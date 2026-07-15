골목상권 살리고, AI로 안부 묻고... 지역사회 가려운 곳 긁는 '노인일자리'

큰사진보기 ▲현수엽 보건복지부 1차관이 지난 6월 11일 대구광역시를 방문해 지방정부의 고독사 예방 정책 추진 현황을 점검하고 현장 의견을 청취하였다. 이번 방문은 노인일자리 사업과 인공지능(AI)을 활용한 지방정부의 고독사 예방 사례를 현장에서 직접 살펴보고, 위기가구 대응에 참여하고 있는 지역사회 인적 안전망의 노고를 격려하기 위해 진행됐다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

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큰사진보기 ▲노인일자리 우수아이템 상위 3개 직무 내용 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

풍부한 경험과 역량을 가진 어르신들이 디지털 기기에 서툰 골목 상권을 살리고, 인공지능(AI)을 활용해 이웃의 안부를 살피는 등 지역 사회의 해묵은 과제를 해결하는 역할을 한다. 이는 올해 새로운 노인일자리 개발을 위한 공모전에 뽑힌 사업들이다.보건복지부는 15일 디지털·돌봄·안전·환경 등 사회 변화에 대응할 수 있는 신규 노인일자리 우수 아이템 10건을 선정해 발표했다. 선정된 사업은 내년 시범사업을 거쳐 효과가 검증되면 신규 노인일자리 직무로 개발돼 전국으로 확산된다.이번 공모전은 초고령사회에 대응해 노인의 경험과 역량을 지역사회에 활용할 수 있는 새로운 일자리를 발굴하기 위해 마련됐다. 전국 공공기관과 지방자치단체, 노인일자리 수행기관, 학교 등에서 모두 525건의 아이디어가 접수됐으며, 전문가 심사를 거쳐 대상 1건, 최우수상 2건, 우수상 3건, 장려상 4건이 선정됐다.이번 공모전에서 가장 주목받은 대상은 대구북구시니어클럽이 제안한 '시니어 로컬상권 디지털 서포터즈'가 차지했다. 어르신들이 전통시장과 골목상권 점포를 구석구석 직접 발로 뛰며 영업 정보를 조사하고, 스마트폰 지도 플랫폼의 정보를 최신화하는 사업이다. 온라인 홍보에 취약한 소상공인들의 디지털 접근성을 높이는 동시에 지역 상권 활성화에도 기여할 수 있는 점이 높은 평가를 받았다.최우수상에는 AI를 활용한 '그냥드림 예비식 안심배송단'과 생활환경을 관리하는 '우리동네 환경옴부즈맨'이 선정됐다. 공동체와 환경을 세심하게 보살피는 사업들이다.성지고등학교가 제안한 'AI 기반 그냥드림 예비식 안심배송단'은 학교급식 여유분의 상태를 AI로 확인한 뒤 취약계층에게 안전하게 전달하는 모델로 먹거리 돌봄 공백을 메운다. 한국환경공단의 '우리동네 환경옴부즈맨'은 어르신들이 직접 생활 속 악취와 소음 등 생활환경을 모니터링하고 환경정보를 수집해 주민 참여형 환경관리를 지원하는 사업이다.우수상에는 자립준비청년의 사회 정착을 돕는 '자립준비청년을 위한 온(溫/on)마음 서포터즈', 건물번호판 등 주소정보시설을 점검하는 '시민안전 건물번호판 점검원', 생성형 AI 케어콜 서비스로 축적된 데이터를 분석하는 '안심Dream AI 돌봄데이터 분석관'이 이름을 올렸다.장려상으로는 군 장병 복지를 지원하는 'K-국방 시니어 서포터즈', 교통안전 교육 콘텐츠 제작을 지원하는 '시니어 교통안심 영상길잡이단', 경로당 이용 노인의 식생활을 돕는 '경로당 영양 플래너 사업', 농지 이용 실태를 조사하는 '시니어농지조사단' 등이 선정됐다.복지부는 선정된 사업들을 실제 노인일자리로 발전시키기 위해 단계적으로 사업화를 추진할 계획이다.올해 하반기에는 한국노인인력개발원과 선정 기관이 함께 사업 운영 방식과 적정 참여 인원, 협업체계, 직무 기준 등을 구체화한다. 이어 2027년에는 지역 여건을 반영한 시범사업을 실시해 사업 효과와 참여자 만족도, 지역사회 기여도, 지속 가능성을 종합적으로 검증한다.검증 결과 우수성이 확인된 사업은 신규 노인일자리 직무로 반영하고, 직무 매뉴얼 개발과 수행기관 교육, 권역별 설명회 등을 통해 전국으로 확대할 예정이다. 신규 직무를 운영하는 기관에는 사업평가 가점 등 인센티브(성과급)도 부여한다.복지부에 따르면 지난해 공모전에서 선정된 12개 아이템 가운데 10개 사업도 현재 시범 운영 중이다. '현충시설 시니어 레인저스', 'ESG여행 도슨트', '시니어 법무보호 사전상담단' 등 10개 사업에는 현재 367명이 참여해 사업 효과를 검증받고 있다.임을기 복지부 노인정책관은 "노인일자리는 소득 지원을 넘어 어르신의 경험과 전문성을 지역사회에 환원하는 사회참여 정책으로 발전하고 있다"며 "디지털, 돌봄, 안전, 환경 등 다양한 분야에서 새로운 노인일자리 모델을 지속 발굴하고, 우수 아이템이 전국으로 확산될 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.