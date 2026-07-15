'집'을 넘어 '돌봄'까지... 정명근표 '화성 온(溫)이음채' 첫 입주 시작

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 케어안심주택 ‘온(溫)이음채’ 시설을 둘러보며 현장을 점검하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장은 "케어안심주택은 단순한 주거공간을 넘어 돌봄이 필요한 시민이 익숙한 지역사회에서 안전하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 돕는 통합돌봄의 중요한 기반"이라고 말했다. 사진은 화성특례시 케어안심주택 '화성 온(溫)이음채' 전경. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장은 "케어안심주택은 단순한 주거공간을 넘어 돌봄이 필요한 시민이 익숙한 지역사회에서 안전하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 돕는 통합돌봄의 중요한 기반"이라고 말했다. 사진은 화성특례시 케어안심주택 '화성 온(溫)이음채' 첫 입주 환영 배너. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 1일 케어안심주택 ‘온(溫)이음채’ 시설을 둘러보며 입주 준비 상황을 점검하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

화성특례시(시장 정명근)가 의료와 돌봄, 주거를 결합한 '케어안심주택' 운영을 본격화하며 지역사회 통합돌봄 정책의 첫 성과를 내기 시작했다.화성특례시는 병점동에 조성한 케어안심주택 '화성 온(溫)이음채'의 첫 입주가 지난 2일부터 시작됐다고 15일 밝혔다.'화성 온(溫)이음채'는 몸이 불편하거나 돌봄이 필요한 시민이 요양시설에 입소하지 않고도 기존 생활권에서 안정적으로 생활할 수 있도록 주거와 돌봄 서비스를 함께 제공하는 화성형 통합돌봄 주거지원 사업이다.24호 규모로 조성된 주택에는 가전과 가구가 기본으로 갖춰졌으며 경사로와 안전손잡이 등 무장애 시설도 설치됐다. 입주자들은 건물 내 커뮤니티센터에서 간호사와 사회복지사 등 전문인력으로부터 건강관리와 일상생활 지원 등 맞춤형 돌봄 서비스를 받을 수 있다.이번 첫 입주자는 퇴원환자와 고령자 등 돌봄이 필요한 시민 가운데 선정됐다.첫 입주자 중 한 명인 80대 독거노인은 오랫동안 불안정한 주거환경을 전전하며 생활해 왔다.이 어르신은 10여 년 전 암 수술을 받은 데 이어 당뇨와 고혈압 등 만성질환을 앓고 있었지만, 가족의 돌봄을 받기 어려운 상황이었다. 올해 2월 기초생활수급자로 선정된 뒤 행정복지센터의 지원을 받아오다 이번에 케어안심주택 입주자로 선정돼 새로운 보금자리를 마련했다.입주자는 "그동안 이곳저곳 집을 옮겨 다니며 불안하게 생활했는데 이제야 마음 편히 지낼 수 있는 집이 생겨 정말 기쁘다"며 "몸이 아플 때 도움받을 수 있는 사람이 가까이에 있다는 것만으로도 큰 힘이 된다"고 말했다.이번 사례는 단순한 주거 지원을 넘어 의료와 복지, 생활 돌봄을 한 공간에서 연계하는 지역사회 통합돌봄의 효과를 보여주는 사례라는 평가다.정명근 화성특례시장은 "케어안심주택은 단순한 주거공간을 넘어 돌봄이 필요한 시민이 익숙한 지역사회에서 안전하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 돕는 통합돌봄의 중요한 기반"이라며 "앞으로도 의료·돌봄·주거 서비스를 유기적으로 연계해 시민 누구나 살던 곳에서 안심하고 생활할 수 있는 지역사회 중심 통합돌봄 체계를 더욱 촘촘히 구축해 나가겠다"고 밝혔다.화성시는 앞으로 간호사와 사회복지사 등 전문인력을 통한 맞춤형 프로그램을 운영하는 한편, 지역 협력병원과 29개 읍면동 통합돌봄창구를 연계해 퇴원 예정자와 위기가구를 지속적으로 발굴·지원할 계획이다. 또한 AI·IoT 기반 스마트 돌봄 시스템을 구축해 위기 상황을 실시간 감지하고 긴급 대응 체계도 운영할 방침이다.