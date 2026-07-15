'아동 성매매 의혹' 청주시의원, 선거 전 이미 조사 받았는데 숨겼다

큰사진보기 ▲경찰이 A 청주시의원의 아동 성매매 혐의와 관련해 15일 오전 청주시의회 A 시의원의 사무실을 압수수색하고 있다. 2026.7.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

경찰이 아동 성매매와 성착취물 제작 혐의를 받고 있는 청주시의원 A씨의 사무실 등을 압수수색한 가운데, 그가 이미 지난 지방선거 전 피소돼 수사를 받고 있으면서도 당에 알리지 않고 출마를 강행한 것으로 확인됐다.청주청원경찰서는 15일 오전 A 의원의 청주시의회 의원실과 지역구 사무실, 주거지 등에 대한 압수수색을 벌여 컴퓨터와 디지털 저장장치, 차량 블랙박스 등 관련 자료를 확보했다.경찰에 따르면 A 의원은 2024년 10월부터 2025년까지 휴대전화 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 중학생 B양과 숙박업소와 차량에서 2~3차례 성매매를 한 것으로 보고 있다.피해자는 당시 만 13세 미만 아동이었고, 피해자의 가족이 이 같은 사실을 뒤늦게 알게 돼 지난 3월 A 의원을 경찰에 고소했다. A 의원은 지방선거가 코앞이던 지난 5월 경찰 조사를 받았지만 자신을 회사원이라고 진술한 것으로 알려졌다. 시의원 후보인 사실을 경찰에 알리지 않았고, 당에는 피소됐다는 사실도 알리지 않은 것이다.경찰은 또 A 의원이 피해자와의 성관계 장면을 촬영해 보관한 혐의도 수사하고 있다. 피해자 부모가 피해자의 휴대전화에서 관련 영상을 확인한 뒤 경찰에 신고했고, 이를 통해 경찰이 해당 영상물을 확보한 상태다. 해당 영상 외에 추가 영상 여부가 있는지 조사 중이다. 다행히 현재까지 영상이 외부에 유포된 정황은 확인되지 않은 것으로 알려졌다.경찰은 A 의원을 미성년자 의제강간과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매매, 성착취 목적 대화, 성착취물 제작) 혐의를 적용해 입건하고, 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석하는 한편, 또 다른 피해자가 있는지와 성착취물 유포 등 추가 범행 여부도 수사할 방침이다.현행법상 만 16세 미만 아동·청소년과 성행위를 한 경우 상대방의 동의 여부나 강제성 유무와 관계없이 미성년자 의제강간죄로 처벌받는다.한편 A 의원은 이날 본지와의 통화에서 혐의를 부인했다. A 의원은 "성매매는 아니었다. 이전부터 알고 지내던 사이였다"며 "상대방이 미성년자인 줄은 전혀 몰랐다"고 주장했다.이어 "조만간 입장문을 통해 자세한 입장을 밝힐 계획"이라고 말했다.