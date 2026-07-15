성남시, 복지 전담기구 출범... 42억 원 투입해 '성남형 복지' 본격화

큰사진보기 ▲성남시가 복지정책의 전문성과 실행력을 높이기 위한 전담기구인 성남시복지재단을 공식 출범시키고 시민 체감형 복지사업 추진에 나섰다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기도 성남시가 복지정책의 전문성과 실행력을 높이기 위한 전담기구인 성남시복지재단을 공식 출범시키고 시민 체감형 복지사업 추진에 나섰다.성남시는 15일 오후 분당구 야탑동 성남시니어산업혁신센터에서 성남시복지재단 출범식을 개최했다고 밝혔다.이날 행사에는 신상진 성남시장과 문기래 성남시복지재단 대표이사, 도·시의원, 사회복지시설장과 종사자 등 100여 명이 참석했으며, 센터 2층에 마련된 재단 사무실 현판 제막식도 함께 진행됐다.성남시복지재단은 경영기획실과 복지협력부, 복지지원부 등 1실 2부 체제​로 운영된다. 현재 8명이 근무하고 있으며 정원은 20명이다.재단은 민관 협력체계를 강화하고 지역 복지자원을 연계해 시민이 체감할 수 있는 성남형 복지사업을 추진하는 역할을 맡는다. 주요 업무는 사회복지시설과 기관 간 협력 네트워크 구축, 복지시설 종사자 교육과 자문, 복지 프로그램 개발·보급, 복지자원 발굴과 연계·배분 등이다.성남시는 재단 설립을 위해 초기 자본금 30억 원과 올해 말까지 운영비 12억 원 등 모두 42억 원을 출연한다.신상진 성남시장은 "복지 수요가 갈수록 다양해지고 시민마다 필요한 지원도 세분화되고 있다"며 "성남시복지재단이 민과 관이 함께하는 복지 협력체계를 강화하고 지역사회 자원을 효과적으로 연계해 지속 가능한 성남형 복지체계를 구축하는 중심 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.