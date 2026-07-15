아동 성매매 혐의인데, "외도·불륜 문제 없다"는 국힘 당협위원장

큰사진보기 ▲경찰이 A 청주시의원의 아동 성매매 혐의와 관련해 15일 오전 청주시의회 A 시의원의 사무실을 압수수색하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

국민의힘 소속의 청주시의원이 미성년자 의제 강간 혐의와 아동 성착취물 제작 혐의로 압수수색을 받고 있는 가운데, 김진모 국민의힘 서원구당협위원장이 수사와 재판결과가 나올 때 까지 언론이 신중하게 보도해야 한다는 입장을 밝혔다.김진모 당협위원장은 15일 <충북인뉴스>와 한 전화통화에서 "진상이 밝혀질 때까지 지켜보자"며 이같이 전했다.김 위원장은 "(아동 성매매 혐의를 받고 있는) A 시의원은 미혼이라서 외도·불륜 이런 문제는 없는 거다"며 "(피해자를) 알게 돼서 좀 어느 정도 선까지 간 모양인데 본인 기본 입장은 '미성년자인 줄 몰랐다'(라는 것이다)"라고 말했다.이어 "(A 시의원이) '(성착취) 동영상이나 (성매매 대가성으로 건넨) 돈, 금전 문제는 없다'고 얘기를 한다"며 "그 부분은 이제 앞으로 수사 과정에서 이제 진상이 밝혀질 것"이라고 했다.그러면서 "지금 너무 결론 지어서 보도하시거나 그런 부분만 조금 자제해 주셨으면 좋겠다"며 "(A 시의원이) 억울할 수도 있다"고 말했다.김 위원장은 "상대 여성이 아마 수사기관에 제보를 하고 문제를 삼아서 이렇게 되고 있다면, 그 여성이 어떤 의도로 이렇게 하고 있는 건지, 그동안에 무슨 갈등 관계가 있었는지 그런 것들을 감안해야 한다"며 "누구 말이 맞는지를 좀 어떻게 보면 객관적으로 가려야 될 사안"이라고 했다.그러면서 "(A 시의원이) 조금 정치적으로 물의를 일으킨 것에 대해서는 사죄하고 기본적인 어떤 당에 대한 어떤 조치를 검토해 보라고 했다"며 "나머지 본인의 어떤 범죄 혐의에 대해서는 최대한 소명을 하고 수사와 재판이 끝나야 결론이 나는 것으로 이해해 달라"고 덧붙였다.하지만 김진모 위원장의 이러한 발언은 사건을 본질을 외면한 2차 가해가 될 수도 있다.충북지역 청소년성폭력상담기관의 한 관계자 "이 사건이 외도나 불륜하고 무슨 관계가 있냐?"며 "이 사건의 본질은 미성년자 의제강간 사건이라는 것"이라고 말했다.충북참여연대 김혜란 사무처장은 "국민의힘 당협위원장이라면 자당 의원을 변호할 것이 아니라, 공천 책임에 대한 사죄와 피해자 보호, 엄정한 수사를 요구하는 것이 우선돼야 한다"며 "피해자의 의도를 거론하는 것은 매우 부적절하며, 그 자체로 2차 가해임을 똑바로 인식해야 할 것"이라고 강조했다.15일 충북경찰청 청원경찰서는 A 의원의 의회 사무실과 자택을 압수수색했다.최 의원에게 적용된 혐의는 ▲ 미성년자 의제 강간 ▲ 성 착취 목적 대화 ▲ 성 판매 권유 ▲ 성 착취물 제작 등이다.경찰에 따르면 A 시의원은 2024년부터 지난해까지 채팅 앱으로 알게 된 중학생에게 금품을 제공하거나 담배를 사주겠다면서 성관계를 한 혐의를 받고 있다. 범행 당시 피해자는 만 13세 미만인 것으로 전해졌다.