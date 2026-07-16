주민자치회 조례, '심신장애' 해촉 규정이 놓치고 있는 것

주민자치회 설치운영에 관한 참고조례안 제12조(위원의 해촉) ① 시장(또는 군수·구청장)은 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 직권으로 해촉할 수 있다.

1. 심신장애로 인하여 직무를 수행할 수 없게 된 경우

2. 직무태만, 품위유지 의무 위반이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우

3. 제14조제1항 각 호의 자격요건을 상실하거나, 같은 조 제2항에 따른 결격사유에 해당하게 된 경우 (※ 주소지 이전 등을 의미)

4. 위원 스스로 사임하고자 하는 경우

② 주민자치회는 위원이 제1항제2호 또는 제3호에 해당하는 경우, 재적위원 3분의 2 이상의 찬성 의결로 시장(또는 군수·구청장)에게 해촉을 요구할 수 있다.

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대통령 직속 국정기획위원회가 지난 2025년 8월 13일 발표한 '국정운영 5개년 계획'의 123개 국정과제 가운데 '자치분권 강화' 분야에는 주민자치회 법제화가 세부 과제로 포함돼 있다.이에 따라 행정안전부가 지난 6월 8일 전국 지방자치단체에 배포한 "주민자치회 설치운영에 관한 참고조례안"에는 심각한 장애차별조항이 포함되어 있다.풀뿌리 민주주의의 중심인 주민자치회는 누구에게나 열려 있는 공적 공간이다. 그런데 최근 행안부의 '주민자치회 설치·운영에 관한 참고조례 전부개정안'을 보면, 일부 해촉 규정이 법리적·인권적 문제점을 담고 있다.'심신장애'라는 모호하고 포괄적인 용어를 사용하고, 이를 동료 위원들의 '의결'을 통해 판정하여 자격을 제한하는 구조는 심각한 오작동과 권리 침해의 소지를 안고 있다. 우리 동네의 건강한 민주주의를 지키기 위해, 이 조항이 어째서 합리적으로 정비되어야 하는지 그 역사적 맥락과 합리적 사유를 함께 살펴보려 한다.과거 우리 법 제도는 질병이나 신체·정신적 어려움을 겪는 이들을 보호한다는 명목으로, 오히려 이들의 자격과 권리를 원천적으로 배제하는 방식을 택하곤 했다. 각종 전문 자격증 시험이나 공직 선거법, 민간단체 정관에 깊숙이 자리 잡았던 "심신장애 및 심신미약자는 자격을 제한한다"는 문구가 대표적이다. 그러나 이러한 일방적 규정은 많은 부작용을 낳았다.단지 신체적 불편함이 있거나 우울증 치료를 받는다는 이유만으로 역량을 갖춘 인재들이 공직이나 학업에서 입구 컷을 당하는 차별적 결과를 낳았기 때문이다.가장 아프고도 깊은 울림을 준 사건은 2000년대 초반, 장애를 가졌다는 이유로 공무원 임용과 국공립 대학 입학 면접에서 "심신장애로 업무와 학업 수행이 곤란하다"며 일률적인 탈락 통보를 받았던 청년들의 사연이다.실제로 2014년 광주광역시 공립 중등학교 특수교사 임용시험에서 언어장애를 이유로 불합격했던 뇌병변장애인 장씨는 광주광역시교육청을 상대로 불합격 처분 취소 소송을 제기해 2016년 4월 승소했다. 이 사건은 '장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률'이 공립교사 임용시험에 적용돼 장애인에 대한 차별을 인정한 첫 사례로 평가됐으며, 장씨는 재면접을 거쳐 2017년 2월 3일 최종 합격했다. 이 사건이 일어나기 10년 전인 2007년에 이미 '장애인차별금지법'이 제정되었지만, 그 후로도 10년 동안 차별은 여전했던 셈이다.헌법재판소와 국가인권위원회는 "심신장애라는 불명확한 신분적 상태를 근거로 자격을 일률적으로 박탈하는 것은 기본권 침해"라고 판결하며 법전 속 독소 조항들을 정비해 왔다. 이 역사적 합의는 "단지 장애가 있다는 사실 자체만으로 사람의 자격을 미리 제한해서는 안 된다"는 지극히 당연한 정의를 법적으로 선언한 것이었다. 현재 행안부의 참고조례안은 지난 수십년간 이어져온 차별의 관행을 되풀이 하는 것일 뿐이다.현행 안의 가장 큰 논란은 '의결을 통한 해촉' 절차다. 이는 객관적 기준이 부재한 상태에서 다수결의 논리로 작동할 위험이 크다. '심신장애'는 법적·의학적으로 매우 판단하기 모호한 영역이다. 만약 자치회 내부에서 정책적 갈등이나 정파적 대립이 발생했을 때, 이 조항은 의도치 않게 특정 위원을 몰아내기 위한 도구로 오용될 소지가 있다. 다수결이 누군가의 자격을 박탈하는 수단이 될 때, 공동체의 신뢰는 무너질 수밖에 없다.우리는 누구나 살아가면서 나이를 먹고, 불의의 사고를 당하거나, 질병으로 인해 일시적 혹은 영구적인 어려움을 겪게된다. 즉, '예비 장애인'이 아닌 사람은 아무도 없다. 그렇기에 주민자치회 활동에 어려움을 겪는 위원이 있다면, 자치회가 먼저 해야 할 일은 '해촉 의결'이 아니라 '활동을 지속할 수 있는 지원'을 고민하는 것이다.행정안전부와 지자체는 '심신장애' 표현을 즉시 삭제하고, 인권을 존중하는 구체적 문구로 조례를 개정해야 한다. 또한 일부 위원들의 자격미달의 행위에 대한 조치로 이를 요구하는 목소리도 있으나, 그런 행위들은 심신장애라는 포괄적 표현이 아닌 구체적 행위를 제한하는 것으로 법률을 제정해야 한다. 이미 12조에 1항 2(직무태만, 품위유지 의무 위반이나 그 밖의 사유로 위원으로 적합하지 아니하다고 인정되는 경우)의 규정으로 해촉이 가능하다.전국의 주민자치위원과 동료 시민들에게 배제 없는 따뜻한 주민자치회를 만들기 위해 아래 2가지 공동행동에 동참해 주기를 호소한다.우리 지역 조례 점검 및 의견서 제출하기: 내가 속한 지자체의 '주민자치회 조례'를 조회하여 위원 해촉 사유에 '심신장애' 조항이 있는지 모니터링하고, 행안부와 해당 지자체 의회 게시판에 "심신장애 해촉" 규정 삭제 요청하기.전국에 있는 읍,면,동 주민자치회 차원의 '조례 개정 건의안' 채택하기: 현재 활동 중인 주민자치회 정기회의 정식 안건으로 본 안건을 상정해서 '우리 주민자치회는 차별적 요소를 배제하고 위원의 권리를 보호하기 위해 참고조례안의 개정을 건의한다"는 결의안 채택하고 각 의회에 제출하기.주민자치회는 완벽한 사람들만 모여 효율성을 따지는 기업이 아니다. 서로 다른 처지에 있는 이웃들이 서로를 살피고 보듬으며 더불어 살아가는 삶의 터전이다. 부당한 배제의 문턱을 낮추고, 그 어떤 이웃도 소외되지 않는 성숙한 주민자치 문화를 우리 손으로 함께 만들어 가자. 여러분의 따뜻한 관심과 동참이 우리 동네를 바꾸는 첫걸음이 될 것이다.