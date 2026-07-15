"내포신도시를 충남 최고 정주도시로 만들 것"

큰사진보기 ▲박정주 홍성군수가 15일 읍·면 순방 네 번째 일정으로 내포신도시가 위치한 홍북읍을 방문해 의료·교육·문화·교통·산업을 아우르는 대규모 발전 구상을 제시하며 내포를 충남 최고의 정주도시로 만들겠다는 계획을 밝혔다. ⓒ 이은주 관련사진보기

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박정주 홍성군수가 15일 읍·면 순방 네 번째 일정으로 내포신도시가 위치한 홍북읍을 방문해 의료·교육·문화·교통·산업을 아우르는 대규모 발전 구상을 제시하며 내포를 충남 최고의 정주도시로 만들겠다는 계획을 밝혔다.박 군수는 이날 주민들과의 대화에서 "홍북읍은 홍성의 미래를 좌우하는 핵심 지역"이라며 "교육과 의료, 문화 인프라를 획기적으로 확충하고 기업 유치와 산업 단지 조성을 통해 사람이 모이고 머무는 도시를 만들겠다"고 강조했다.가장 비중 있게 언급한 분야는 의료 인프라였다.박 군수는 "내포에는 42병상 규모의 어린이 전문병원과 응급실이 착공됐으며 세브란스가 운영을 맡게 된다"며 "국내 최고 수준의 감염병 전문의를 병원장으로 내정하는 등 수준 높은 의료서비스를 제공할 계획"이라고 밝혔다.이어 "중증환자가 서울까지 가야 하는 현실을 바꾸기 위해 홍성군민 뿐만 아니라 서부권 70만 주민이 이용할 종합병원 건립을 추진하고 있다"며 "기본계획과 타당성 조사를 마쳤고 중앙투자심사를 거쳐 사업을 조속히 추진하겠다"고 설명했다.박수현 충남도지사도 적극적인 지원 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.또 "내포에 세브란스급 종합병원이 들어서면 홍성의료원 서비스 수준도 함께 향상되는 선순환 효과가 나타날 것"이라며 "정말 위급한 환자는 세브란스 본원과도 연계되는 의료체계를 구축하겠다"고 말했다.민선 8기 핵심사업인 용봉산 관광개발도 현실에 맞게 수정한다.박 군수는 "모노레일과 어드벤처 시설은 민자 방식이지만 경기 침체로 투자자를 찾기 어려운 상황"이라며 "숲 체험시설 등 가족 중심 콘텐츠는 공공이 직접 투자해 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.전망대 설치 위치와 사업 방식도 재검토해 조만간 최종 방향을 확정할 계획이다.박 군수는 "모노레일과 어드벤처 시설은 경기 침체로 민간투자가 쉽지 않은 상황"이라며 "숲 체험시설 등 공공이 추진할 수 있는 사업부터 우선 추진하고 전망대 설치 방식도 조속히 결론을 내 사업을 추진하겠다"고 말했다.교육 분야에서는 충남대학교 내포캠퍼스 조기 개교 의지를 밝혔다.그는 "중앙투자심사를 통과해 설계가 진행 중인 만큼 최대한 일정을 앞당겨 개교할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.문화·체육 인프라 확충 계획도 제시했다. 박 군수는 "도서관과 미술관, 예술의전당이 조성되고 각종 체육시설까지 갖춰지면 인구 5만 규모 도시 가운데 전국 최고 수준의 문화 인프라를 갖추게 된다"며 "주말이면 다른 지역으로 가지 않고도 내포에서 문화·예술·스포츠를 모두 즐길 수 있는 도시를 만들겠다"고 밝혔다.교통 문제와 관련해서는 "버스 노선체계를 전면 개편하고 부족한 부분은 지속적으로 보완하겠다"고 밝혔다.특히 내포에서 홍성·갈산 등으로 통학하는 학생들의 장거리 통학 문제를 언급하며 "아이들이 안전하고 편리하게 학교를 다닐 수 있도록 개선하겠다"고 약속했다.지역경제 활성화를 위해서는 골목형 상점가 지정과 기업 유치, 국가산업단지 조성을 핵심 과제로 제시했다.박 군수는 "골목형 상점가가 지정되면 온누리상품권 사용이 가능해 상권 활성화에 도움이 될 것"이라며 "내포 첨단산업단지 입주 기업들과 협의가 진행 중이고 오는 9월 국가산업단지 예비타당성조사가 마무리되면 30만 평 규모 국가산단 조성을 본격 추진하겠다"고 설명했다.농업 분야에서는 권역별 외국인 근로자 숙소 조성과 농협 수매가격 개선, 산지유통센터 설치 등을 약속했다.특히 "홍북은 딸기 주산지인 만큼 공공이 책임지는 산지유통체계를 구축해 농가 소득을 높이겠다"고 강조했다.홍북읍 주민들의 생활 숙원인 복합문화센터 건립에도 공감했다.박 군수는 홍북읍 복합문화센터 건립 필요성에 공감하면서도 "현재 군 재정 여건상 당장 추진은 어렵지만 기존 사업 구조조정을 통해 순차적으로 추진하겠다"고 밝혔다.박 군수는 마지막으로 "홍성읍 원도심과 홍북 내포신도시가 함께 발전해야 홍성 전체가 성장한다"며 "두 지역이 상생하는 시너지 전략으로 홍성의 새로운 미래를 만들겠다"고 강조했다.