이재준 "1,500만 관광객 시대 열겠다"... '수원 방문의 해' 관광도시 전략 본격화

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 14일 시청 중회의실에서 열린 ‘수원 방문의 해 추진위원회 2026년 1차 정기회의’에서 “정조대왕의 유산부터 문화예술, 스포츠, 첨단산업까지 연결하는 관광 자원으로 관광객들이 찾고 싶은 도시를 만들겠다”고 밝혔다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 14일 시청 중회의실에서 열린 ‘수원 방문의 해 추진위원회 2026년 1차 정기회의’에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 '2026~2027 수원 방문의 해'를 계기로 수원을 세계인이 찾는 글로벌 문화관광도시로 도약시키겠다는 구상을 다시 한번 밝혔다. 단순한 관광객 유치가 아니라 체류와 소비를 늘리는 관광 생태계를 구축해 지역경제를 활성화하겠다는 구상이다.이재준 시장은 14일 시청 중회의실에서 열린 '수원 방문의 해 추진위원회 2026년 1차 정기회의'에서 "수원을 관광객이 찾아오고 싶은 도시로 만들겠다"며 "정조대왕의 유산부터 문화예술, 스포츠, 첨단산업까지 연결하는 관광자원으로 세계인이 찾는 글로벌 문화관광도시로 발돋움하겠다"고 밝혔다.이어 "찾고, 머물고, 소비하고, 다시 찾는 선순환 구조를 만들려면 먹거리와 교통 등 관광과 관련된 모든 분야에서 혁신해야 한다"며 "추진위원회가 글로벌 문화관광도시로 나아가는 길잡이 역할을 해달라"고 당부했다.수원시는 '수원 포 유(Suwon For YOU)'를 슬로건으로 내건 '2026~2027 수원 방문의 해'를 추진하며 연간 관광객 1,500만 명 유치를 목표로 하고 있다.지난 2월 선포식을 시작으로 4월에는 추진위원회와 시민추진단을 출범시켰으며, 국제관광인포럼, 한국간편결제진흥원, 수원우체국, 양조장협의회 등과 업무협약을 맺어 민관 협력 기반도 확대했다.또 '2026 대한민국축제엑스포', '제41회 서울국제관광전' 등에 참가해 관광도시 수원을 홍보했고, 세계관광산업 콘퍼런스와 '2026 화랑미술제 in 수원'을 개최하는 등 관광 콘텐츠를 지속적으로 확충하고 있다. 최근에는 '수원맛집 100선'을 모바일 관광 플랫폼 '터치수원'과 연계해 서비스하는 등 체류형 관광 기반도 넓혀가고 있다.하반기에는 대규모 축제가 이어진다.9월 19일부터 10월 6일까지 화서문과 장안문 일원에서는 '2026 수원화성 미디어아트'가 열리고, 이어 10월 4일부터 11일까지는 제63회 수원화성문화제가 개최된다. 같은 달 4일에는 정조대왕 능행차 공동재현 행사도 열린다.10월 17~18일에는 서호 잔디광장에서 경기인디뮤직페스티벌이 개최된다. 수원시는 전통문화 체험과 로봇, 확장현실(XR) 등 첨단기술 체험을 결합한 다양한 부대행사를 마련해 축제를 관광 콘텐츠로 확대할 계획이다.이날 추진위원회는 경기인디뮤직페스티벌 부대행사 계획과 내년 1월 수원컨벤션센터에서 열리는 제101차 수원국제학술대회 세션 주제 등을 심의했다.수원시는 국제학술대회에서 '전략적 관광 캠페인 기반의 지속가능 지역관광 생태계 전환'을 대주제로 제안하고, 세계유산과 축제, 야간관광, 무장애 관광, 마이스(MICE) 산업 등을 연계한 체류형 관광 전략을 국내외 관광 전문가들과 논의할 예정이다.