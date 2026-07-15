김기현 "울산 도시철도 재검토? 행정력 불필요하게 허비... 유감"

큰사진보기 ▲김기현 의원이 지난해 11월 3일 국회에서 울산시와 예산정책협의회를 하고 있다. ⓒ 김기현 페이스북 관련사진보기

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김상욱 울산시장이 전임 김두겸 시장이 추진한 울산 도시철도 1호선(트램) 건설을 재검토하기로 한 가운데 국민의힘 김기현 의원이 15일 "이제 앞으로는 제발 조령모개(朝令暮改, 아침에 내린 명령을 저녁에 고친다)식 행정으로 시민 혼란이 가중되는 일이 더는 발생하지 않도록 해 주시기를 바란다"고 밝혔다.김 의원은 15일 언론에 배포한 '김기현의 아이러브 울산' 칼럼에서 "울산시민의 교통편의를 획기적으로 증진시킬 울산 도시철도(트램) 1호선 사업이 재개될 것이라는 언론 보도가 있었다"며 이같이 밝혔다.앞서 지역일간지 <경상일보>는 14일자 기사에서 "울산시가 도시철도 1호선 건설 여부에 대한 시민 공론화를 진행하기도 전에 공사를 재개해야 할 가능성이 커지고 있다"며 "공사와 차량 제작 계약이 이미 발효된 데다 사업 중단에 따른 국비 반납과 매몰 비용, 손해배상 등 법적·재정적 부담이 커 계약을 해지하거나 장기간 보류하기가 쉽지 않기 때문이다"라고 보도했다.김기현 의원은 "계약상 공사 중단이 최대 60일인 점, 사업을 장기간 보류하거나 중단할 경우 발생하는 국비반납분이나 위약금 문제 등을 고려한 듯하다고 하는데, 어떻든 사업이 계속 진행될 것이라고 하니 그나마 다행"이라며 "하지만 조령모개식 혼란으로 행정력이 불필요하게 허비된 것은 참으로 유감"이라고 지적했다.그러면서 김 의원은 "역대 여러 시장의 숙고를 거쳐 마침내 시작된 트램과 같은 대규모 주요사업의 중단을, 충분한 실무행정적 검토와 계약 관계에 관한 최소한의 법적 검토도 없이, '아무 말 대행진'을 하는 것처럼 '아니면 말고' 식으로 일단 내질러 놓고 볼 일이 결코 아니었다"고 밝혔다.김 의원은 "모두 알다시피 울산은 전국에서 대중교통 분담률이 가장 낮을뿐더러, 도시철도가 없는 유일한 광역시이기도 하다"며 "그렇기에 '울산 도시철도 1호선 사업'은 전임 시장의 치적용 사업도 아니거니와, 오로지 울산시민에게 가장 효율적이고 실질적인 이동수단이 무엇인가에 관해 전문가들과 함께 머리를 맞대어 숙의하고 내린 결과물"이라고 반박했다.특히 김 의원은 "이는 이재명 정부 들어서도 막대한 국비를 투입한 것 역시 사업의 필요성을 인정한 것 아니겠는가"라고 덧붙였다.이어 "혼란 끝에 결국 기존 계획대로 트램 공사는 재개될 것 같다고 하지만, 그 과정에 입은 울산시 행정 난맥의 상처는 고스란히 시민의 몫으로 남게 되었다"며 "시민들의 삶에 직결된 울산시정은, 이것저것 섞어 보고 아니면 다시 해보고 하는 실험실 시약이 아니다"고 밝혔다.김 의원은 "110만 울산시민의 생명과 재산을 싣고 항해하는 거대한 배의 선장은 인기 영합용 유투브나 정치적 퍼포먼스에 매달리기보다는, 미래산업에 대한 투자 유치와 일자리 창출에 매달려야 할 것"이라고 당부했다.한편 김상욱 시장은 인수위 업무보고에서 "사업비 3800억 원 예정하고 있는데 3800억 원으로 과연 지울 수 있을까, 사업비가 예를 들어 두 배 정도 더 들면 그때는 어떡할 건가"라며 "파놓고 사업비 없어서 멈춰버리면 그때는 또 어떡하고 유지비는 또 어떡할까"라고 지적했다.이어 "울산 시민들은 도시철도를 많이 이용해 본 경험이 적다"며 "위례신도시 같은 경우는 다 도시철도 이용하는 사람들이고 처음 도시 만들 때부터 도시철도를 중심으로 만들었고 수도권 전철망과 연결이 돼 있다"며 "그럼에도 불구하고 적자가 250억에서 300억을 예상하고 있다고 하는데 울산은 이용률 떨어져 버리면 적자는 그보다 더 클 수 있다"고 지적했다.또 "(공사를 하면) 차선 두세 개 막아를 차는 막힌다"며 "이미 울산 시내버스 적자 작년에 2천억 보존했는데 여기서 또 경우에 따라 약 1천억 가까이 보조비가 더 들면 대중교통 적자를 울산이 감당 못한다"고 밝혔다.