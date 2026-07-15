김용진 GH 사장, 광명시흥 공공형 지식산업센터 본격화… 대보건설 컨소시엄 선정

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 30일 '산업단지 및 지식산업센터 마스터플랜' 수립을 위한 착수보고회에서 발언하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 추진하고 있는 '광명시흥 공공형 지식산업센터' 조감도 ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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경기주택도시공사(사장 김용진, GH)가 광명시흥 도시첨단산업단지에 들어설 공공형 지식산업센터 건립사업을 본격화한다. 민간사업 우선협상대상자를 선정하면서 수도권 서남부 첨단산업 거점 조성 사업이 첫 단계를 넘어서게 됐다.GH는 15일 광명시흥 공공형 지식산업센터 건립사업 민간사업자 공모 결과 대보건설 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정했다고 밝혔다.이번 사업은 단순한 지식산업센터 건립을 넘어 산업시설과 공공임대주택을 결합한 '직주복합형' 모델이라는 점이 특징이다. 창업기업과 중소기업의 입주 부담을 낮추는 동시에 근로자의 주거까지 함께 지원하는 공공개발 모델을 구현하겠다는 구상이다.우선협상대상자로 선정된 컨소시엄은 대표사인 대보건설을 비롯해 금호건설, 동부건설, 우호건설, 산하에코종합건설로 구성됐다. 평가위원회는 산업시설 경쟁력, 공간계획의 우수성, 사업 수행능력 등을 종합 평가해 선정했다.선정된 사업계획안은 기업 수요를 적극 반영한 설계가 강점으로 꼽힌다.물류 차량의 상·하역이 편리한 드라이브인 시스템, 제조업 입주에 유리한 높은 층고, 다양한 기업 규모에 맞출 수 있는 가변형 평면 모듈 등을 적용해 기업의 성장 단계에 따라 유연하게 활용할 수 있도록 설계했다.또 통합공공임대주택과 근린생활시설을 유기적으로 배치하고 약 5,000㎡ 규모의 광장과 커뮤니티 공간을 조성해 산업시설과 주거, 휴식 기능이 공존하는 복합공간으로 조성할 계획이다.지식산업센터는 지하 2층~지상 17층, 연면적 13만 3,571㎡ 규모로 건립된다. 산업·업무·근린생활시설과 함께 통합공공임대주택 272가구가 들어서 입주 기업 종사자의 주거 안정도 지원한다.GH는 우선협상대상자와 협약을 체결한 뒤 기본설계와 실시설계를 진행하고, 2027년 7월 착공, 2030년 7월 준공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.이번 사업은 김용진 GH 사장이 추진하는 산업기반 조성과 기업지원 정책의 하나로도 주목된다. GH는 광명시흥 지식산업센터에 자체 통합 브랜드인 'GH biz&'를 처음 적용해 공공형 지식산업센터의 브랜드 경쟁력도 강화한다는 계획이다.김용진 GH 사장은 "광명시흥 지식산업센터가 수도권 서남부 첨단산업 혁신 거점으로 자리매김할 수 있도록 사업을 차질 없이 추진하겠다"며 "기업의 성장과 혁신을 지원하고 산업·주거·지원기능이 조화를 이루는 고품질 복합 지식산업센터를 조성해 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 기여하겠다"고 밝혔다.