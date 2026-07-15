"반드시 돌아온다" 약속했는데... 끊이지 않는 '한동훈 창당설', 왜?

'또' 창당설이다.
한동훈 무소속 의원(초선, 부산 북구갑)은 지난 1월 29일 국민의힘 제명 직후 "반드시 돌아온다"라고 약속했다. 이후에도 복당 의사를 일관되게 내비치고 있다. 하지만 이후에도 한 의원 관련 주요 국면마다 신당 창당설이 여의도 주변을 맴돌고 있다.
최근에는 안철수 국민의힘 의원(4선, 경기 성남분당갑)이 12.3 내란 당시 당사 소집 지시를 두고 한 의원과 진실 공방을 벌이던 과정에서 '창당'이 언급됐다. 안 의원은 지난 12일 한 의원의 복당을 공개 반대하며 "혹시 창당을 생각하고 있다면 응원하겠다"라고 비꼬았고, 조갑제 <조갑제닷컴> 대표는 지난 13일 YTN '장성철의 뉴스명당'에서 한 의원의 창당 가능성을 점쳤다.
이를 두고 정치평론가들 사이에서는 엇갈린 분석이 나오고 있다.
신당 창당설 선 긋는 친한계
친한동훈계로 분류되는 원내 인사들은 한 의원의 신당 창당설을 적극 부인하고 나섰다. 지난 14일 정성국 국민의힘 의원(초선, 부산 부산진구갑)은 "창당의 '치읓' 자도 나온 적이 없다"(채널A '정치시그널')라고, 한지아 국민의힘 의원(초선, 비례)은 "한동훈 의원은 '언제든지 (국민의힘에) 들어온다'고 했고, 그런 토양을 만들려고 많은 의원이 움직이고 있다"(SBS '김태현의 정치쇼')라고 각각 강조했다.
같은 날 <오마이뉴스>와 소통한 복수의 친한계 의원들 역시 마찬가지였다. 친한계로 분류되는 한 초선 의원은 "한 의원은 12.3 비상계엄 이후 보수의 가치를 지키기 위해 노력해온 사람"이라며 "그가 왜 창당을 하느냐. 국민의힘에 복당해서 정당하게 활동해야 한다"라고 말했다.
다른 친한계 초선 의원도 "창당설은 장동혁 체제에 대한 여러 불만이 있는 상황에서 외부에 계신 분들이 하는 이야기일 뿐"이라며 "참고는 할 수 있겠지만 정치는 현실이다. 현실은 좀 다르다"라고 선을 그었다. 특히 그는 "안철수 의원의 '창당 환영' 의사는 노림수"라며 "그걸 받겠나?"라고 반문했다.
이 의원은 '친한계 의원들 징계 시 분당 혹은 창당을 고려할 수 있나'라는 질문에도 "장동혁 지도부가 징계를 언급하는 건 이슈를 장 대표 중심으로 끌고 가 유리한 언론 여론 지형을 만드는 것, 그 이상도 이하도 아니"라며 재차 선을 그었다. 그 외 다른 친한계 의원들 역시 창당과 관련해 "생각도 안 해봤다"라거나 "1%도 고려 대상이 아니"라고 전해왔다.
한동훈 의원 역시 제명 이후 신당 창당 의사를 내비친 적이 없다. 되레 그는 지난 6.3 국회의원 재·보궐 선거운동 기간이었던 지난 5월 무소속 신분으로 선거운동을 진행하는 중에도 "보수 재건에 동참하고 공감하는 국민의힘 후보들 파이팅이다"라고 말하거나, 국회 입성 후 국민의힘 의원들이 주축인 연구 모임에 잇달아 가입하며 당과의 접점을 늘려가고 있다.
"한동훈 창당설? 계파별 전략, 복당 압박용 카드"
평론가들 사이에선 한 의원의 신당 창당설이 일부 친한계와 비한계 인사들의 '전략'이라는 해석이 나왔다. 이종훈 정치평론가는 통화에서 한 의원의 신당 창당설을 두고 "장동혁 국민의힘 대표 측과 구주류 세력 등 비한계 쪽에서 퍼뜨렸을 가능성이 50%, 친한계 쪽에서 퍼뜨렸을 가능성이 50%"라고 봤다.
이 평론가는 "(신당 창당설을 제기하는 이들 중) 비한계 쪽은 한 의원과 당내 친한계를 향해 '나가서 고생 좀 해보라', '징계로 우리 손에 피 묻히기 전에 알아서들 나가라'라는 취지일 것이고, 친한계 쪽은 '징계 땐 우리 여차하면 나갈 수 있다'라는 취지의 협박용 카드일 것"이라고 분석했다.
