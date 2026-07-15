대전여성단체 "민선9기 인수위 백서, '여성'은 있고 '성평등'은 없다"

큰사진보기 ▲대전광역시장직 인수위원회는 14일 시청 대강당에서 성과보고회를 열고 약 한 달간의 공식 활동을 마무리했다. 사진은 이은구(사진 오른쪽) 인수위원회 부위원장으로 부터 백서를 전달 받고 있는 허태정 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시장직 인수위원회는 14일 대전시청 3층 대강당에서 성과보고회를 열고 약 한 달간의 공식 활동을 마무리했다. 사진은 허태정 대전시장. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전여성단체연합이 민선9기 대전광역시장직 인수위원회가 발간한 백서에 대해 "여성은 있지만 성평등은 없다"며 성평등 관점에서의 보완을 촉구했다.대전여성단체연합은 15일 논평을 내고 "민선9기 대전광역시장직 인수위원회가 22일간의 활동을 마치고 백서를 발간했다"며 "노동자·청년·소상공인을 만난 '시민의 광장', 타운홀미팅, 민선8기 시정에 대한 재정 점검 등 시민참여형 인수위 운영 방식은 평가할 만하지만, 백서 전체를 성평등·성인지 관점에서 보면 대전시정 최상위 설계도에서 성평등이 사실상 지워져 있다"고 비판했다.이들은 인수위가 제시한 시정구호 '우리 모두의 대전, 온통 행복한 시민'과 3대 시정방향, 5대 핵심전략 어디에도 '성평등'이나 '여성'이 독립된 키워드로 등장하지 않는다고 지적했다.대전여성단체연합은 "'포용도시'라는 전략이 있지만 그 안에서 성평등은 청년·복지 등 다른 의제에 뭉뚱그려질 뿐 독자적 정책영역으로 설계되지 않았다"며 "성평등이 시정 전반에 관철되어야 할 원칙이 아니라, 기획 단계에서부터 존재하지 않는 항목으로 취급됐다"고 밝혔다.인수위가 6개 분과 중 하나로 '여성환경복지분과'를 둔 것에 대해서도 문제를 제기했다. 이들은 "분과가 공식 검토한 15개 공약 가운데 여성 당사자 정책은 '대전형 경력보유여성 지원' 단 1건에 그쳤다"며 "나머지는 아이돌봄, 통합돌봄, 대전의료원, 청소년 지원, 어르신복합센터, 장애인돌봄, 공공산후조리비, 기후 정책 등 환경·복지·돌봄·기후 정책이었다"고 밝혔다.이어 "개별 사업의 필요성을 부정하는 것이 아니라, '여성'이라는 이름을 단 분과가 실제로는 여성정책 전담 분과가 아니라 환경·복지·기후 정책의 잔여 카테고리로 운용됐다는 점이 문제"라고 지적했다.경제·산업 정책에서 여성 노동시장에 대한 문제의식이 빠져 있다는 비판도 나왔다. 대전여성단체연합은 "경제과학산업분과가 검토한 28개 공약에도 '여성'이라는 단어는 단 한 번도 등장하지 않는다"며 "홈플러스 등 대형 유통업체 폐점으로 중년여성 일자리가 흔들리는 상황에서 경제·산업 정책 어디에도 여성 노동시장 문제의식이 담기지 않았다"고 밝혔다.또 백서에 '성평등도시 추진체계 구축'이라는 이름으로 성평등가족국 설치, 가칭 대전성평등가족재단 설립, 관련 센터 통합 등의 제안이 담겼지만, 정식 공약이 아니라 '공약 외 정책 관련 의견'이라는 부록성 항목으로만 실렸다고 비판했다.이들은 "좋은 내용이 문서 어딘가에 존재한다는 사실이 그것이 시정의 우선순위로 채택됐다는 것을 의미하지는 않는다"며 "인수위 활동 기간 중 성평등 추진체계에 대한 의견을 전달했고 공감의 답까지 들었지만, 그 공감은 정식 공약이 아닌 한 줄짜리 부기로만 남았다"고 밝혔다.대전여성단체연합은 성인지 관점과 성별영향평가, 성인지예산, 성인지통계가 백서에서 사실상 실종됐다고도 지적했다. 또한 가정폭력·성폭력·스토킹·디지털성범죄 피해자 보호와 지원체계 등 젠더폭력 대응 의제가 백서에서 다뤄지지 않은 점도 비판했다.다만 이들은 인수위 활동 기간 중 여성단체와의 면담, 여성가족청소년과·아동돌봄과 실무협의가 진행됐고, 경력보유여성 지원 예산이 확대돼 원안 추진하기로 된 점은 평가할 부분이라고 밝혔다.대전여성단체연합은 민선9기 대전시정에 성평등을 시정 전반을 관통하는 원칙으로 명문화하고, 성평등가족국 신설과 가칭 대전성평등가족재단 설립을 정식 공약과 시정과제로 격상할 것을 요구했다.아울러 성별영향평가·성인지예산·성인지통계를 정책 수립과 예산편성 과정에 결합할 전담 체계 마련, 젠더폭력 피해자 지원체계의 정식 의제화, 여성 경제활동과 중년여성 일자리 대책 마련 등을 촉구했다.끝으로 이들은 "145만 대전시민의 절반은 여성"이라며 "시정의 밑그림에서 성평등이 지워진 채로는 백서가 반복해서 강조한 '온통 행복한 시민'도 온전히 실현될 수 없다"고 강조했다.