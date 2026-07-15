"한동훈 복당 도움 안 돼" 57%… 쾌재 부른 당권파의 반격

▲'부산 돌려차기' 사건 피해자 면담 마친 한동훈 의원 무소속 한동훈 의원이 13일 국회 의원회관 자신의 사무실에서 더불어민주당이 추진하는 검찰 보완수사권 폐지와 관련해 '부산 돌려차기' 사건 피해자와 면담한 뒤 취재진을 만나 면담 내용을 설명하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기