실제 장동혁 국민의힘 대표는 15일 <팬앤마이크> '허현준의 굿모닝 대한민국'에서 한 의원의 복당에 대해 부정적인 입장을 피력했다. 장 대표는 "범죄 행위로 제명당한 사람의 복당을 이야기하는 것 자체가 적절하지 않다"며 "국민의힘 지지층에서도 복당이 전혀 도움이 되지 않는다는 여론이 높다"고 했다.
특히 장 대표는 안철수 의원이 공개적으로 한 의원 복당에 반대 입장을 밝힌 것과 관련해서도 "추경호 대구시장 재판 증언을 둘러싼 대응을 보며 절대 복당은 안 되겠다고 생각한 것 아니겠느냐"라며 "그것이 법적으로 어떤 의미인지 알지 않느냐. 국민의힘을 내란 정당으로 만들어 해산시키길 바라는 것이냐. 국민의힘을 낭떠러지로 몰아넣고도 복당하려는 명분이 무엇인지 묻고 싶다"라고 했다.
신율 명지대 정치외교학과 교수는 "장동혁 지도부가 물러나지 않는 상황에서 합리적 보수의 파이가 열악한 점"을 짚으며 "조갑제 대표가 언급한 신당 창당설은 한 의원의 복당을 위한 일종의 압력이라고 생각한다"고 말했다.
신 교수는 '압력'과 관련해 "한 의원의 경우 팬덤이 상당하고 실제로 영향력도 크다"며 "신당 창당설을 언급하면 '현재 미미한 국민의힘의 지지율마저도 흔들릴 가능성이 있다'라는 차원일 것"이라고 부연했다.
김준일 시사평론가 역시 "친한계 입장에선 계속 한 의원의 복당이 이루어지지 않을 경우를 대비해 (창당설을) 독자 세력화를 위한 일종의 명분 쌓기로 생각할 수 있다"라며 "꼭 지금 당장 창당하지 않더라도 하나의 가능성으로서 신당 창당설을 남겨두는 건 한 의원의 행보에 나쁠 게 없다고 보고 있을 것"이라고 말했다.
"국힘 계열 정당, 실패한 과거로 창당에 회의적"
평론가들은 당장 한 의원의 신당 창당 가능성은 낮다고 봤다.
신 교수는 "창당은 친한계 의원들의 움직임이 중요하다"며 "국회의원 총선거를 1년 앞두고는 창당과 관련한 움직임이 있을 수 있지만 지금은 이를 논할 시기가 아니"라고 말했다. 이어 "우리나라에서 제3당을 창당해서 성공한 경우는 열린우리당 창당을 제외하면 거의 없다. 그마저도 아주 예외적인 경우였다"라고 덧붙였다.
김 평론가도 "창당할 경우 (한 의원의 지역구가 속한) 부산 지역을 중심으로 해야 할 것인데, 한 의원을 제외한 부산 지역 17명의 국회의원 중 몇 명이나 그를 따라서 나갈 것인가를 생각해 보면 글쎄"라며 "(창당) 가능성이 닫혀있진 않지만 크다고 보기도 어렵다"라고 평가했다.
특히 "국민의힘 계열 보수 정당은 과거 실패한 분당 및 창당을 여러 차례 거쳤다"며 "(당내에선) 다른 살림 차리는 것에 대해 전체적으로 회의적인 시각이 많다. 이에 한 의원의 창당 가능성은 크지 않다고 본다"라고 했다.
이 평론가 역시 "친한계엔 탈당 시 의원직을 상실하는 비례대표 국회의원이 많다. 또, 처음엔 기세 좋게 나가더라도 여차하면 제2의 이준석, 제2의 개혁신당이 될 수 있어 (창당이) 쉽지는 않을 것"이라고 말했다.
한편, 최근 더불어민주당 전당대회에 출마하는 송영길 의원이 현재 20석인 교섭단체 요건을 10석으로 완화하는 안을 공약으로 내세운 점과 연결 짓는 관점도 있었다. 이 평론가는 "송 의원의 공약은 조국혁신당과의 합당 문제와 관련해 나온 공약이지만, 실제 10석으로 완화 시 친한계 쪽에서 '나가서 따로 살림을 차려도 유리할 수 있겠네'라는 생각을 할 수 있을 것"이라고 내다봤다.
연결성이 없다는 의견도 있었다. 김 평론가는 "한 의원이 창당한다면 국민의힘 복당 가능성이 없어지는 정도의 상황이 와야 할 것"이라며 "교섭단체가 몇 석에서 몇 석으로 완화되는 것을 보고 창당할 것 같지는 않다"라고 지적했다.
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