300년 전 소론의 영수 남구만이 오늘 우리에게 던지는 질문

큰사진보기 ▲용인시 처인구 모현읍 초부리 약천 남구만 묘소 전경 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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"안용복을 죽이는 것은 법으로는 옳겠지만, 국가의 계책으로는 크게 그릇된 것입니다."

큰사진보기 ▲묘소에서 길 건너편 처인구 모현읍 갈담리 파담마을에 있는 약천선생별묘. 남구만 선생이 생전에 머물던 집터에 후손들이 세운 사당이다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲약천 남구만 영정 / 출처 : 한국학자료플랫폼 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

"동창이 밝았느냐 노고지리 우지진다 / 소치는 아해들아 상기 아니 일었느냐 / 재 너머 사래 긴 밭을 언제 갈려 하느니"

"당신들은 지금 어떤 명분에 갇혀 있는가."

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다. 이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다. 글쓴이는 용인문화원 역사문화해설사 입니다.

경기도 용인시 모현읍 초부리를 다녀왔다. 구름이 낮게 깔린 날이었다. 안내판이 있는 곳에서 덱을 따라 언덕을 오르면 넓은 묘역이 펼쳐진다. 처음 마주했을 때 나도 모르게 발걸음을 멈췄다. 생각보다 훨씬 큰 봉분이었다. 왕릉이라고 해도 믿을 만한 규모였다. 문인석 하나 없이 단출하게 조성된 묘역이었지만, 그 단출함이 오히려 위엄 있게 느껴졌다.이곳에 잠든 이는 약천(藥泉) 남구만(南九萬, 1629~1711)이다. 영의정을 세 차례 지낸 소론의 영수이자, 국민 시조 "동창이 밝았느냐 노고지리 우지진다"를 남긴 문장가다. 그의 묘소는 정몽주 묘소와 같은 모현읍에 있다. 포은을 배향한 충렬서원도 이웃 동네다. 노론의 거두 송시열이 충렬서원 원장을 지낸 곳이기도 하다. 평생 노론 주류와 맞서 싸웠던 소론의 대부가 왜 이곳에 잠들어 있을까.초부리의 나지막한 언덕을 올라 약천 묘역을 다시 찾은 이유는 단순한 과거의 추모가 아니다. 극단적인 진영 논리로 국익과 민생이 실종된 시대, 300년 전 그가 보여준 온건·절충의 철학이 지금 우리에게 가장 필요한 시대정신이기 때문이다. 용인은 특정 당파만의 땅이 아니었다. 치열한 당쟁 속에서도 소신을 지키려 했던 사람들이 마지막을 의탁하고 싶어 했던 깊은 품을 가진 곳이었다.묘역에서 가장 먼저 눈길을 사로잡은 것은 묘표였다. 오래된 묘표는 세월의 풍파로 돌이 군데군데 부식돼 있었다. 그런데 기와지붕 형태의 개석 양 끝을 자세히 들여다보면, 희미하지만 분명하게 새겨진 문양이 보인다. 해태, 해치다. 그 옆에 서 있는 새 묘표에는 같은 해태가 훨씬 선명하게, 거의 강조하듯 새겨져 있었다. 후손들이 그 상징을 잊지 않겠다는 뜻인지도 모른다.해태는 선한 자와 악한 자를 가려내는 상상의 동물이다. 법과 정의를 수호하는 곳에 세우는 상징으로, 경복궁 광화문 앞과 대사헌의 관복 흉배에 새겨졌다. 그 해태가 사대부 무덤에 새겨진 것은 매우 드문 일이다. 당파적 이익이나 성리학적 명분론에 흔들리지 않고, 오직 국익과 민생을 기준으로 삼았던 남구만의 소신을 말없이 증명한다.비문의 첫 글자도 예사롭지 않다. 당시 대부분의 사대부 묘비는 '유명조선(有明朝鮮)'이라는 표현으로 시작했다. 이미 망한 명나라에 대한 의리를 강조하는 표현이다. 그러나 남구만 묘표는 다르다. 명나라를 지웠다. 오직 '조선(朝鮮)'이라는 두 글자로 비문을 열었다. 노론 주류가 명분의 장막 뒤에 머물 때, 약천은 이 땅의 정체성을 분명히 선언한 것이다.홍순석 강남대학교 명예교수는 이를 당시 지식인들의 명·청 인식 변화와 연결해 볼 수 있는 흥미로운 단서라고 설명했다. 사후에 새겨진 두 글자가 생전의 삶 전체를 압축해 보여준다.남구만이 살았던 17세기 후반은 격렬한 당쟁의 시대였다. 현실과 포용을 중시한 온건파로서 소론의 영수가 된 그는 단순히 정파의 이익을 좇지 않았다. 당파의 이익보다 나라의 실질을 우선하겠다는 선택이었다.명분보다 실질을 중시한 약천의 철학은 구체적인 행동으로 빛을 발했다. 