세종 도담동 버스 사고 한 달 넘게 보상 지연… 이순열 세종시의원 "피해를 왜 상인이 떠안나"

큰사진보기 ▲이순열 세종시의원이 15일 열린 세종시의회 제108회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲15일 열린 세종시의회 제108회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있는 이순열 시의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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최근 세종시 도심 한복판에서 버스 사고가 잇따르는 가운데, 공영버스의 취약한 보상체계와 안전 관리 인력 부족 문제를 해결해야 한다는 지적이 공식 제기됐다.이순열 세종시의원(더불어민주당, 도담동)은 15일 열린 세종시의회 제108회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "세종시 버스 안전체계가 과연 제대로 작동하고 있는지 묻지 않을 수 없다"며 시 차원의 신속한 보상과 근본적인 대책 마련을 촉구했다.이 의원에 따르면 최근 도담동에서 발생한 B2 버스의 인도 돌진 사고로 상가 건물이 크게 파손되는 등 대형 피해가 발생했으나 사고 한 달이 넘도록 보상 절차가 지연되고 있다. 세종도시교통공사는 보상협의 지연 등을 이유로 현재까지 전체 보상금 규모조차 확정하지 못해 피해 상인들의 생계가 위협받고 있는 실정이다.이 의원은 이러한 지연의 원인으로 세종시 공영버스의 구조적인 보상체계 한계를 꼽았다. 현재 교통공사가 가입한 버스공제의 대물보상 한도는 총 1억 원에 불과하다. 1억 원을 초과하는 피해는 상인들이 공사를 상대로 직접 배상 협의나 소송을 진행해 해결해야 한다.특히 세종시는 전국 16개 시도 중 유일하게 자체 버스공제조합 지부가 없어 인근 충남지역 공제체계에 의존하고 있다. 이로 인해 세종도시교통공사는 준조합원 자격에 머물러 보상 한도 등 주요 의사결정에 목소리를 내기 어려운 구조다.행정 조직 내부의 한계도 도마 위에 올랐다. 현재 세종시청에서 버스 안전 관련 업무를 전담하는 인력은 단 1명에 불과하며, 이마저도 일반 업무를 병행하고 있어 체계적인 안전 정책 수립과 사고 대응에 한계가 있다는 지적이다.이 의원은 "이제라도 시민이 납득할 수 있는 실질적인 대책을 조속히 마련해야 한다"며 시에 ▲ 도담동 B2 버스 사고 보상 절차의 조속한 마무리 ▲ 세종시 버스 보험 및 공제 가입 실태 전면 점검과 보장 수준 개선 ▲ 버스공제조합 세종지부 설치 적극 검토 ▲ 시 소관부서 인력 보강 및 사고 발생 시 본청 중심의 컨트롤타워 구축 등 네 가지 대책을 제안했다.이순열 의원은 "시민의 이동권을 책임지는 버스가 시민의 생계와 안전을 위협하는 일이 반복되어선 안 된다"며 "세종시는 이번 사고를 공영교통의 안전성과 책임성을 다시 세우는 뼈아픈 계기로 삼고 대중교통 중심도시의 위상에 걸맞은 근본적인 대책을 마련해야 한다"고 강조했다.한편 이 의원은 제5대 세종시의회 전반기 교통 분야 소관 상임위원회인 도시환경위원장을 맡고 있다.