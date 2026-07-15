"아동성매매 혐의 시의원 공천한 국민의힘, 공당 자격 있나"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 충북도당이 아동 성매매 혐의로 수사를 받고 있는 국민의힘 소속 A청주시의원과 관련해 "이런 인물을 공천한 국민의힘은 공당의 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다"고 강하게 비판했다.민주당 충북도당은 15일 성명을 내고 "아동 성매매와 성착취물 제작 등 최악의 반인륜적 범죄 혐의를 받는 인물이 어떻게 청주시민의 대표가 될 수 있느냐"며 "공당의 공천을 통해 선출된 공직자가 우리 사회가 최우선으로 보호해야 할 아동·청소년 대상 성범죄 혐의로 수사를 받고 있다는 사실은 청주시민에 대한 배신이자 씻을 수 없는 수치"라고 개탄했다.이어 "이번 사태는 개인의 일탈을 넘어 자질과 도덕성을 제대로 검증하지 못한 국민의힘 충북도당의 부실 공천이 낳은 결과"라며 "국민의힘은 꼬리 자르기식 탈당이나 징계로 책임을 회피하지 말고 부실 공천에 대해 청주시민에게 사죄해야 한다"고 밝혔다.민주당 충북도당은 즉각적인 의원직 사퇴도 촉구했다. 도당은 "즉각 의원직에서 사퇴하고 경찰 수사에 성실히 임해야 한다"며 "청주시의회도 즉시 윤리특별위원회를 소집해 징계 절차에 착수해야 한다"고 요구했다.그러면서 "미래 세대인 아이들을 지켜주지 못하는 선출직 공직자는 존재 가치가 없다"라며 "더불어민주당 충북도당은 아동·청소년의 안전과 보호, 무너진 공직사회의 도덕성을 바로 세우는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.A의원은 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(미성년자 의제강간, 성매매, 성착취 목적 대화, 성착취물 제작) 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있다.경찰은 이날 오전 A의원의 청주시의회 의원실과 지역구 사무실, 자택 등을 압수수색해 관련 자료를 확보했으며, 압수물 분석을 통해 추가 피해자와 여죄 여부 등을 확인하고 있다.국민의힘 충북도당은 이날 오후 4시 윤리위원회를 긴급 소집해 A의원에 대한 징계 여부를 논의할 예정이다.A 의원은 이날 <충북인뉴스>와의 통화에서 관련 혐의를 부인했다. 그는 "성매매는 아니었다. 이전부터 알고 지내던 사이"라며 "상대방이 미성년자인 줄은 전혀 몰랐다"고 해명했다. 이어 "조만간 입장문을 통해 자세한 내용을 밝힐 계획"이라고 말했다.