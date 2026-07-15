"크루즈 관광객, 우리가 맞이합니다"

큰사진보기 ▲서산시 대산읍 화곡3리(삼길포항 일원) 주민들과 상인들이 중국인 크루즈 관광객을 직접 맞이하기 위해 자발적인 결제 시스템 혁신에 나섰다. ⓒ 대산읍 관련사진보기

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서산시 대산읍 화곡3리(삼길포항 일원) 주민들과 상인들이 중국인 크루즈 관광객을 직접 맞이하기 위해 자발적인 결제 시스템 혁신에 나섰다.대산읍은 14일 화곡3리 마을회관에서 식당 및 숙박업 종사자 등 지역 상인 30여 명이 참석한 가운데 중국인 관광객 전용 'QR코드 기반 간편결제 시스템 도입 설명회'를 개최했다.이번 설명회는 행정 주도의 일방적인 사업 추진이 아닌, 현장의 불편을 체감한 농촌 주민들과 상인들의 주도로 성사되었다는 점에서 의미가 크다.지난 6월 27일 대산항에 VISIO호 크루즈가 입항했을 당시, 삼길포항을 찾은 많은 중국인 관광객과 승무원들이 결제 수단 부재로 인해 발걸음을 돌려야 했다. 지역 상권을 찾았으나 중국에서 보편적으로 쓰이는 모바일 결제 시스템이 구축되어 있지 않아 실제 소비로 연결되지 못한 것이다.이에 아쉬움을 느낀 상인들은 간편결제 도입의 필요성을 절감했고, 홍혜숙 화곡3리 이장이 직접 결제 대행사에 연락해 이번 현장 설명회를 요청하며 돌파구를 마련했다.이날 설명회에서 대행사는 상인들을 대상으로 알리페이와 위챗페이의 가입 방식, QR코드를 활용한 결제 절차 등을 상세히 안내했다. 이와 함께 중국인 관광객의 편의를 높이기 위해 QR코드 옆에 매장 와이파이 비밀번호를 병기하는 방안, 인공지능(AI) 번역 서비스를 활용해 음식 사진이 들어간 중국어 메뉴판을 간편하게 제작하는 방법 등 농촌 상인들의 눈높이에 맞춘 실용적인 현장 팁을 제공했다.상인들이 개별 신청한 QR코드 발급에는 약 일주일이 소요될 예정이며, 결제 대행사는 7월 마지막 주에 화곡3리를 다시 방문해 발급된 QR코드를 전달하고 후속 교육을 진행할 계획이다.대산읍 관계자는 "이번 설명회는 크루즈 입항이라는 기회를 지역 상권의 실제 소득으로 연결하기 위해 농촌 주민들이 직접 아이디어를 내고 행동에 나섰다는 점에서 매우 뜻깊다"라며 "주민들의 적극적인 노력이 향후 크루즈 관광 활성화와 지역 경제 자립의 든든한 기반이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.