무인도에 고립된 아이들에게 생긴 일

"우리의 춤을 춰! 자, 시작! 춤을 춰!"… "짐승을 죽여라! 목을 따라! 피를 흘려라!"

큰사진보기 ▲윌리엄 골딩의 <파리대왕>책표지 ⓒ 문예출판사 관련사진보기

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"너도 알지? 나는 너희들의 일부분이야. 아주 밀접하게 가까이 있는 일부분이야. 왜 모든 것이 그릇되게 돌아가고 모든 일이 현재의 이 모양으로 되었는가 하면, 그건 모두 나 때문이야."

덧붙이는 글 | 이 기사는 인스타에도 실립니다.

아이들은 원형을 만들어 빙글빙글 돌며 춤을 춘다. 두려움에서 시작된 춤은 그들을 하나의 원으로, 유기체로 만든다. 이제 그들은 공포를 느끼는 것이 아니라 공포를 마주할 수 있는 무언가를 손에 쥔다. 이제 그 힘이 향할 표적이 필요하다.때마침 짐승의 실체를 말하고자 사이먼이 그 컴컴한 어둠 속에서 원 가운데로 뛰어든다. 아이들은 광기의 춤을 멈추고 그를 향해 창을 던지고 찌르고 때리고 물어뜯는다. 죽은 아이는 짐승이 아니었다. 공포에 휩싸인 무리에게 찢긴 희생양이었다. 그 아이들의 눈에 사이먼이 보이지 않았을까.소설은 소년들이 탄 비행기가 추락한 무인도에서 시작된다. 읽는 내내 두 가지가 걸렸다. 왜 어른은 없고 아이들만 탔을까. 그리고 제목이 왜 '파리대왕'일까. 앞의 질문은 읽다 보니 희미해졌다. 뒤의 질문은, 이름의 뜻을 알고 나서 오히려 더 커졌다.'파리대왕'은 성경에 나오는 바알세불을 상징한다고 한다. 원래 바알은 고대 가나안 땅의 신의 이름이었다. 히브리인들이 이방신의 이름을 깎아내리면서 주(主)를 뜻하던 '바알'에 파리를 뜻하는 말을 붙여, '파리들의 주'로 만들어 생긴 이름이다. 그러니까 이름 자체가 전락한 것이다. 신의 이름이 파리들의 왕이 되었으니.초반에 아이들은 스스로 규칙을 세워 나름 이성적으로 살아보려고 애쓴다. 랠프라는 아이가 대장을 맡고 나머지 소년들은 그의 지휘에 따른다. 규칙 중에 중요한 것은 구조 신호인 봉화를 꺼뜨리지 않는 것이다. 목적이 분명한 일이었는데, 시간이 갈수록 랠프는 맹목적으로 봉화에 집착한다.과일만 먹던 아이들이 멧돼지 사냥으로 고기를 먹게 된다. 어른들의 간섭 없이 섬에서 자유롭고 행복하게 지내는 듯 보이지만 밤마다 알 수 없는 두려움에 시달린다. 그리고 짐승을 봤다는 정체불명의 소문이 떠돈다.그 짐승의 존재를 확인하기 위해 몸이 유약한 사이먼이 탐색을 나선다. 사이먼이 산에서 본 것은 나무 위에 걸린 낙하산에 매달린 시체였다. 실체를 확인하고 돌아오는 중에 그는 한 무리의 거대한 파리 떼와 마주친다. 아이들이 짐승을 달래려고 막대기에 꽂아둔 멧돼지 머리에 바글바글하게 달라붙은 파리 떼. 그리고 파리대왕.자신이 바로 그 짐승이라고 말하는 파리대왕. 탈수 증상 중에 환각 상태에 빠진 장면인지, 사이먼의 무의식이 말하는 장면인지 알 수 없지만 곧 아이는 의식을 잃는다. 그리고 폭우가 쏟아지는 가운데 집단적 광기에 빠진 듯이 모닥불 주위로 춤추는 아이들에게로 돌아간다. 그리고 그가 본 것은 창이었다.작가 윌리엄 골딩은 교직 생활을 하다가 2차 세계대전에 해군 장교로 복무했다. 그는 전쟁에서 자신이 본 죽음과 광기, 그리고 인간의 야만성에 환멸을 느꼈다. 골딩이 전쟁에서 본 것은 특별한 괴물이 아니라, 평범한 사람들이 저지르는 야만이었다.인간이 선한가 악한가에 대한 질문은 수세기에 걸쳐 되풀이되어 왔다. 내 생각에 우리는 믿고 싶은 대로 믿고 주장하는 것이다. 다만 그래도 인간과 동물이 다른 점 중 하나가 이성과 문명이라고 말하고 싶다. 그렇지만 바알세불의 이름이 전락하듯이, '신'과 같이 되고픈 인간은 '파리대왕'이 될 수도 있는 것이다. 멧돼지 머리에 꼬인 파리들의 덩어리 말이다.인간은 그 둘 사이를 장대 위 줄을 건너듯 위태롭게 걷는다. 니체의 차라투스트라에 나오는 광대처럼.인간의 야만성보다 더 서늘한 지점은 사이먼의 죽음 이후의 날이다. 어둠과 폭우가 밀려가고 맑게 갠 하늘과 바다. 누구도 자신이 사이먼을 죽였다고 말하지 않는다. 랠프만이 '그건 살인이었어'라고 말한다. 그렇지만 자신들은 원 밖에 있었노라고 수군거리고, 어느 누구도 그의 죽음을 캐묻으려 하지 않는다. 나는 그 평범한 날이 더 마음에 걸렸다. 고요히 갠 하늘이, 소년의 죽음보다 서늘했다.진실을 아는 목소리를, 무리는 참지 못한다. 조용히 응시하는 자를, 원은 견디지 못한다. 그들의 원에서 벗어나 있는 것은 '우리'가 아닌 '이방인'일 따름이다.