교통사고부터 강력범죄까지... 남양주시 CCTV, 상반기 1536건 수사 지원

큰사진보기 ▲남양주시가 올해 상반기 방범용 CCTV 영상 1,536건을 경찰과 행정기관에 제공하며 범죄 예방과 사건 해결을 지원한 것으로 나타났다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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남양주시가 올해 상반기 방범용 CCTV 영상 1536건을 경찰과 행정기관에 제공하며 범죄 예방과 사건 해결을 지원한 것으로 나타났다.남양주시는 관내 방범용 CCTV 운영 현황을 분석한 결과, 올해 상반기 수사와 행정 목적의 영상정보 제공 건수가 총 1536건으로 집계됐다고 15일 밝혔다.현재 시는 지역 내 1983개소에 방범용 CCTV 6452대를 운영하고 있으며, 월평균 256건의 영상정보를 제공했다.영상 제공 건수는 2월 일시적으로 감소했지만 3월부터 6월까지 매달 두 자릿수 증가율을 기록하며 꾸준한 증가세를 보였다. 상반기 전체 영상 제공 건수는 지난해 같은 기간보다 약 33% 늘어난 것으로 집계돼 경찰의 영상정보 활용 수요도 지속적으로 증가하는 것으로 분석됐다.용도별로는 교통사고 조사 목적이 전체의 약 38%로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 수사 목적의 기타 사건, 절도, 정보공개 청구 순으로 나타났으며, 강력범죄와 실종사건 관련 영상도 다수 제공돼 긴급 상황 대응과 수사 지원에 활용됐다.특히 5월 말 기준 영상정보 제공 이후 사건 완료율은 77%를 기록해 CCTV 영상이 경찰 수사의 중요한 단서로 활용되고 있는 것으로 나타났다.남양주시는 앞으로도 경찰과의 협력을 강화하고 영상반출관리시스템을 통해 신속하고 투명한 영상정보 제공 체계를 유지하는 한편, CCTV 확충과 통합관제 역량 강화를 지속 추진할 계획이다.시 관계자는 "방범용 CCTV는 범죄 예방과 사건·사고 대응의 핵심 안전 인프라"라며 "앞으로도 CCTV 운영과 관제 역량을 지속적으로 강화해 시민들이 체감할 수 있는 안전한 도시를 만들어 가겠다"고 말했다.