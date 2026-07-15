낙동강부산네트워크 "녹조는 재난, 계절관리제 실패"

큰사진보기 ▲부산지역 16개 환경단체로 이루어진 낙동강부산네트워크가 15일 부산시청 광장을 찾아 "녹조는 경고다. 병든 낙동강을 더이상 방치해선 안 된다"라는 내용으로 이재명 정부의 계절관리제 규탄과 부산시 대응 촉구 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲녹조 확산으로 유해 남조류가 1㎖당 2만 개를 넘어서 조류경보제 '관심' 단계가 발령된 부산 북구 화명수상레포츠타운. 요트 등이 정박해 있는 인근 선착장 주변 강물이 초록 물감을 풀어놓은 듯한 색을 띠고 있다. 낙동강의 물금 매리 지점은 한 달 가까이 4만개 이상 유해 남조류가 검출돼 연속 '경계'단계이다. ⓒ 김보성 관련사진보기

낙동강 녹조 '경계' 단계가 한 달 가까이 이어지는 가운데, 기후에너지환경부와 지방자치단체의 제대로 된 대응을 촉구하는 목소리가 나온다. 낙동강 상수원 지점인 물금·매리에선 2주 연속 1㎖당 4만 개 이상의 유해 남조류가 검출됐고, 화명수상레포츠타운 등 친수구간도 '관심' 단계를 유지하는 등 그 영향을 받고 있다.기후변화에너지대안센터·부산환경운동연합·부산녹색연합 등 부산지역 16개 단체로 이루어진 낙동강부산네트워크는 15일 부산시청을 찾아 녹조 문제에서 계절관리가 아닌 상시 대응 체계 구축을 촉구했다. 이재명 정부는 계절관리제를 도입하면서 녹조 사전 예방과 신속 대응을 목표로 내세웠지만, 현재까지 낙동강 보의 수문은 한 번도 열리지 않았다.네트워크는 "일정 기간을 관리하는 방식으로는 반복되는 녹조를 막을 수 없다"라며 "이제는 수질과 유량, 오염원 시민 노출까지 연중 관리하는 상시 대응체계로 개편해야 한다"라고 주장했다. 낙동강 수계와 밀접한 부산시를 향해서도 "이 문제를 분명히 지적하고 정책 전환을 요구해야 한다"라고 강조했다.올여름 들어 녹조 발생의 특징은 어느 때보다 증식이 빨라졌단 점이다. 낙동강 보로 느려진 유속과 무더위 등이 겹쳐 물금·매리 '경계' 단계 발령은 무려 60일이나 앞당겨졌다. 그러자 부산시 등 지자체는 취수구에 차단막을 치고 정수 공정을 강화했고, 일부 친수 수간은 체험 신청을 받지 않고 있다. 하지만 본격적인 여름이 다가오면서 녹조 경고등은 꺼질 기세가 아니다.관계기관의 상황판단 회의를 저울질하는 기후에너지환경부는 당장은 보 개방이 어렵단 입장이다. 기후부는 계절관리제 시행에 들어가며 녹조의 양분이 되는 인 등 배출원 사전 관리와 발생 이후 물 흐름 조정을 예고한 바 있다. 그러나 지금은 그 시점이 아니라고 본다. 기후부 물관리총괄과의 한 관계자는 "녹조가 심화하는 시기에 개방할 거고, 7월 말에서 8월 초가 될 것"이라고 말했다.이날 부산시청 앞에서 "병든 낙동강을 더 이상 방치해선 안 된다"라며 구호를 외친 강호열 낙동강부산네트워크 공동대표는 "보로 겹겹이 막힌 호수화로 녹조가 창궐하고 있다. 물길을 열어 근본적으로 풀지 않는 건 시민을 우롱하는 처사"라고 말했다. 강 대표는 전재수 부산시장 등 광역단체장들을 향해서도 정부에 보 개방을 압박해야 한다고 호소했다.네트워크는 녹조 상황에서 버젓이 진행되는 수상 체험 등 사각지대도 문제 삼았다. 지난 13일 친수구간인 화명수상레포츠타운에서는 ㄱ초등학교 6학년 학생 수십 명이 모터보트가 끄는 놀이기구에 올라타 체험활동을 했고, 이보다 사흘 전인 10일에는 삼락수상레포츠타운에서 카누 체험을 하는 수십 명의 학생들이 목격됐다.이를 언급한 김민재 환경보호실천본부 이사장과 안기천 부산생명의숲 팀장은 "부산시의 녹조 대응과 안전 관리가 여전히 미흡하다는 의미"라며 녹조 발생 시 친수활동, 수상레저 프로그램을 중단하는 등 시급히 운영 기준을 마련해야 한다고 지적했다.