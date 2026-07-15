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정치

26.07.15 12:17최종 업데이트 26.07.15 12:17

이 대통령, 국가데이터처 보고에 "엉터리 기사로 정부 공격 안 생길 것"

AI 활용 기사 팩트체크 시스템 구축 보고에 '명사수 대통령' 오보 꼬집어... "국민 불만도 확 줄어들 것"

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이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 보고 내용을 경청하고 있다. 2026.7.15 [청와대통신사진기자단]
이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 보고 내용을 경청하고 있다. 2026.7.15 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 15일 부처 업무보고에서 "AI를 활용한 기사 팩트체크 시스템을 구축하여 잘못된 통계 이용에 신속히 대응하겠다"는 국가데이터처 보고에 "대한민국 소총이 싸구려 옛날 소총인데 대통령은 자기 혼자 비싼 소총 가지고 자랑하더라 뭐 이런 기사를 1면에 쓰는 그런 언론도 있더라"고 말했다(관련기사 : 이 대통령이 사격한 총, 병사들은 본 적도 없다? <조선>의 왜곡 https://omn.kr/2j1t4).

이 대통령은 "지금 가짜뉴스가 온 세상을 어지럽히고 있고 이게 공동체를 파괴할 정도로 적대적인, 대결적인 문화를 만들어 내지 않나"라며 국가 통계·데이터를 국민 체감 서비스와 정책 성과로 연결하겠다는 데이터처의 보고에 공감했다.

특히 데이터처의 기사 팩트체크 시스템 구축 계획에 대해 이 대통령은 "지금 대한민국 국군 17만 명한테 지급돼 있는 거의 보편화된 총기인데 그런 엉터리 기사를 써서 이렇게 정부를 공격하는 일들도 사실은 즉각 팩트체크가 가능하다면 안 생겼을 것"이라고 지적했다.

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이어 "이게 거대 언론사 하나의 문제이기도 하지만 유튜브라든지 온 동네에서 그런 일이 벌어지는데 실시간 팩트에 기반해서 반론하고 정리하는 것도 충분히 할 수 있는 일인 것 같다"라고 평했다.

이 대통령은 "데이터처의 역할이 그런 사회 질서 훼손에 대응하는 것도 있겠고 산업 현장에 필요한 원료를 제공하는 측면들도 있다"고도 짚었다.

이와 관련 이 대통령은 "이건 팩트고, 이건 사실이 아니고, 이건 이렇게 대응하면 되고, 이건 어느 부처에서 이렇게 하고 있다고 하면 국민들의 불만도 확 줄어들 수 있을 것 같고 데이터처를 장관급으로 올려야 되나 그런 생각도 얼핏 들긴 했다"며 "우리가 첫 길을 낸다, 이렇게 생각하고 모범적인 사례를 끊임없이 발굴하고 만들어 가야겠다"고 격려했다.

#이재명대통령#가짜뉴스#국가데이터처#명사수#팩트체크

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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