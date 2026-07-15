서산시 인지면, '10년 숙원' 인지초 통학로 해결

큰사진보기 ▲공사 전 모습. ⓒ 인지면 관련사진보기

큰사진보기 ▲공사 완료 후 모습 ⓒ 인지면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

서산시 인지면이 10년이 넘는 동안 해결되지 못했던 지역 주민들의 해묵은 숙원사업을 적극행정을 통해 마침내 해결했다.최근 둔당1리 인지초등학교 일원의 통학로 환경 개선 사업을 최종 완료하고, 학생들이 안전하게 등하교할 수 있는 통학 환경과 주민들의 교통 편의를 동시에 확보한 것.해당 구간은 도로 폭이 좁아 차량 교행이 불가능한 데다 학생들이 매일 이용하는 통학로와 맞닿아 있어 상시적인 사고 위험에 노출되어 있던 곳이다. 이에 주민들은 10년 전부터 지속적으로 도로 개선을 요청해 왔으나, 복잡한 토지주 협의 문제와 이해 관계가 얽히면서 장기간 착공조차 하지 못하는 난항을 겪어왔다.자칫 장기 미제 과제로 남을 뻔했던 이번 사업은 인지면의 적극적인 중재와 소통 행정으로 돌파구를 찾았다.인지면은 사업 여건을 전면 재정비한 뒤 교육청, 인지초등학교 그리고 완강했던 토지주들을 끈질기게 설득하며 지속적인 협의를 진행했다.공공의 안전을 위해 유관 기관과 민간의 협력을 이끈 적극행정의 결과, 올해 3월 공사 첫 삽을 떴으며 약 4개월간의 공사 끝에 최근 결실을 보았다.이번 사업을 통해 위험했던 마을 안길이 새롭게 이설되면서 차량 통행이 한층 원활해졌고, 학생들의 도보 안전은 물론 마을 주민들의 일상적인 이동 편의성도 크게 향상돼 지역의 고질적인 불편이 완전히 해소됐다는 평가를 받고 있다.박한일 인지면장은 "주민들의 숙원이었던 인지초 통학로 환경개선 사업이 유관기관과 토지주들의 협조 속에 무사히 마무리되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 행정 규제나 갈등에 가로막힌 현안이 있다면 주민의 입장에서 적극적으로 귀 기울이고 해결해, 더욱 안전하고 살기 좋은 인지면을 만들겠다"고 말했다.