"세종시 재정 위기 극복에 하나로"… 조국혁신당 이종승, '민·관·정 대책위' 제안

큰사진보기 ▲이종승 조국혁신당 세종시당 위원장은 15일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고, ‘세종시 재정정상화를 위한 민·관·정 대책위원회’ 구성을 공식 제안했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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세종시의 만성적인 재정난을 해결하고 정부의 보통교부세 산정 방식을 개선하기 위해 세종 지역의 시민사회와 지방정부, 정치권이 하나로 뭉치는 초당적 협의체 구성이 제안됐다.이종승 조국혁신당 세종시당 위원장은 15일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고, '세종시 재정정상화를 위한 민·관·정 대책위원회' 구성을 공식 제안했다.이 위원장은 회견문에서 "국가균형발전의 상징으로 탄생한 세종시가 전례 없는 심각한 재정 위기에 직면해 있다"며 "지방세 수입 급감으로 시민 복지와 안전, 지역 경제 활성화를 위한 필수 예산마저 위협받고 있는 실정"이라고 진단했다.이어 재정 위기의 핵심 원인으로 세종시의 특수성을 반영하지 않은 정부의 불합리한 보통교부세 산정 방식을 지목했다. 이 위원장은 "세종시는 광역과 기초 행정을 동시에 수행하는 단층제 자치단체로, 타 시·도라면 광역과 기초가 각각 받아야 할 교부세를 세종시는 단층제라는 이유만으로 턱없이 부족한 수준으로 지원받아 왔다"며 "이는 명백한 역차별이자 세종시민의 희생만을 강요하는 처사"라고 비판했다.이날 발표된 '민·관·정 대책위원회 출범 계획(안)'에 따르면, 대책위에는 시민사회·주민자치·소상공인 단체 등 시민사회(民)와 세종시청·세종시의회 등 지방정부 및 입법기관(官), 지역 국회의원(강준현·김종민 의원) 및 여야 지방정당(政)이 모두 참여하는 통합 거버넌스 형태로 구성된다.계획안대로 실행된다면, 향후 준비위원회 구성과 발기인 대회를 거쳐 정식 출범식 및 범시민 결의대회를 개최한다. 출범 이후에는 ▲10만 범시민 서명운동 전개 ▲세종시 보통교부세 정률제(내국세의 1% 이상 등) 도입을 골자로 한 세종시법 개정안 발의 ▲행안부 및 대통령실 면담 등 중앙정부 압박 ▲국회 정책 토론회 개최 등을 순차적으로 추진해 나갈 방침이다.이 위원장은 "세종시 재정 정상화는 단순히 숫자를 채우는 일이 아니라, 우리 아이들의 보육과 교육, 장애인과 어르신들의 복지, 소상공인 생계 등 시민의 당연한 권리를 되찾는 일"이라며 "가장 강력한 무기인 시민 여러분의 뜨거운 관심과 참여로 대책위원회의 걸음에 힘을 모아달라"고 호소했다.한편, 지역 정가와 시민사회 일각에서는 이번 제안을 두고 냉담한 반응도 감지된다. 보통교부세 산정 개선 요구는 이미 오래 전부터 세종 시민사회가 주도해 온 과제인 데다, 조국혁신당 세종시당은 2024년 중앙당 성비위 사건 처리 과정에서 불거진 전 시당위원장 제명 논란 등으로 지역 내 지지 기반이 예전 같지 않은 상황이다.다만 세종시의 역차별적인 재정 구조를 타개하기 위해 민·관·정이 하나로 뭉쳐야 한다는 '대책위 필요성'에는 지역 내 깊은 공감대가 형성되어 있다. 이 때문에 조국혁신당 세종시당이 당의 침체기를 극복하고자 누구나 동의할 수밖에 없는 '민생 카드'를 발 빠르게 선점해 주도권을 쥐려 하는 것 아니냐는 분석도 나온다.결국 이번 제안이 일회성 선언에 그치지 않고 실질적인 동력을 얻으려면 무엇보다 '진정성'이 담보되어야 한다는 지적이다. 이종승 위원장이 가진 지역 내 오랜 정무적 자산과 인맥을 총동원해 시민사회와 더불어민주당 등 지역 정치권을 한 자리에 모을 수 있을지 주목된다.