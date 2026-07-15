메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

26.07.15 15:52최종 업데이트 26.07.15 15:52

'아동 성매매 의혹' 청주시의원, 선거 전 이미 조사 받았는데 숨겼다

5월 경찰 조사 받았지만 '회사원'이라고 진술, 이후 당선... A시의원 "조만간 입장문 내겠다"

  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
경찰이 A 청주시의원의 아동 성매매 혐의와 관련해 15일 오전 청주시의회 A 시의원의 사무실을 압수수색하고 있다. 2026.7.15
경찰이 A 청주시의원의 아동 성매매 혐의와 관련해 15일 오전 청주시의회 A 시의원의 사무실을 압수수색하고 있다. 2026.7.15 ⓒ 연합뉴스

경찰이 아동 성매매와 성착취물 제작 혐의를 받고 있는 청주시의원 A씨의 사무실 등을 압수수색한 가운데, 그가 이미 지난 지방선거 전 피소돼 수사를 받고 있으면서도 당에 알리지 않고 출마를 강행한 것으로 확인됐다.

청주청원경찰서는 15일 오전 A 의원의 청주시의회 의원실과 지역구 사무실, 주거지 등에 대한 압수수색을 벌여 컴퓨터와 디지털 저장장치, 차량 블랙박스 등 관련 자료를 확보했다.

경찰에 따르면 A 의원은 2024년 10월부터 2025년까지 휴대전화 채팅 애플리케이션을 통해 알게 된 중학생 B양과 숙박업소와 차량에서 2~3차례 성매매를 한 것으로 보고 있다.

AD
피해자는 당시 만 13세 미만 아동이었고, 피해자의 가족이 이 같은 사실을 뒤늦게 알게 돼 지난 3월 A 의원을 경찰에 고소했다. A 의원은 지방선거가 코앞이던 지난 5월 경찰 조사를 받았지만 자신을 회사원이라고 진술한 것으로 알려졌다. 시의원 후보인 사실을 경찰에 알리지 않았고, 당에는 피소됐다는 사실도 알리지 않은 것이다.

경찰은 또 A 의원이 피해자와의 성관계 장면을 촬영해 보관한 혐의도 수사하고 있다. 피해자 부모가 피해자의 휴대전화에서 관련 영상을 확인한 뒤 경찰에 신고했고, 이를 통해 경찰이 해당 영상물을 확보한 상태다. 해당 영상 외에 추가 영상 여부가 있는지 조사 중이다. 다행히 현재까지 영상이 외부에 유포된 정황은 확인되지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 A 의원을 미성년자 의제강간과 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매매, 성착취 목적 대화, 성착취물 제작) 혐의를 적용해 입건하고, 압수수색을 통해 확보한 자료를 분석하는 한편, 또 다른 피해자가 있는지와 성착취물 유포 등 추가 범행 여부도 수사할 방침이다.

현행법상 만 16세 미만 아동·청소년과 성행위를 한 경우 상대방의 동의 여부나 강제성 유무와 관계없이 미성년자 의제강간죄로 처벌받는다.

한편 A 의원은 이날 본지와의 통화에서 혐의를 부인했다. A 의원은 "성매매는 아니었다. 이전부터 알고 지내던 사이였다"며 "상대방이 미성년자인 줄은 전혀 몰랐다"고 주장했다.

이어 "조만간 입장문을 통해 자세한 입장을 밝힐 계획"이라고 말했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

→ 산같은 정의, 강같은 진실 <충북인뉴스>입니다. 후원문의 043-254-0040

#충북인뉴스

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
충북인뉴스 오옥균 (043cbinews) 내방

충북인뉴스는 정통시사 주간지 충청리뷰에서 2004년5월 법인 독립한 Only Internetnewspaper 입니다. 충북인뉴스는 '충북인(人)뉴스' '충북 in 뉴스'의 의미를 가집니다. 충북 언론 최초의 독립법인 인터넷 신문으로서 충북인과 충북지역의 변화와 발전을 위한 정론을 펼 것입니다.

이 기자의 최신기사아동 성매매 혐의인데, "외도·불륜 문제 없다"는 국힘 당협위원장


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기