경찰, '아동 성매매 의혹' 청주시의원 의원실·자택 압수수색

큰사진보기 ▲경찰이 A 청주시의원의 아동 성매매 혐의와 관련해 15일 오전 청주시의회 A 시의원의 사무실을 압수수색하고 있다. 2026.7.15 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

경찰이 아동·청소년 성매매와 성착취물 제작 혐의를 받는 청주시의원에 대해 강제수사에 착수했다. 해당 시의원은 관련 혐의를 부인하고 있다.청주청원경찰서는 15일 오전 A 의원의 청주시의회 의원실과 지역구 사무실, 주거지 등에 수사관을 보내 압수수색을 진행하며 관련 자료를 확보했다.경찰은 A 의원이 2024년 10월부터 2025년 5월까지 여러 차례에 걸쳐 미성년자를 상대로 성매매를 하거나 이를 권유하고, 성착취물을 제작한 혐의가 있다고 보고 있다.경찰은 A 의원을 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성매매·성착취물 제작) 혐의로 입건하고 구체적인 사실관계와 범행 경위를 조사하고 있다.A 의원은 이날 <충북인뉴스>와의 통화에서 관련 혐의를 부인했다. 그는 "성매매는 아니었다. 이전부터 알고 지내던 사이"라며 "상대방이 미성년자인 줄은 전혀 몰랐다"고 해명했다.이어 "조만간 입장문을 통해 자세한 내용을 밝힐 계획"이라고 말했다.