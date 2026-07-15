"더 이상의 희생은 없다" 태안군, 발전공기업 본사 유치 총력전 선언

큰사진보기 ▲15일 오전 10시 태안군청 중회의실에서 윤희신 태안군수가 발전5사 통합 본사의 태안유치가 정의로운 전환의 시작이라고 기자회견을 하고 있다. ⓒ 태안군 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲윤희신 태안군수는 15일 군청 브리핑룸에서 태안군의회, 태안군개발위원회, 태안화력폐쇄대책위원회, 태안군소상공인연합회, 태안군이장단협의회, 태안군공무원노동조합 등으로 구성된 ‘(가칭)발전5사통합본사태안유치범군민추진위원회’와 함께 공동 기자회견를 갖고 본격적인 통합본사 태안유치전을 선언했다. ⓒ 이성엽 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

정부의 발전공기업 통폐합 논의가 막바지에 접어든 가운데 충남 태안군이 마침내 '생존을 건 총력전'을 선언했다. 지방자치단체와 의회, 사회단체, 노동계, 소상공인, 이장단까지 한자리에 모여 발전공기업 통합 본사의 태안 유치를 위한 범군민 공동행동에 나선 것이다.이번 기자회견은 단순한 유치 선언이 아니다. 국가 에너지 정책의 최대 피해지역인 태안이 "더 이상의 희생은 없다"며 정부를 향해 정의로운 에너지전환의 책임을 요구한 첫 공식 선언이자, 태안의 미래를 좌우할 총력 대응의 출발점이라는 점에서 의미가 남다르다.윤희신 태안군수는 15일 태안군청 중회의실에서 태안군의회, 태안군개발위원회, 태안화력폐쇄대책위원회, 태안군소상공인연합회, 태안군이장단협의회, 태안군공무원노동조합 등으로 구성된 '(가칭)발전5사통합본사태안유치범군민추진위원회(공동대표 문필수·이복환, 아래 통합본사유치위)'와 함께 공동 기자회견을 열고 "발전공기업 통합 본사 태안 유치는 선택이 아니라 생존의 문제"라며 범군민 역량을 결집해 반드시 통합 본사를 태안에 유치하겠다고 선언했다.이번 기자회견에는 김영인 태안군의회 의장과 이복환 태안군개발위원장, 문필수 태안화력폐쇄대책위원장, 이기용 태안군소상공인연합회장, 문인홍 태안군이장단협의회장, 김미숙 태안군공무원노동조합 위원장 등이 함께 참석해 민·관·정이 하나 된 모습을 대외적으로 천명했다.윤희신 군수는 기자회견에서 정부의 무탄소 에너지전환 정책과 발전5사 통폐합 논의가 친환경 미래를 위한 정책일 수는 있지만, 태안군민에게는 생존을 위협하는 일방적 희생이라고 강하게 비판했다.그는 "평생 국가 전력 공급을 위해 미세먼지와 환경 규제를 감내해 온 태안군민들에게는 당장 내일의 생존을 위협하는 일방적인 희생 강요이자 사형선고와 다름없다"며 "정부가 말하는 정의로운 에너지전환이 과연 누구를 위한 것인지 묻고 싶다"고 직격했다.실제로 태안은 전국 최대 규모의 석탄화력발전소 폐쇄 지역이다. 지난해 1호기가 폐지된 데 이어 오는 2037년까지 2~8호기가 순차적으로 폐쇄되고, 9·10호기마저 조기 폐지 가능성이 제기되고 있다.그러나 다른 지역과 달리 이를 대체할 신규 발전소는 단 한 기도 계획돼 있지 않다. 여기에 한국서부발전 본사까지 통합 과정에서 이전될 경우 태안은 석탄화력 대규모 폐지, 대체 발전소 부재, 공기업 본사 이전이라는 전국 유례없는 '삼중고'를 떠안게 된다.태안군은 이번 기자회견에서 단순히 피해를 호소하는 데 그치지 않았다. 오히려 통합 본사가 반드시 태안에 와야 하는 객관적 이유를 조목조목 제시했다.우선 태안은 발전소와 본사, 직원 숙소, 교육시설은 물론 수십 년간 국가 전력 생산을 위해 구축된 송배전망과 항만, 재생에너지 연계 인프라를 모두 갖춘 곳이다. 정부가 추진하는 청정에너지 전환 역시 기존 국가 에너지 인프라를 최대한 활용하는 것이 효율적이라는 논리다.윤 군수는 "통합 본사의 입지는 정치적 이해관계나 접근성이 아니라 에너지가 생산되고 지원되는 현장에 두는 것이 상식이자 정의"라고 강조했다.또한 태안은 발전5사 본사 소재지 가운데 지역 낙후도는 가장 높고, 지역내총생산(GRDP)은 가장 낮으며, 발전산업 의존도는 가장 높은 지역이라는 점도 강조했다. 서부발전이 떠날 경우 지방세의 44%에 해당하는 연간 약 260억 원의 세수가 사라지고 발전소와 협력업체 종사자 3천여 명이 지역을 떠나면서 지역경제 붕괴와 인구소멸이 현실화 될 것이라는 절박한 현실도 제시했다.이번 기자회견이 갖는 가장 큰 의미는 태안군 전체가 하나의 목소리를 냈다는 점이다.그동안 발전 5사 통합 본사 유치는 태안군과 태안군의회, 시민사회가 각각 목소리를 내왔지만 이번에는 행정과 의회, 사회단체, 노동계, 소상공인, 이장단까지 모두가 공동 대응체계를 구축했다.이는 향후 범군민 서명운동과 중앙정부 건의, 정치권 공조, 대정부 활동 등을 하나의 창구로 추진하기 위한 사실상의 출범 선언이기도 하다.윤 군수는 "6만 군민의 오랜 희생이 태안의 새로운 도약으로 이어질 수 있도록 우리의 정당한 요구가 관철되는 날까지 범군민의 역량을 하나로 모아 끝까지 총력을 다하겠다"고 밝혔다.발전공기업 통합은 정부의 조직 개편 문제가 아니다. 지역에 따라서는 생존이 걸린 국가균형발전 정책이다.30여 년 동안 대한민국 산업화와 수도권의 전력 공급을 위해 환경오염과 각종 규제를 감내해 온 태안은 이제 탈석탄 정책의 가장 큰 희생 지역이 되고 있다.국가는 탄소중립을 이야기하지만 정작 그 비용은 지역이 떠안고 있다. 정의로운 전환은 단순히 발전소를 없애는 것이 아니다. 피해지역의 미래를 함께 책임질 때 비로소 '정의로운 전환'이 완성된다.발전공기업 통합 본사의 태안 유치는 지역 이기주의가 아니다. 국가 에너지 정책으로 가장 큰 희생을 감내한 지역에 대한 최소한의 책임이며 국가균형발전의 실천이다.이번 기자회견은 태안의 절박한 현실을 전국에 알리는 출정식이었다. 이제 공은 정부로 넘어갔다.정부가 말하는 정의로운 에너지전환이 진정한 정책이라면, 그 첫 번째 답은 '발전공기업 통합 본사 태안 유치'에서 시작되어야 한다. 그것이 국가를 위해 희생한 태안군민에 대한 최소한의 예의이자, 대한민국 균형발전의 정의로운 해답이다.한편 통합본사유치위는 이발 기자회견이후 범군민 유치 서명운동에 돌입하고 군내 각종 사회단체들이 망라해 창립 총회를 개최하고 관계 정부 부처 방문, 시위 등 다양한 활동을 이어갈 예정이다.