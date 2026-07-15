"단 1원의 예산도 지역 선순환과 생산적 가치소비에 쓰여야" 박란희 세종시의원, 공공구매 체계 혁신 제안

큰사진보기 ▲15일 열린 세종시의회 제108회 임시회 제1차 본회의에서 박란희 의원이 5분 자유발언을 통해 사회적 약자 기업에 대한 공공구매 체계 개선과 공공조달의 사회적 책임 강화를 촉구하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제108회 임시회 제1차 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있는 박란희 시의원 ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시가 재정 혁신과 긴축 재정을 추진하는 가운데, 공공조달 분야에서 장애인과 여성기업 등 사회적 약자 기업을 배려하는 '가치 소비'가 위축되어서는 안 된다는 목소리가 나왔다.세종특별자치시의회 박란희 의원(더불어민주당, 다정동)은 15일 열린 제108회 임시회 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 "진정한 재정 혁신은 예산의 무조건적인 긴축이 아니라 공공조달 본연의 사회적 책임을 동반하는 지출 합리화에 있다"며 세종시와 시 교육청에 공공구매 체계 개선을 강력히 제안했다.박 의원은 현재 세종시의 사회적 약자 기업 공공구매 현장에서 세 가지 주요 문제점이 나타나고 있다고 지적했다.먼저, 관내 요건을 갖춘 기업 수가 적어 몇몇 검증된 특정 업체에 수의계약이 쏠리거나 대표자 명의만 약자로 등록해 혜택을 편취하는 '위장 명의대여' 문제를 꼬집었다. 또한 감사 지적을 우려한 계약 담당 공무원들이 적극적인 가치 소비 대신 안전한 나라장터 '일반 경쟁 입찰'을 선호하는 경향과, 소모품 납품 등 과거의 저부가가치 업종에만 공공구매가 편중된 현상을 주요 걸림돌로 꼽았다.이에 따라 박 의원은 "사회적 약자기업에 대한 장려 정책이 공공구매 체계와 유기적으로 연계되지 못한다면 우리 시의 상생 정책은 퇴보할 수밖에 없다"며, 실질적인 상생을 위한 4대 개선 방안을 제시했다.첫째는 약자 기업의 신규 상품 발굴과 조달 업종 다양화를 위한 '적극행정 추진'이다. 계약 부서와 사업 부서가 협력해 사회적 약자가 진입하기 좋은 신규 업종을 선제적으로 발굴하고, 맞춤형 컨설팅을 통해 이들이 단계적으로 공공조달 시장에 안착할 수 있도록 지원해줄 것을 요구했다.둘째는 '발주 전 관내 기업 우선구매 사전검토제 의무화'다. 계약 의뢰 전 단계에서 약자 기업 제품이나 사업의 대체 가능성을 의무적으로 검토해 습관적인 일반 경쟁입찰이나 기존 거래처 중심의 계약 관행을 차단하자고 제안했다. 실제로 최근 전국 단위로 진행된 '다회용기 재사용 촉진 지원 사업'을 예로 들며, 사전 검토제가 작동했다면 지역 내 사회적 가치 사업으로 육성될 수 있었을 것이라며 아쉬움을 표했다.셋째는 '용역 분할 발주 지침' 수립 및 '자체 공공구매 통합정보시스템 연계'다. 사회적 영세 기업의 참여가 가능하도록 대규모 용역을 권역·기능별로 쪼개어 발주하는 기준을 세우고, 자체 시스템인 '따사누리' 등과 연계해 행정 편의성을 높일 것을 주문했다.넷째는 입찰 평가 시 '세종시 지역 기여도 및 실제 고용률' 반영이다. 대형 입찰이 전국으로 개방되더라도 주소지만 둔 위장 기업을 걸러내고, '실제 세종 시민을 얼마나 고용하는지'를 정밀하게 평가해 실질적인 혜택이 시민에게 돌아가도록 해야 한다고 강조했다.박 의원은 "재정 효율화가 사회적 약자에 대한 외면이나 시혜적 복지로의 후퇴를 의미해서는 안 된다"며, "어려운 시기일수록 단 1원의 예산이라도 지역 경제 내에서 선순환하며 취약계층의 자립 기반을 만드는 '생산적 가치 소비'에 쓰여야 한다"고 거듭 당부했다.박란희 의원은 제5대 세종시의회 전반기 예산결산특별위원회 위원장을 맡아 세종시의 엄중한 재정 여건 속에서 예산의 효율적 배분과 건전성 확보를 위한 의정활동을 펼치고 있다.