국민의힘 "김찬술 대전 대덕구청장 선거법 의혹, 신속 수사하라"

큰사진보기 ▲국민의힘 박경호(사진 가운데) 대전 대덕구 당협위원장과 대덕구의원들이 15일 대전시의회 기자실에서 김찬술 대덕구청장 선거법 위반 의혹 사건에 대한 신속 수사를 촉구하는 기자회견을 열었다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

AD

국민의힘 박경호 대전 대덕구 당협위원장과 대덕구의원들이 선거법 위반 의혹을 받고 있는 김찬술 더불어민주당 대덕구청장에 대한 경찰의 신속하고 철저한 수사를 촉구하고 나섰다.박 위원장 등은 15일 오후 대전시의회에서 기자회견을 열고 "제9회 전국동시지방선거가 끝난 지 40일이 지났지만, 선거 과정에서 드러난 김찬술 대덕구청장에 대한 선거법 위반 의혹은 여전히 규명되지 않은 채 당사자가 구청장직을 수행하고 있다"며 "대덕구민과 대전시민은 이러한 사실을 제대로 알지 못하고 있다"고 주장했다.국민의힘 대덕구 당협은 법무부 장관이 지난 6월 18일 "낙선자보다 당선자 관련 선거사범을 우선 수사하라"고 지시했음에도 수사가 지연되고 있다며 우려를 표했다.이들은 김 구청장과 관련해 허위사실 공표, 당내경선 이중 투표 유도, 특정 교육감 후보 불법 지지선언, 개인정보 유출 의혹 등이 제기됐다며 대덕경찰서가 신속히 수사에 나서야 한다고 요구했다.국민의힘은 특히 김 구청장이 민주당 경선 과정에서 단체대화방을 통해 이중 투표를 유도했다는 의혹을 받고 있으며, 실제 민주당 당원들이 직접 경찰에 고발한 사실이 있다고 밝혔다.또 김 구청장이 TV토론에서 "민주당 대전시당이 시켜서 다른 후보들도 똑같이 했다"는 취지로 발언했다며, 수사당국은 이 발언이 사실인지 여부를 명확히 밝혀야 한다고 주장했다.이들은 "사실이라면 민주당 대전시당 관련자 전원을 이중 투표 유도 혐의로 수사해야 하고, 허위라면 김 구청장을 허위사실 공표죄로 송치해야 한다"고 밝혔다.특정 교육감 후보 지지 의혹도 제기했다. 국민의힘은 지방선거 막바지인 지난 5월 하순, 민주당 관련 카카오톡 단체대화방에서 특정 교육감 후보를 지지하는 홍보물이 유포된 사실이 확인됐다고 주장하며 "민주당 구청장 후보가 특정 교육감 후보를 공개적으로 지지·홍보한 행위는 교육 자치의 중립성을 훼손하는 중대한 위법"이라고 주장했다.이와 함께 김 구청장 캠프가 확보한 개인정보를 지방선거 선거운동에 무단 활용했다는 의혹에 대해서도 개인정보 수집 경로와 활용 범위를 면밀히 조사해야 한다고 촉구했다.국민의힘 대덕구 당협은 "공직선거법 위반 사건의 공소시효는 2026년 12월 3일 만료되고, 남은 기간은 불과 5개월"이라며 "수사당국이 수사를 방치한다면 이는 직무유기이며 법치주의에 대한 도전"이라고 밝혔다.그러면서 ▲김찬술 구청장 소환조사 ▲허위사실 공표, 이중 투표 권유, 교육감 후보 지지, 개인정보 유출 및 증거인멸 의혹 병합 수사 ▲단체대화방 내용, 선거인단 명부, 개인정보 활용 내역 등 디지털 증거 확보 ▲수사 진행 상황 공개 등을 요구했다.박 위원장 등은 "선거에서 승리했다고 해서 법 위에 설 수는 없고, 당선자도 예외가 될 수 없다"며 "17만 대덕구민과 함께 끝까지 진실을 요구하겠다"고 밝혔다.한편 국민의힘 대전시당도 전날 논평을 통해서도 "민주주의는 결과만으로 완성되지 않고 과정 또한 공정해야 한다"며 "당선이 위법 의혹의 면죄부가 될 수는 없는 만큼, 의혹이 사실이라면 법에 따라 엄중한 책임을 물어야 하고 사실이 아니라면 신속한 수사를 통해 불필요한 논란을 종식시키는 것 역시 수사기관의 책임"이라고 밝혔다.