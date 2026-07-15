최승태 하남시의원 "공정한 인사·건전한 재정·투명한 행정이 도시 경쟁력"

큰사진보기 ▲교산신도시와 국가정원, 캠프 콜번 개발 등 대형 프로젝트가 동시에 추진되는 하남시의 미래는 개발사업 자체보다 행정의 기본 원칙이 좌우할 것이라는 제언이 하남시의회에서 나왔다. ⓒ 하남시의회 관련사진보기

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교산신도시와 국가정원, 캠프 콜번 개발 등 대형 프로젝트가 동시에 추진되는 하남시의 미래는 개발사업 자체보다 행정의 기본 원칙이 좌우할 것이라는 제언이 하남시의회에서 나왔다.최승태 하남시의회 의회운영위원장(더불어민주당·가선거구)은 14일 열린 제350회 하남시의회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 '하남의 미래는 행정의 기본에서 시작된다'​를 주제로 공정한 인사와 건전한 재정, 투명한 행정을 민선 9기 시정 운영의 핵심 원칙으로 제시했다.최 의원은 "하남시는 도시의 미래를 좌우할 굵직한 사업들이 동시에 추진되는 중요한 전환점에 서 있다"며 "아무리 훌륭한 계획도 이를 실행하는 행정이 흔들리면 시민의 기대를 현실로 만들 수 없다"고 말했다.그는 첫 번째 원칙으로 공정한 인사를 제시하며 "좋은 행정은 결국 사람에게서 시작된다"며 능력과 전문성을 갖춘 인재를 적재적소에 배치하는 것이 행정 경쟁력의 출발점이라고 강조했다.이어 건전한 재정 운영의 중요성을 언급하며 "오늘의 성과보다 내일의 지속가능성을 우선해야 한다"면서 "재정은 시민이 맡긴 미래인 만큼 시급성과 중요성을 기준으로 예산의 우선순위를 정하는 책임 있는 재정 운영이 필요하다"고 말했다.마지막으로 투명한 행정을 강조한 그는 "시민은 정책의 결과뿐 아니라 결정 과정도 알 권리가 있다"며 "예산 편성과 인사, 정책 추진 과정이 시민에게 충분히 공개되고 설명될 때 비로소 행정에 대한 신뢰가 만들어진다"고 밝혔다.최 의원은 "공정한 인사와 건전한 재정, 투명한 행정이 바로 설 때 하남은 더 크게 성장하는 도시를 넘어 가장 신뢰받는 도시가 될 것"이라며 "앞으로도 시민의 눈높이에서 실질적인 대안을 제시하는 선제적 의정활동을 이어가겠다"고 말했다.