체제로 전환됐다면 법정경비를 제외한 각종 복지사업이 중단돼 피해가 시민들에게 돌아갈 수 있었다"고 지적했다.오 의원은 일부 공약사업의 재원 확보 방식에도 문제를 제기했다. 그는 "미사호수공원 워터스크린과 당정근린공원 파크골프장 조성사업은 도비 확보가 불투명한 상황인데도 시비를 먼저 편성해 추진하고 있다"며 "재정 분담 원칙이 처음부터 흔들리고 있는 것은 아닌지 점검이 필요하다"고 말했다.또 교산신도시와 캠프 콜번 개발사업과 관련해서는 원도심과 신도시 간 개발 격차를 우려했다. 그는 "개발사업은 도시 경쟁력을 높이는 데 필요하지만 방향이 잘못되면 부메랑이 될 수 있다"며 "원도심 전선 지중화는 이제 막 시작됐는데 신도시 대규모 사업은 속도를 내고 있다"고 밝혔다.이어 "개발이익이 특정 사업에만 집중되지 않고 원도심과 신도시가 함께 성장하는 균형발전이 이뤄져야 한다"고 강조했다.오 의원은 발언을 마무리하며 "50만 하남시대는 화려한 사업 몇 개로 완성되는 것이 아니다"라며 "원칙 위에 세운 재정, 목적에 맞는 예산, 속도보다 방향이라는 세 가지 원칙이 갖춰질 때 지속 가능한 미래가 열린다"고 말했다.또 "당리당략을 떠나 집행부와 의회가 함께 도시의 미래를 고민해야 하며, 그 중심에는 언제나 시민의 목소리가 있어야 한다"고 덧붙였다.