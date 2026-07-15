'풀뿌리' 임미애 최고위원 출마 "민주당을 영남까지 품은 전국정당으로"

2006년 경북 의성군의원으로 시작해 20여 년 풀뿌리 정치를 해온 임미애 더불어민주당 의원(비례대표)이 8·17 전당대회 최고위원 출마를 선언했다.
임 의원은 전날인 14일 밤 본인 페이스북 등 SNS를 통해 "보수의 심장 경북에서부터 당당하게 유능함을 증명해 내겠다. 영남까지 품어 안아 전국 정당으로 나아가는 민주당, 이재명 정부의 성공을 확실하게 뒷받침하는 유능한 여당 민주당을 만들고 싶다"라며 최고위원 출마 의사를 알렸다.
그는 자신을 '험지 정치인'이자 '정치 개혁의 열매'로 소개했다. 민주당 텃밭이라 불리는 호남이 아닌 험지 영남에서 정치를 하며 "이기는 날보다 지는 날이 더 많았지만, 그래도 우리 민주당이 있어 대한민국 민주주의 지평이 더 넓어지고 더 깊어진다는 자부심이 있었다"라는 얘기다.
이어 "저는 노무현 대통령이 뿌린 정치 개혁이란 씨앗의 열매다. 2006년 당시 도입된 기초의회 중대선거구제로 의성군의원 당선 후 재선 군의원, 경북도의원을 거쳐 대구경북 권리당원들 경선을 통해 비례대표 국회의원이 될 수 있었다"라며 "또 다른 임미애, 더 많은 풀뿌리 정치인을 만들기 위해서는 정치 개혁이 필요하다"라고 강조했다.
임 의원의 최고위원 출마 결심의 가장 큰 계기는 당내 갈등이었던 것으로 보인다. 그는 "지금 민주당은 길을 잃었다. 선거 이후에도 책임은 없고 계파 갈등만 남았고 당원과 지지자는 분열했다"라며 "이대로는 안 된다. 당이 변하지 않으면 이재명 정부의 성공도, 대한민국의 미래도 담보할 수 없다. 다시 자랑스러운 민주당을 만들고 싶다"라고 썼다.
임 의원은 6·3 지방선거 직후인 6월 8일에도 "민주당은 준비할 수 있는 최고의 후보를 내세웠지만 졌다. 이 대통령의 지지율에 기대 선거를 치르려 했으니 매우 게을렀다"라며 "지지자들조차 사분오열 되는 이 과정에서 당은 어떤 역할도 하지 않았고 무능했다"라고 평가했다. 그는 지방선거에서 김부겸 당시 대구시장 후보를 적극 도운 인사다(관련 기사: 임미애가 김부겸 출마선언 때 눈물 흘린 이유 https://omn.kr/2hkmf
).
"영남 목소리 대변할 사람, 지역성장으로 동력 만들어낼 사람"
임 의원은 자신이 당 최고위원이 돼야 할 이유로 '전국 정당화'를 내세웠다. 자신이 영남 목소리를 당에 전달할 적임자라는 주장이다.
"민주당은 호남이 키웠고 수도권에서 승리해 왔습니다. 이제 한 발 더 나아갑시다. 민주당 지도부에 기초의원에서부터 성장한 사람 한 명, 대구경북을 비롯한 영남의 목소리를 대변하고 다른 관점을 제시할 수 있는 사람 한 명쯤 있어야 하지 않겠습니까?"
그는 "저 임미애가 그 역할을 하겠다. 전국 정당 민주당을 만들고 이재명 정부의 성공을 현장에서 가장 단단하게 뒷받침, 지역 주도 성장을 통해 대한민국의 새로운 성장 동력을 만들겠다"라고 자신했다. "민주당은 이제 명실상부 전국 정당으로 나아가야 한다. 영남 지역 당원들의 헌신이 있었기에 PK(대구·경북)에서는 국회의원과 단체장이 배출되었고, TK(부산·경남)에서는 30% 이상의 지지를 받고 있다"라는 설명이다.
당 최고위원은 당대표 보좌 및 당의 주요 의사를 결정하는 역할로, 15일 기준 출마를 공식 선언한 이는 김영호 의원(3선), 박성준·최민희 의원(2선), 박선원·서미화·이건태·임미애·한민수 의원(초선, 이름순)이다. 원외 김용 전 민주연구원 부원장, 김형남 전 군인권센터 사무국장, 정민철 민주당 정책위원회 부의장, 박승원 경기 광명시장도 출마 의사를 밝혔다.
한편 임미애 의원은 오는 16일 오전 10시 의원회관에서 기자간담회를 열고 최고위원 출마의 배경과 이유, 문제의식 등을 더 상세히 설명할 계획이다.