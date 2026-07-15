김재형 의원 "세종시 필수 공공건축물 건립, 국가가 끝까지 책임져야"

큰사진보기 ▲김재형 세종시의원이 15일 열린 제108회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲5일 제108회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있는 김재형 시의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스피치에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

정부가 세종시(행정중심복합도시) 내 공공건축물 건립 비용의 절반을 세종시에 부담하도록 결정한 것을 두고, 행정수도 완성의 국가적 책임을 지방에 전가하는 처사라는 지적이 공식 제기됐다.김재형 세종시의원(더불어민주당, 고운동)은 15일 열린 제108회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "윤석열 정부에서 결정된 공공건축물 건립비 재정분담 구조(국비 50%, 지방비 50%)를 원점에서 재검토해야 한다"며 국가 책임 원칙을 다시 세울 것을 강력히 촉구했다.특히 김 의원은 세종시가 단순한 지방도시가 아닌, 국가 균형발전과 수도권 과밀 해소라는 국가적 목표 아래 탄생한 '행정수도'라는 점을 분명히 했다. 정부청사와 공공기관을 비롯해 국회 세종의사당과 대통령 세종집무실까지 들어서는 국가 핵심 기능의 중심지인 만큼, 행복도시에 조성되는 공공건축물 역시 단순한 지역 편의시설이 아닌 행정수도 완성을 위한 '국가 기반시설'로 보아야 한다는 지적이다.그동안 행복도시 내 복합커뮤니티센터와 광역복지지원센터 등 주요 공공건축물은 행정중심복합도시건설청(행복청)이 전액 국비로 건립한 뒤 세종시에 무상양여하는 방식으로 운영되어 왔다. 하지만 지난 2023년 행복청이 개발계획을 변경 고시하면서, 2024년부터 신규 건립되는 공공건축물 비용의 50%를 세종시가 직접 분담하게 되는 새로운 구조가 적용됐다.김 의원은 이러한 '50대 50' 재정 분담 구조가 세종시의 특수한 재정 여건을 무시한 가혹한 처사라고 주장했다.김 의원에 따르면 세종시는 광역과 기초 기능을 동시에 수행하는 단층제 지방자치단체인 데다, 정부청사와 공공기관 등 비과세 시설이 집중되어 있어 도시 성장세에 비해 세입 기반이 취약하다. 여기에 준공 이후 운영비와 유지관리비까지 모두 세종시가 떠안아야 해, 건립비 절반 부담은 일회성에 그치지 않고 세종시 재정을 장기적으로 압박하는 요인이 된다는 지적이다.이에 김 의원은 행정수도 완성을 위해 정부와 국회에 ▲ 공공건축물 건립비 재정분담 구조의 원점 재검토 ▲ 개발계획 재수정을 통한 공공건축물 건립 국가책임 원칙 재정립 ▲ 행정수도 완성기까지 필수 공공건축물 국비 부담률 상향 및 지방비 부담분 보전·경감 방안 마련 등 세 가지 대책을 제안했다.김 의원은 "행복도시 공공건축물 재정분담률 조정은 행정수도 완성을 끝까지 책임지겠다는 국가의 의지 여부에 관한 문제"라며 "윤석열 정부에서 결정된 사항이라 하더라도, 그 결정이 세종시의 재정 여건과 행정수도 완성이라는 국가적 목표에 부합하지 않는다면 현 정부가 원점에서 다시 살펴봐야 한다"고 강조했다.한편 김 의원은 제5대 세종시의회 전반기 행정복지위원회 위원장을 맡아 세종시의 행정·복지 기반시설 확충과 재정 건전성 확보를 위한 의정활동을 펼치고 있다.