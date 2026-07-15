'풀뿌리' 임미애 최고위원 출마 "민주당을 영남까지 품은 전국정당으로"

▲김부겸 전 국무총리가 지난 3월 30일 국회 소통관에서 대구광역시장 출마 기자회견을 한 뒤 취재진과 질의응답에 나서고 있다. 이 자리에서 임미애 더불어민주당 의원(경북도당 위원장)이 눈물을 닦고 있다(자료사진). ⓒ 김지현 관련사진보기