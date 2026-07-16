"선생님 파란색이죠?" 아이들을 이렇게 만든 세 가지

'배재고 스타벅스 응원' 사태로 드러난 10대의 혐오·조롱 문화를 현직 역사교사의 시선으로 진단하고 대안을 모색합니다. 혐오가 늘 '농담'의 얼굴로 시작되었다는 것, 아이들이 조롱한 5·18 민주화운동의 진실, 불안이 희생양을 만들어 온 구조, 말이 끝내 칼이 된 종착역, 그리고 그 흐름을 끊어 낸 회복의 길까지 다섯 편에 걸쳐 진단에서 해법으로 나아갑니다.

큰사진보기 ▲마녀사냥 교본으로 통용된 고서 <말레우스 말레피카룸> 표지. 혐오에 '매뉴얼'과 '기술'이 붙는 순간, 광기는 한 마을을 넘어 대륙으로 번졌다. ⓒ 우물이 있는 집 관련사진보기

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"그때의 인쇄술은, 오늘의 무엇일까?"

큰사진보기 ▲유언비어가 입에서 입으로 번지던 자리를, 이제는 알고리즘이 대신한다(AI생성 이미지). ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲구조가 만든 문제는 구조로 풀어야 한다. 교실 하나에 책임을 떠넘길 일이 아니다.(AI생성 이미지) ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이 이종관은 역사란 교실에서 배우는 것이 아니라 삶 속에서 발견하는 것이라 믿으며, 교실에서 아이들을 만나는 역사 교사다. 그래서 아이들과 늘 함께 던지는 질문이 있다. '나의 평화, 너의 평화, 그리고 우리의 평화를 위해 우리는 무엇을 할 것인가.' 이 질문을 교실과 일상에서 어떻게 실천할 수 있을지 고민한다. 그리고 그 답은 언제나 과거를 기억하는 일에서 시작된다. 지나간 역사를 기억하는 일이야말로 오늘 우리의 평범한 하루를 지키는 가장 단단한 힘이라고 믿기 때문이다. 지은 책으로 <1일 1주제 9분 만에 끝내는 한국사>, <이불킥 한국사>, <개념연결 초등 세계사 사전>(공저) 등이 있다.