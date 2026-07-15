'채해병 수사기밀 누설' 혐의 이시원, 구속 갈림길... "성실히 소명하겠다"

큰사진보기 ▲이시원 전 대통령실 공직기강비서관. 2025-09-02 ⓒ 이정민 관련사진보기

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고 채수근 해병 순직 사건 수사 과정에서 경찰의 압수수색 계획을 사전에 유출한 의혹을 받는 이시원 전 대통령실 공직기강비서관이 구속 기로에 섰다. 이 전 비서관은 "성실히 소명하겠다"는 말만 남긴 채 법정으로 향했다.15일 서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 공무상비밀누설 혐의를 받는 이 전 비서관에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다.이날 오전 9시59분께 이 전 비서관은 서울법원종합청사에 검은색 정장 차림으로 모습을 드러냈다. 그는 '혐의를 인정하느냐', '압수수색 계획을 국가안보실과 해병대 측에 전달한 것이 맞느냐', '오늘 어떤 점을 소명할 계획이냐'는 취재진 질문에 "성실히 소명하겠다"고만 답한 뒤 법정으로 들어갔다.이번 사건을 수사 중인 종합특검팀(권창영 특별검사)은 이 전 비서관의 신병 확보가 필요하다고 거듭 강조했다.김치헌 특별검사보는 영장심사에 앞서 "구속영장이 발부되기 위한 모든 증거가 넉넉하다. 범죄의 중대성과 증거인멸 우려, 도주 우려는 물론 참고인에게 위해를 가할 우려까지 있어 구속 필요성이 충분하다"고 밝혔다. 이어 "이번 주 일요일이면 채수근 해병이 순직한 지 3년이 된다. 그 죽음이 헛되지 않도록 법원에서 영장을 발부해 주기를 기대한다"고 말했다.종합특검은 이 전 비서관이 2023년 9월 경북경찰청의 해병대 1사단 압수수색 계획을 미리 파악한 뒤 이를 대통령실 국가안보실 관계자 등을 통해 해병대 측에 전달한 것으로 의심하고 있다.종합특검은 당시 경찰청 국가수사본부 관계자가 대통령실 공직기강비서관실 직원에게 압수수색 계획을 전달했고, 이 전 비서관이 이를 보고받아 국가안보실 관계자와 공유한 뒤 관련 내용이 국방부와 해병대사령부, 나아가 해병대 1사단까지 전달됐다고 보고 있다. 이 같은 정보 유출이 경찰의 강제수사에 영향을 미칠 수 있는 공무상 비밀에 해당한다고 보고 지난 10일 이 전 비서관에 대해 공무상 비밀누설 혐의로 구속영장을 청구했다.이 전 비서관은 이번 혐의와 별도로 채해병 순직 사건 수사 외압 의혹의 핵심 인물로도 지목돼 왔다.앞서 이명현 특별검사가 이끌었던 채해병 특검팀은 이 전 비서관이 윤석열씨의 지시를 받고 수사 상황과 압수수색 관련 정보를 보고받았을 가능성을 염두에 두고 수사를 벌였지만, 이를 입증할 증거를 확보하지 못해 관련 의혹에 대해서는 결론을 내리지 못했다. 또한 이 전 비서관은 2023년 8월 해병대 수사단이 경찰에 이첩한 채해병 사건 기록을 국방부가 회수하는 과정에 관여했다는 의혹으로도 수사를 받았다.당시 박정훈 대령이 임성근 전 해병대 1사단장 등에 대한 업무상 과실치사 혐의를 적용해 사건 기록을 경북경찰청으로 넘겼지만, 이후 국방부 검찰단이 기록을 회수하면서 '수사 외압' 논란이 불거졌다. 수사 과정에서 이 전 비서관은 기록 회수 당일 유재은 전 국방부 법무관리관, 임기훈 전 국가안보실 국방비서관, 신범철 당시 국방부 차관 등과 연락을 주고받은 것으로 조사됐다.다만 당시 특검은 이 전 비서관을 피의자로 입건해 조사한 뒤 범죄 규명에 협조한 점 등을 고려해 기소유예 처분을 내린 바 있다.이 전 비서관의 구속 여부는 혐의 소명 정도와 증거인멸·도주 우려 등을 종합적으로 고려해 이르면 이날 늦은 밤 결정될 전망이다.