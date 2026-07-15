물가 3% 잡고, 반도체-지방에 투자확대… 재경부가 꺼낸 '10대 과제'

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 15일 청와대 영빈관에서 열린 부처 업무보고에서 발언하고 있다. [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"장바구니 물가는 잡고, 미래 산업에는 적극 투자한다."

AD

큰사진보기 ▲구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 2026 하반기 경제성장전략 당정협의에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

재정경제부가 15일 내놓은 하반기 업무보고의 핵심이다. 소비자물가 상승률은 3% 이내에서 관리하고, 한국투자공사(KIC)를 국내외 전략산업에 투자하는 '종합형 국부펀드'로 확대 개편한다. 발전공기업을 통합하고, 코레일 자회사 정비 등 공공기관 구조개혁에도 적극 추진한다.재경부가 이날 발표한 '10대 핵심과제'에는 물가 안정과 3대 메가프로젝트 지원, 산업구조의 녹색 전환, 국부펀드 개편, 서비스산업 육성, 원화 국제화, K-개발금융 도입, 국유재산 운용 개편, 공공기관 개혁 등이 담겼다.가장 먼저 내세운 것은 물가다. 국내 소비자물가 상승률은 지난 3월 2.2%에서 4월 2.6%, 5월 3.1%, 6월 3.2%로 높아졌다. 중동전쟁 이후 국제유가와 원자재 가격이 오르면서 물가 상승 압력이 계속되고 있다는 게 정부의 판단이다.이에 이번달부터 8월까지 농축수산물 전 품목을 대상으로 대규모 할인행사를 진행한다. 20% 할인된 농할상품권도 7월부터 11월까지 매달 200억 원 규모로 발행한다. 계란 납품가격 인하를 확대하고 신선란 2억 개를 추가로 수입한다. 고등어는 정부가 직접 수입하거나 매입하고, 갈치와 오징어 등도 사들여 할인 판매한다. 먹거리 할당관세 적용 대상도 확대한다.전기·가스요금은 하반기 동안 동결한다. 등유와 액화석유가스(LPG)를 사용하는 에너지바우처 수급가구에는 겨울철 지원금을 14만 7000원 더 지급한다. 화물차 운전자와 농어민에게 지급하는 경유·면세유 유가연동보조금은 9월까지 유지하고, 국제유가가 높은 수준을 이어가면 연말까지 연장하는 방안도 검토한다. 유류세 인하 조치 역시 유가와 국민 부담을 따져 추가 연장 여부를 결정한다.매점매석에 대한 제재도 강화한다. 현재 형사처벌 중심인 제재 방식에 과징금과 이행강제금을 추가하고 신고포상금도 신설한다. 정부는 이를 위해 올해 하반기 물가안정법을 개정할 계획이다.반도체와 인공지능(AI), 에너지 등 3대 메가프로젝트에는 국유지와 세제를 활용한 지원을 확대한다. 반도체 클러스터에 들어가는 기업에는 국·공유재산 사용료와 대부료를 50%에서 최대 100%까지 감면하는 방안을 추진한다.지역에 투자하는 기업에는 세제 혜택을 더 준다. 연구개발과 투자, 고용 세액공제에 '지방우대계수'를 적용해 비수도권 공제 규모를 늘리고, 지방에서 창업한 중소기업의 세금 감면율도 높인다. 비수도권으로 이전한 기업이 직원에게 이주수당을 지급하면 월 20만 원까지 비과세한다. 특별지원지역은 월 50만 원까지다.화석연료 중심의 산업구조도 바꾼다. 정부는 철강·석유화학·정유·시멘트·반도체 등 탄소를 많이 배출하는 5개 업종의 탈탄소 전환 계획을 마련한다. 수소환원제철은 2028년까지 실증하고 2037년 상용화를 목표로 추진한다. 재생에너지와 소형모듈원전(SMR), 전기차 등 녹색산업에는 국내생산 세액공제 도입을 검토한다. SMR 등 미래 에너지 기술은 국가전략기술에 포함해 연구개발과 투자 세액공제를 확대할 방침이다.한국투자공사의 역할도 크게 달라진다. 현재 KIC는 외환보유액을 받아 해외 자산에 투자하는 '저축형 국부펀드' 성격이 강하다. 국내 기업이나 전략산업에는 직접 투자하기 어렵다. 정부는 KIC 안에 별도의 '전략투자계정'을 만들어 반도체·AI·소재·부품·장비·원전·우주항공·양자 등 전략산업에 장기 지분투자를 할 수 있도록 할 계획이다. 금융·인프라와 해외 공급망 등 경제안보 관련 분야도 투자 대상에 포함된다. 다만 외환보유액을 운용하는 기존 계정과 전략투자계정은 회계를 엄격히 분리한다. 정부는 7월 중 한국판 국부펀드 도입방안을 발표하고, 3분기에는 한국투자공사법 개정안도 내놓는다.원화 국제화를 위해 외환시장을 24시간 연다. 또 외국인이 해외에서도 원화를 조달하고 결제할 수 있는 역외 원화결제시스템을 구축한다. 외국인의 국내 주식·채권시장 접근성을 높이고 무역거래에서 원화 사용도 확대한다.개도국의 대규모 산업·에너지 사업을 지원하는 'K-개발금융'도 새로 도입한다. 정부가 사업 초기부터 금융 구조를 설계하고 지분투자와 장기대출, 보증·보험을 제공해 국내 기업의 해외 수주를 돕는 방식이다. 대외경제협력기금(EDCF) 사업에는 'AI 솔루션+AI 데이터센터+신재생에너지'를 묶은 K-AI 패키지를 적용한다. EDCF 최저금리는 현재 0.01%에서 0.1%로 10배 올린다.공공기관 개혁도 본격화한다. 재경부는 재생에너지 중심의 에너지 전환을 명분으로 발전공기업 5개사 통합을 추진한다. 한국방송광고진흥공사와 시청자미디어재단, 코레일 자회사 5개사 등 기능이 겹치거나 조직이 분산된 기관도 통폐합 대상에 올랐다.중대재해가 발생했을 때 책임이 있는 공공기관장을 해임할 수 있는 근거도 마련한다. 지금은 경영실적 부진이나 금품·채용 비위 등이 주요 해임 사유지만, 앞으로는 중대재해 책임도 포함하겠다는 것이다.1400조 원을 넘어선 국유재산의 관리 방식도 바꾼다. 부동산을 보존하거나 매각하는 데 머물지 않고, 가상자산과 지식재산권을 포함한 국가자산 전체에서 수익과 공공가치를 만들어내겠다는 구상이다. 이를 위해 현행 국유재산법을 전면 개편한 '국가자산기본법'을 만들고, 재경부의 국가자산 총괄 기능과 한국자산관리공사 등 전문기관의 역할을 확대할 방침이다.