전교조대전지부 "무분별한 아동학대 신고 막을 법 개정 필요"

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전국교직원노동조합 대전지부(지부장 신은)가 교육활동과 학생 학습권 보장을 위해 아동학대 관련 법 개정을 촉구하고 나섰다.전교조대전지부는 15일 성명을 내 "서이초 선생님의 순직 3주기를 깊이 추모한다"며 "수십만 교사가 거리로 나와 교권 보호를 외쳤고 '정당한 교육활동은 아동학대가 아니다'라는 약속을 받아냈지만, 3년이 지난 지금도 교실은 안전하지 않다"고 밝혔다.이들은 "교사들은 여전히 아동학대 신고의 위험 앞에 홀로 서 있으며, 교육활동은 위축되고 있다"며 "무분별한 아동학대 신고로 교실이 무너지고 있다"고 주장했다.전교조대전지부에 따르면 지난해 대전지부가 실시한 실태조사에서 대전 교사의 82.2%, 특히 초등교사의 94.3%가 '언제든 아동학대로 신고당할 수 있다'는 불안을 느끼고 있는 것으로 나타났다는 것.이들은 "아이들을 마주하는 매 순간이 살얼음판과 같은데 어떻게 당당한 교육과 책임 있는 생활지도가 가능하겠느냐"고 반문했다.이들은 성명을 통해 현장 사례도 제시했다. 전교조대전지부는 "대전의 한 초등교사는 무고성 아동학대 고소에서 무혐의 처분을 받았음에도 2년이 지난 지금까지 심각한 우울증에서 벗어나지 못하고 있다"고 밝혔다.또 "잡기놀이를 하던 초등학교 2학년 학생들의 말다툼이 학교폭력으로 신고되고 담임교사가 아동학대로 고소당한 사례, 학생 실습 중 발생한 부상에 필요한 응급조치를 했음에도 보건교사와 담임교사가 아동학대로 고소돼 1년 넘게 재판을 받은 사례도 있다"고 덧붙였다.이들은 "이 과정에서 교사들은 단순히 법적 분쟁을 겪는 데 그치지 않고, 교사로서의 존재 가치와 교육적 신념이 일순간에 무너지는 깊은 정신적 외상을 입는다"고 호소했다.이어 "현장의 교사들은 '무사히 퇴직하려면 교실에서 눈을 감고 귀를 막아야 한다'며 학생을 적극적으로 지도하기보다 상황을 외면할 수밖에 없는 현실에 내몰리고 있다"고 밝혔다.전교조대전지부는 제대로 된 훈육과 생활지도가 멈춘 교실에서 가장 먼저 침해당하는 것은 평범한 학생들의 학습권이라고 강조했다.이들은 "교사의 두려움은 곧 교실의 혼란과 공교육의 붕괴로 이어질 뿐"이라며 정부와 국회, 교육청에 관련 법 개정을 요구했다.구체적으로는 학교 내 정상적인 교육활동과 훈육에 대해 아동학대 관련 정서학대 및 방임 조항 적용을 제외하고, 이를 다룰 별도 법 체계를 마련해야 한다고 주장했다.또 교원지위법을 개정해 정당한 직무 수행 중 발생한 분쟁에 대해서는 국가가 법률 지원과 비용을 책임지는 '국가책임제'를 도입하고, 수사 초기부터 재판까지 교육청이 변호인 선임과 소송 사무를 전담하는 체계를 구축해야 한다고 요구했다.이와 함께 무고성·보복성 아동학대 신고에 대해서는 교육감의 의무 고발을 법제화하고, 경찰 단계에서 정당한 교육활동으로 인정돼 무혐의가 입증된 사건은 검찰 송치 없이 수사를 종결하도록 아동학대처벌법을 개정해야 한다고 밝혔다.끝으로 전교조대전지부는 "교실이 무너지면 공교육도 함께 무너진다. 교사가 두려움 없이 교육활동에 전념할 수 있어야 학생들의 배움도 온전히 보장될 수 있다"고 강조하면서 "무너진 교실을 바로 세우고 현장 교사들이 긍지와 사명감으로 가르칠 수 있도록 정부와 국회, 교육청은 관련 법률과 제도를 조속히 개정해야 한다"고 촉구했다.