그는 1671년 함경도 관찰사로 부임했다. 당시 함경도는 조선에서 가장 외지고 척박한 곳이었다. 그는 4년간 세금을 깎아주고 도로를 새로 내며 북방 방비를 강화했다. 임기를 마치고 돌아가자 함경도 백성들은 자발적으로 생사당(生祠堂)을 세웠다. 살아있는 목민관을 위해 사당을 지어 기린 것이다. 조선시대 관리에게 최고의 찬사였다.가장 주목해야 할 장면은 1696년 안용복 사건이다. 당시 조선은 울릉도를 사실상 비워두는 공도(空島) 정책을 유지하고 있었다. 그 틈을 타 일본 어민들이 울릉도를 제 집처럼 드나들었다. 동래 출신의 어부 안용복은 그 섬에서 일본 어민을 쫓아내고 일본까지 건너가 영유권을 직접 따지고 돌아왔다. 나라가 하지 못한 일을 민초 한 사람이 해낸 것이었다. 그러나 돌아온 안용복은 허락 없이 국경을 넘었다는 이유로 처형 위기에 처했다.이때 영의정 남구만이 나섰다. <숙종실록>에 그의 말이 남아 있다.결국 안용복은 목숨을 건졌다. 남구만은 여기에 그치지 않았다. 2년마다 관원을 울릉도에 보내 순찰하는 수토(搜討) 제도를 직접 건의하고 법제화했다. 오늘날 독도 영유권의 역사적 근거를 만든 숨은 주역이 바로 남구만이었다. 법보다 실질을 먼저 본 사람이 그였다.남구만은 상대를 전멸시키려는 극단적 정치를 거부했다. 1701년 장희빈의 처형 문제가 조정을 뒤흔들 때, 노론 대신들은 한목소리로 사형을 외쳤다. 그러나 남구만은 홀로 가벼운 처벌을 주장했다. 훗날 경종이 될 어린 세자의 처지를 생각한 정치적 혜안이었다. 뜻이 받아들여지지 않자 그는 즉시 사직하고 낙향했다. 권력의 자리에서 물러나는 것을 두려워하지 않았다.그가 정착한 곳이 바로 모현읍 갈담리 파담(巴潭)마을이었다. 의령남씨 세거지인 용인 남사 화곡과 한양을 오가는 길목에 자리한 이곳에서 그는 무려 27년을 보냈다. 마을 앞에는 경안천이 넓게 펼쳐져 있었고, 그 물가를 사람들은 비파담(琵琶潭)이라 불렀다. 지금은 옛 풍경을 찾기 어렵지만, 파담이라는 지명에 그 흔적이 남아 있다.파담은 단순한 은거지가 아니었다. 뜻이 맞는 학자들이 찾아와 시를 짓고 담론을 나누던 소론의 사상적 중심지였다. 현재 그 자리에는 후손들이 세운 약천선생별묘(藥泉先生別廟)가 남아 있다. 이 파담마을 일대는 연안이씨·해주오씨 등 여러 가문이 혼맥으로 얽혀 살던 곳이었다. 사람 사이에 연결을 끊지 않는 공존의 방식이 이 땅에 뿌리를 내렸다.현재 약천의 유산은 초부리 묘소와 길 건너 갈담리 별묘, 파담마을로 파편화돼 있다. 현대의 도로망이 약천의 생전 유기적 생활권을 단절해 놓은 셈이다. 이를 미래의 문화콘텐츠로 활용하기 위해서는 점적인 묘역 정비에 그쳐서는 안 된다. 파담의 물길과 별묘, 묘역을 하나의 스토리텔링 선으로 묶는 '약천 소신 길', 가칭 같은 도보 답사 벨트 구축의 대안이 시급하다.이 파담 땅에서 그 유명한 시조가 태어났다.새벽빛이 밝아오는 농촌의 아침이다. 이 시조의 배경이 어디냐는 질문은 지금도 논쟁 중이다. 그러나 분명한 것은 수차례 유배와 복직을 반복하며 온몸에 상처를 입은 정치가가, 용인 땅에 발을 붙이고 나서야 이토록 평화로운 시 한 편을 남겼다는 사실이다. 그가 꿈꾼 세상은 권력 투쟁이 아니었다. 백성들이 아무 걱정 없이 밭을 갈고 하루를 시작하는 평범한 일상이었다.이 땅에서 피어난 약천의 문학적 감수성은 훗날 나비 그림의 화가 남계우와 고전소설 『옥루몽』의 작가 남영로를 배출한 밑거름이 됐다. 파담 들녘에서 읊조렸던 시 한 구절이 가문의 예술적 유산을 키워낸 마르지 않는 샘물이었던 셈이다.용인은 약천을 잊지 않았다. 2009년부터 해마다 약천 남구만 문학제가 열리고 있으며, 남구만 신인문학상은 권위 있는 문학 등용문으로 성장했다. 파담마을에서 읊조렸을 시조 한 수가 300년이 지난 지금 새로운 문인들을 키워내는 씨앗이 되고 있다.오늘 우리가 사는 세상은 어떨까. 300년 전 환국 정치 못지않게 극단적인 진영 논리와 명분 싸움이 세상을 어지럽히고 있다. 이런 때에 명분보다 국익을 먼저 생각하고, 당파보다 백성의 삶을 먼저 챙겼던 남구만의 선택은 묵직하게 다가온다.모현읍 초부리의 약천 묘소는 오늘도 조용하다. 나지막한 언덕 위에서 선생은 묵묵히 용인의 들판을 내려다보고 있다. 묘표 곁 해태상이 오늘을 살아가는 우리에게 조용히 묻는 것 같다.그가 마지막으로 바라보았을 용인의 푸른 들판 위로, 오늘도 노고지리는 활기차게 우지진다.